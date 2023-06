Martin Kadlec-Carda hat ein altes Haus, wie früher, mit Lehm renoviert. Im Sommer lebt er die meiste Zeit draußen im Garten.

Im Sommer leben wir mehr draußen im Garten als drinnen im Haus. Die Kinder spielen Fußball, wir machen ein Lagerfeuer, grillen Würstel, spielen Frisbee. Im Sommer ist alles einfach so schön unkompliziert, ich liebe den Sommer hier im Garten.

Der Säulengang ist eine sogenannte Trettn und ist typisch für diese Gegend im Weinviertel. Lisi Specht

2008 haben wir das Haus hier gefunden und gekauft, da war es aufs Jahr genau 100 Jahre alt, denn es wurde 1908 errichtet. Fertig ist man bei so einem Projekt ja nie, dennoch würde ich sagen, dass der Großteil des Umbaus nach vier Jahren abgeschlossen war.

Ich bin ein etwas ungeduldiger Zeitgenosse. Immer wenn ich irgendwo sitze und in eine Ecke schaue, in der nicht alles perfekt ist, sehe ich sofort die Arbeit und denke mir: ‚Da könnte ich auch noch abmähen, da sollte man Steine verlegen, hier müsste ich noch was verputzen.‘

Im Garten hat die Familie ihre Privatsphäre, weil die Häuser im L-Form aneinander gebaut wurden. Lisi Specht

Wir wollten immer schon ein altes Haus haben und auf keinen Fall irgendwo so einen Würfel in einer Siedlung. Es war uns wichtig, den alten Flair zu erhalten und es so zu sanieren, wie es früher gemacht worden wäre. Dafür haben wir sogar Seminare zum Thema Lehmbau besucht: Wie macht man einen Fußbodenaufbau? Welche Tricks gibt es für Kastenfenster? All das haben wir gelernt. Jetzt sind die Wände und die Decken aus Lehm.

Bei der Renovierung haben die Handwerker nicht verstanden, dass sie im Erdgeschoß keine Wasserwaage verwenden dürfen – das würde einfach nicht zum Rest des Hauses passen, weil hier im alten Teil einfach fast alles schief ist. Mit den Handwerkern und auch mit unserem Umfeld waren das damals richtige Kämpfe, ein Haus aus Lehm war für sie unvorstellbar. Alle wollten uns einreden, dass wir einen Estrich brauchen. Aber wir haben uns durchgesetzt und sind heute sehr froh darüber.

Viele der Möbel hat Martin Kadlec-Carda selbst gebaut, etwa den Waschtisch aus alten Nähmaschinen. Lisi Specht

Das Grundstück ist relativ schmal, aber dafür sehr in die Länge gezogen. Diese alten Häuser wurden in einer L-Form aneinandergebaut und werden Zwerchhöfe genannt. Der große Vorteil ist: Wenn die Nachbarn Besuch haben, hören wir gar nichts, und jeder hat im Garten seine Privatsphäre. Das war eine sehr intelligente Art, wie diese Höfe früher gebaut wurden. Der Säulengang ist eine sogenannte Trettn, die wurden früher errichtet, damit die Menschen trocken vom Haus in den Stall gehen können.

Meine Ausbildungen und meine Arbeit in der Holzwerkstätte waren bei der Renovierung des Hauses eine große Hilfe. Wir haben so gut wie alles selbst gemacht. Viele der Holzmöbel habe ich auch selbst gebaut, zum Beispiel die sogenannte Weinviertler Hausbank, die wir in unserer Werkstätte herstellen. Andere Möbel sind Erbstücke oder vom Antiquitätenhändler.

In Haus und Hof gibt es viele charmante, alte Ecken. Lisi Specht

Wenn irgendwo ein altes Haus abgerissen wird, frage ich nach, ob ich die alten Fliesen behalten darf, und dann verlege ich sie bei uns daheim wieder. Das sieht schön aus, ist aber auch viel Aufwand. Unser Waschtisch im Badezimmer besteht aus zwei alten Nähmaschinen, den habe ich auch selbst gebaut. Diese Kleinigkeiten und Details taugen mir einfach, da steckt ganz viel Arbeit drinnen.

Auch dass man vom Badezimmer nach draußen kann, war uns wichtig. Theoretisch können wir sogar nackt von der Dusche in den Innenhof gehen. Und auch im Winter ist es super, wenn man in der Badewanne liegt und es draußen schneit.

Überall im Haus finden sich Abbildungen vom Stephansdom-Figuren. Lisi Specht

Es gibt immer noch einige Dinge, die nicht fertig sind. Als Handwerker will ich es aber nicht einfach hinpfuschen, sondern es richtig machen – dafür dauert es dann aber oft ewig.

Ich liebe hier alles, wie es ist. Aber manchmal hadere ich auch damit. Die meisten unserer Freunde haben ganz neue Häuser, dort ist alles gerade und aus Glas – und diese großen Fenster! Das hat auch etwas, ich finde das wirklich schön. Manchmal komme ich da ins Grübeln, wenn ich die vielen alten Ecken bei uns sehe. Aber dann denke ich mir einfach: Hier bei uns im Haus, das ist einfach das Leben! (Bernadette Redl, 19.6.2023)