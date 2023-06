Die Beschaffung von Covid-Impfstoffen durch das Gesundheitsministerium erfolgte vielfach ohne nachvollziehbare Grundlagenberechnungen des zu erwartenden Bedarfs. Dadurch entsprachen die Bestellmengen nicht den jeweiligen Notwendigkeiten. Auch die Ausgaben für die Vakzine stiegen im Vergleich zu den ursprünglich veranschlagten Kosten beträchtlich – zwischen Ende Juni 2021 und Ende Februar 2022 um das Vierfache, obwohl sich die Lieferungen in diesem Zeitraum lediglich verdreifachten.

Das sind zwei zentrale Erkenntnisse des Rechnungshofs, der auf Verlangen von SPÖ-Nationalratsabgeordneten die Covid-Impfstoffbeschaffung der Republik sondergeprüft hat. Ein Schwerpunkt wurde dabei auf die Jahre 2020 und 2021 gelegt.

Auf die Covid-Impfstoffe konzentrierten sich ab 2020 Hoffnungen, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Nun wurde ihre Beschaffung geprüft. imago images/Sylvio Dittrich

Zu wenige Erstimpfungen

Konkret wurde laut dem Rechnungshof in den ersten drei Monaten nach dem Verteilungsstart durch die EU bis Frühjahr 2021 von Österreich um zwölf Prozent weniger Covid-Impfstoffe bestellt, als aufgrund der Einwohnerzahl des Landes plausibel gewesen wären – konkret 24,32 Millionen Impfdosen um 287,42 Millionen Euro.

Ohne diese Fehlmenge hätten theoretisch damals um einiges mehr Menschen gegen den Erreger erstimmunisiert werden können, steht in dem am Freitag veröffentlichten Bericht: "Je nach Berechnungsart hätte sich die Rate zum 30. Juni 2021 bei Erstgeimpften von 53,6 auf 56,9 beziehungsweise 56,2 Prozent erhöht."

Ab Oktober 2021 habe sich die Situation dann in ihr Gegenteil verkehrt. Es sei beträchtlich mehr angekauft worden, als laut dem unionsweit vereinbarten Bevölkerungsschlüssel nötig gewesen wäre. Insgesamt seien bis Ende Februar 2022 rund 70 Millionen Dosen um voraussichtlich 1,085 Milliarden Euro nach Österreich geliefert worden.

"As much as possible" bestellt

Dadurch sei der zuletzt im Juli 2021 erhöhte Gesamtkostenrahmen von 1,252 Milliarden Euro zwar nicht überschritten worden. Die Überbestellung jedoch hätte durch präzisere Planung auf Basis valider Daten vermieden werden können. So sei das Gesundheitsministerium in einer Bedarfsberechnung im Oktober 2021 undifferenziert von einer Durchimpfungsrate von 100 Prozent aller Personen ab zwölf Jahren ausgegangen, streicht der Rechnungshof heraus.

Im Dezember 2021 wiederum sei in Hinblick auf die geplante Impfpflicht "auf politischer Ebene vereinbart worden, vom Impfstoff Novavax 'as much as possible' abzurufen. Dies vor dem Hintergrund, dass die Haltbarkeit der Impfstoffe begrenzt war." In den sogenannten Totimpfstoff Novavax, der nicht auf mRNA- oder Vektorbasis hergestellt wird, waren zu diesem Zeitpunkt Hoffnungen gegen die in Österreich verbreitete Impfskepsis gesetzt worden.

Keine Vorabkalkulationen

Insgesamt konzediert der Rechnungshof, dass sich im Prüfzeitraum durch mehrfache Virusmutationen und den dreimaligen Wechsel des Gesundheitsministers die Rahmenbedingungen stark verändert hätten. Als kritisch zu beurteilen sei jedoch, "dass das Gesundheitsministerium keine Kalkulationen zu den voraussichtlichen Ausgaben erstellte, obwohl es über voraussichtliche Preisbänder informiert war". (Irene Brickner, 16.6.2023)