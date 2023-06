19.40 REPORTAGE

Re: Rettet die Reste! – Ideen gegen Lebensmittelverschwendung Griechische Bauern umgehen EU-Normen und verhindern, dass ein Teil der Ernte, der optisch nicht der Norm entspricht, in der Saftpresse verramscht wird. Am Bodensee wiederum machen die Brothelden aus alten Backwaren Nudeln oder Kekse. Und in Island arbeiten Firmen daran, die Reste der Fischfiletierung sinnvoll zu nutzen. Bis 20.15, Arte

20.15 AGENTENABENTEUER

James Bond 007 – Goldfinger (GB 1964, Guy Hamilton) Sean Connery als Agent 007, Gert Fröbe als Auric Goldfinger und Honor Blackman, die noch vor Diana Rigg für die TV-Serie Mit Schirm, Charme und Melone in die Rolle der Emma Peel schlüpfte. Der dritte James-Bond-Film markiert gewissermaßen den GoldStandard der Filmreihe. Bis 22.35, Pro 7

20.15 SCI-FI-KOMÖDIE

Mars Attacks! (USA 1996, Tim Burton) Als Marsianer die Erde heimsuchen, sind die Absichten keine guten. Tim Burtons hochkarätig besetzte Sci-Fi-Komödie wartet mit Musik als Rettung und viel schwarzem Humor auf. Bis 23.30, Tele 5

21.00 BAYERN-KRIMI

Schweinskopf al dente (D 2016, Ed Herzog) Der dritte Eberhofer-Krimi nach dem Bestseller von Rita Falk: Sebastian Bezzel als Provinzpolizist nicht nur im Kaff Niederkaltenkirchen, sondern auch am Gardasee. Für Unruhe sorgt Gregor Bloéb. Bis 22.30, One

21.45 DOKUMENTATION

Das Boot – Welterfolg aus der Tiefe Wolfgang Petersens Verfilmung von Lothar-Günther Buchheims Roman Das Boot kam 1981 in die Kinos und war 1985 in einer eigenen Fassung erstmals im Fernsehen zu sehen. Dass der Weg zum erfolgreichsten deutschen Film aller Zeiten mit etlichen Hürden gepflastert war, zeigt die Doku, in der Stars und Macher von Das Boot zu Wort kommen. Bis 22.40, Arte

23.55 FILMTALK

Werkstattgespräch mit Marie Kreutzer Verena Altenberger, Schauspielerin und Präsidentin der Akademie des Österreichischen Films, spricht mit Regisseurin und Drehbuchautorin Marie Kreutzer (Corsage).Bis 0.25, ORF 1

23.55 MAGAZIN

Tracks East: Wie Politik Familien zerstören kann Wie verändert sich das Familienleben, wenn sich politische Konflikte den Weg in den innersten Kreis bahnen? Tracks East spürt den oft drastischen Auswirkungen von Krieg und politischen Konflikten auf den Zusammenhalt von Familien nach. Bis 0.30, Arte

0.15 KRIMIKOMÖDIE

Ein Mordsteam (De l’autre côté du périph, F 2012, David Charhon) Ousmane (Omar Sy) ist Polizist beim Betrugsdezernat der Pariser Vorstadt Bobigny und alleinerziehender Vater. Um kriminelle Machenschaften in der Pariser Oberschicht aufzudecken, muss er gemeinsame Sache mit dem schnöseligen Kollegen François (Laurent Lafitte) machen. Als Vorbilder lassen US-amerikanische Buddy-Komödien grüßen. Bis 1.45, BR

