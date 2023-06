Das semidokumentarische Projekt von Tizza Covi und Rainer Frimmel wurde als bester Film und in der Regiekategorie und für den Schnitt gewürdigt

Wien – Das semidokumentarische Projekt "Vera" des Regieduos Tizza Covi und Rainer Frimmel hat sich beim 13. Österreichischen Filmpreis, der am Donnerstag im Wiener Globe verliehen wurde, die Königskategorie Bester Film gesichert. Auch konnten sich die beiden Filmemacher in der Sparte Regie gegen die Konkurrenz durchsetzen. Die Schnittehrung an Covi komplettiert das Trophäentrio für "Vera", der insgesamt vier Mal nominiert war.

Je einen Preis mehr konnten indes die Bundesheerromanze "Eismayer" von David Wagner und Marie Kreutzers Sisi-Parabel "Corsage" mit nach Hause nehmen. Bei "Eismayer" triumphierten unter anderem die beiden Schauspieler Gerhard Liebmann (Hauptdarsteller) und Luka Dimic (Nebendarsteller). Für das vom Skandal um Nebendarsteller Florian Teichtmeister gebeutelte Historiendrama "Corsage" holte indes unter anderem Hauptdarstellerin Vicky Krieps die Trophäe. Und beim Dokumentarfilm, den im Vorjahr ebenfalls Covi und Frimmel mit "Aufzeichnungen aus der Unterwelt" für sich entscheiden konnte, triumphierte Claudia Müller mit ihrem Literaturessay "Elfriede Jelinek - Die Sprache von der Leine lassen". (APA, 15.6.2023)