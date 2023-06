An sechs Wochenenden haben sich 84 zufällig ausgewählte Menschen aus ganz Österreich vergangenes Jahr getroffen, um über Klimaschutz zu debattieren. Am Ende des monatelangen Prozesses standen 93 Empfehlungen an die Politik – etwa Schritte, um die Flächenversiegelung zu stoppen, oder eine CO 2 -Bepreisung für Baustoffe. Ein Jahr danach haben es bisher kaum Punkte auf die politische Agenda geschafft.

Edith Siebenstich hat sich, bevor sie in den Klimarat gelost wurde, nur wenig mit der Erderhitzung beschäftigt. Heute ist sie Obfrau des Klimarat-Vereins, in dem sich rund die Hälfte der Teilnehmenden des Klimarats nach dem offiziellen Ende organisiert hat. Im Podcast erzählt Siebenstich, wie sie weiterhin für die Forderungen des Klimarats kämpft und wie die Teilnahme ihr Leben verändert hat.

Ebenfalls zu Gast ist Patrick Scherhaufer von der Universität für Bodenkultur Wien, der den Klimarat wissenschaftlich begleitet hat. Er spricht darüber, was gut und was weniger gut funktioniert hat, was Bürgerräte überhaupt erreichen können und für welche Themen sie infrage kommen. (Alicia Prager, Philip Pramer, 16.6.2023)

