Gabriele Lesser aus Warschau

Nicht nur polnische Angler und Umweltaktivisten sind entsetzt: Schon wieder treiben im Gewässersystem der Oder tote Fische. Der Fluss bildet über weite Strecken die Grenze zwischen Deutschland und Polen. Allein am vergangenen Samstag mussten aus dem Gleiwitzer Kanal, der die oberschlesische Industriestadt Gliwice mit der Oder verbindet, über 450 Kilo Fischkadaver geborgen werden.

Schon im März hatten Greenpeace und andere Umweltorganisationen davor gewarnt, dass sich die Umweltkatastrophe vom August 2022 wiederholen könnte. Damals kam es in der Oder zu einem massenhaften Fischsterben. Rund 360 Tonnen verendete Fische mussten aus dem Fluss gezogen werden: Große Hitze, dadurch bedingtes Niedrigwasser und zahlreiche Einleitungen salzhaltiger Abwässer auf polnischer Seite hatten einer massenhaften Vermehrung der Goldalge Vorschub geleistet. Sie kommt normalerweise nur in stehendem Brachwasser vor und ist für Süßwasserfische hochgiftig.

Polen will das Problem mittels Sauerstoffanreicherung in den Griff bekommen. EPA / Krzysztof Awiderski

Erst vor kurzem hatten sich die beiden Umweltministerinnen Anna Moskwa aus Polen und Steffi Lemke aus Deutschland getroffen, um einander auf den neuesten Stand der jeweiligen Vorsorgemaßnahmen zu bringen. Dabei wurde klar, dass Polen zwar einiges tut, um das Wachstum der Goldalge einzudämmen, das Hauptproblem aber entweder nicht angehen will oder es nicht kann: Zahlreiche Bergwerke, Stahlpressen, Papierfabriken entlang der Oder und ihrer Zuflüsse leiten nach wie vor salzhaltige Abwässer in den Fluss ein.

Obwohl die polnische Umweltschutz-Inspektion allein im Katastrophenjahr 2022 fast 3.700 Bußgeldbescheide in Höhe von umgerechnet 14 Millionen Euro ausgesprochen hatte, änderte dies kaum etwas an der Versalzung der Oder. Denn staatliche wie private Großunternehmen, aber auch etliche Kläranlagen spülen ihre toxischen Abwässer nach wie vor und völlig legal in die Oder.

"Betontherapie" für den Fluss

Zwar wollen die Nationalpopulisten von der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), die seit 2015 die Regierung Polens stellen, auch die nächsten Parlamentswahlen im Oktober gewinnen, können sich also eine weitere Umweltkatastrophe mit hunderten Tonnen Fischkadaver und einer kilometerweit stinkenden Oder nicht leisten. Doch der beim Umweltministerium eingerichtete Katastrophenstab denkt zu wenig über Entsalzungsanlagen nach.

Mit Sauerstoffanreicherung des Flusswassers wird Polen das Problem nicht in den Griff bekommen. Das Gesetz zur "Revitalisierung der Oder", das zurzeit im Sejm, dem polnischen Abgeordnetenhaus, beraten wird, will der Oder aber eine "Betontherapie" verordnen. Dies zumindest ist die Idee des stellvertretenden Infrastrukturministers Marek Gróbarczyk. Für Greenpeace und andere Umweltverbände wäre das der endgültige Tod der Oder als Fluss. Sie wäre künftig nur noch ein Abwasserkanal. (Gabriele Lesser aus Warschau, 15.6.2023)