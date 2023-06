Das Rad an der Wand bietet immer eines: Gesprächsstoff. Wie viel hat es gekostet? Was war deine schönste Tour? Ist es nicht mühsam, das Radl vor dem Aufhängen zu putzen?

Eine Altbauwohnung, Möbel von Willhaben, zig Monstera-Ableger, ein Rennrad an der Wand. So sehen ausnahmslos die Wohnungen meiner Freunde aus, die eine Fahrradhalterung montiert haben. Sie haben sich dazu entschieden, statt eines Posters einer Mak-Ausstellung von 2009 ihr Fahrrad zur Schau zu stellen. Als Gast ihrer Wohnungen haben sie mich dadurch sofort davon überzeugt, neben sportlich auch noch wahnsinnig hip – okay, vielleicht auch ein bisschen prätentiös – zu sein.

Kontra

Von Karl Fluch

Mit Rädern ist es ein wenig wie mit Kindern. Sie machen das Leben schön, aber nicht die Wohnung. Anders als die Kinder kann man Räder aber in den Keller sperren. (Den fiesen Witz über Niederösterreich deute ich hiermit nur an, weil sonst Gnade mir Gott!) Ein Rad kann im Verlies angekettet genauso gut übernachten wie die Gurkengläser, die Rodel und was sonst noch so im Keller alt und vergessen wird.

Das Teil in die Wohnung zu hängen wirkt meist affektiert. Ich habe auch noch keine Wohnung gesehen, in der ein abgefucktes KTM-Mountainbike edel affichiert worden wäre. Es sind meist Angeber- und/oder Retroräder, bei denen Ergonomie noch kein Thema war. Das ist zugleich der Hinweis darauf, dass ihre Besitzer das Ding eher selten in Betrieb haben, weil es immer verdächtig sauber ist. Schließlich will man das vom Foodora-Boten ge­lieferte Essen ja nicht in Gegenwart von Straßenschmutz verinnerlichen. Der Lieferant, darauf darf man wetten, der hat sein Gerät nicht an der Wand hängen. Der fährt es tatsächlich. (Karl Fluch, 22.6.2023)