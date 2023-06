Die Etat-Mediennews vom Donnerstag im raschen Überblick:

Medientransparenz: Öffentliche Hand reduziert Werbeausgaben in Medien, pumpt aber mehr in Google und Co - Insgesamt flossen im ersten Quartal 32,4 Millionen Euro. Das Finanzministerium inseriert mehr, das Bundeskanzleramt weniger

Serienvorschau: Andere Realitäten, lästige Paparazzi: Neue Folgen von "Black Mirror" - Am Donnerstag kommt die sechste Staffel der Netflix-Serie mit Salma Hayek und Aaron Paul in Hauptrollen

Streaming: Amanda Seyfried verhört Tom Holland in Thriller-Serie "The Crowded Room" - Die von einem Sachbuch inspirierte Serie gibt sich geheimnisvoll und ist auf Apple TV+ zu sehen

TV-Tagebuch: ORF-Doku "Mythos (un)gesund": Ehrenrettung für das Frühstücksei - Hanno Settele prüft Behauptungen zum Essen auf ihren Wahrheitsgehalt - kurzweilig, modern

Serienstart: Arte-Serie "Country Queen": Gegensätze und Geheimnisse spalten ein Dorf in Kenia - Teils auf Deutsch, teils auf Swahili wird die Lebensrealität der Charaktere gezeigt

Österreichische Webanalyse: Userinnen und User verbrachten im Mai 3,8 Millionen Stunden auf derStandard.at - Das Onlineangebot des STANDARD war mit 6:50 Minuten die Nummer eins bei der Usetime unter den großen österreichischen Medienangeboten

Switchlist: "Call Me by Your Name" und "Rückkehr ins Haus am Eaton Place" – TV-Tipps für Donnerstag - Außerdem "A Very English Scandal" mit Hugh Grant, eine Reportage über das heimische Gesundheitssystem und "Germany's Next Top Model"

