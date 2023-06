Es ist eine seltsame Welt: Wes Andersons "Asteroid City". AP

TAGE

Peter Schreiner vertrat ein intimes, selbsterforschendes Kino, das aber auch eine exhibitionistische Seite hat. Mit dem fast vierstündigen Tage hat er nun Abschied genommen. Eine Krebsdiagnose wirft ihn auf sich selbst zurück, das Kino schenkte ihm dafür einen zentralen Gedanken: Es gibt ein Leben, eine Zeit nach dem Tod auf den Bildern, die jemand zurücklässt. Während die Tage vergehen, Putin den Krieg nach Europa zurückbringt und die menschliche Kultur (für Schreiner) den Bach hinuntergeht, sammelt er Momente, mit seiner Frau, seiner Familie, mit Freunden, einem Baum, und mit der Filmgeschichte. Den Kinostart von Tage hat Peter Schreiner, der letzten Freitag gestorben ist, nun leider knapp versäumt. (reb) Im Kino 4/5

WOLF AND DOG

Ein portugiesischer Coming-of-Age-Film, angesiedelt auf den Azoren. Ein Ort, an dem nicht den Drogendealern der Teufel ausgetrieben wird, sondern den queeren Kids der Insel. Die halten zusammen, treffen sich an einem sicheren Ort, probieren sich in Drag aus. Dazu gehört Ana. Sie verliebt sich in eine gleichaltrige Besucherin aus Kanada und erkennt, dass auch für sie die Insel keine Zukunft bereithält. Hübsch, im beengten Analogformat mit melancholisch-queerem Soundtrack zwischen Schlagern bis hin zu zarter Elektronik, wechselt Cláudia Varejãos Film zwischen Selbstfindung der Jugendlichen und dem von religiösen Ritualen und Tratsch durchzogenen Inselalltag. Ein meditativer Ausklang nach der Pride-Parade. (diva) Im Kino 3/5

GREATEST DAYS

Mamma Mia ist zwar der Inbegriff des Jukebox-Musicals, aber neben ABBA hatte etwa auch die Boyband Take That das monetäre Privileg, ihre Hits als Musikstreifen zu recyceln. Der Musicalfilm Greatest Days bringt vier Freundinnen nach 25 Jahren auf einer Tour der Lieblingsband wieder zusammen, nachdem eine Tragödie sie einst auseinandergerissen hatte. Erst fließen Tränen, dann fliegen die Fetzen. Greatest Days kann weder mit der sympathischen Hauptdarstellerin Aisling Bea punkten noch mit der Griechenland-Kulisse. Das vorhersehbare, picksüße Wohlfühlstück lässt stets die Frage offen, wer genau das Zielpublikum ist: eingefleischte Take-That-Fans, Frauen in der Lebenskrise oder Teenies mit Boyband-Fetisch? (sgo) Im Kino 1/5

ASTEROID CITY

Wes Anderson hat ein neues Schmuckstück vorgelegt, aber endlich mal eines, das nicht unentwegt durch Puppenhausszenarien manövriert. Nein, Asteroid City spielt in der Wüste und erinnert vielleicht deshalb ein wenig an Darjeeling Limited (Wüste, Sonne, Züge). Die Pastellfarben wirken flacher als sonst, die Kulissen sind wunderbar ausgestellt, und das Alien, das kurz in dem US-amerikanischen Kaff vorbeischaut, macht E.T. mit seiner Herzigkeit Konkurrenz. Die Figuren, die bei Anderson immer skurrile Typen und immer Stars sind, haben diesmal mehr Tiefe, sind sie doch alle durch Verlust verbunden. In der Bühnenstück-Rahmenhandlung stimmt der Film radikalere, fast schon Brecht’sche Töne an. Sehenswert! (diva) Im Kino 4/5

DIVERTIMENTO

Marie-Castille Mention-Schaars Divertimento erzählt subtil von der diskreten Brutalität der Klassikwelt. Zahia (Oulaya Amamra), Kind algeri­scher Einwanderer, hat sie zu erleiden, denn sie will Dirigentin werden. Episoden zwischen Demütigung, kleinem Erfolg und harten Lehrstunden bei Stardirigent Sergiu Celibidache werden hier zur treffenden Milieustudie. Interessant die Zwiegespräche zwischen Zahia und Maestro "Celi", der zunächst meint, Frauen hätten kein Durchhaltevermögen. Zahia beweist mit ihrem Talent das Gegenteil. Sie gründet schließlich mit ihrer Schwester ein Orchester namens Divertimento, das es tatsächlich gibt. Das Ganze basiert nämlich auf der wahren Geschichte der bis heute aktiven Dirigentin Zahia Ziouani. (toš) Im Kino 3/5 (15.6.2023)