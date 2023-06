Oracle streicht hunderte Stellen. REUTERS / Stephen Lam

Der US-Software-Konzern Oracle kündigt einem Medienbericht zufolge hunderte Mitarbeiter. Auch würden Jobangebote zurückgezogen und offene Stellen gestrichen, berichtete das Portal "Insider" am Donnerstag unter Berufung auf drei mit den Vorgängen vertraute Personen. Dabei werde der Rotstift in der Sparte für IT im Gesundheitsweisen angesetzt, zu der die im Dezember für gut 28 Milliarden Dollar (26 Mrd. Euro) übernommene Firma Cerner gehört.

Grund sollen hauptsächlich Probleme bei Cerner mit einem Großauftrag der US-Regierung sein. Die gekündigten Mitarbeiter sollten eine Abfertigung in Höhe ihres Gehalts von vier Wochen plus eine Woche für jedes Jahr der Betriebszugehörigkeit bekommen. Bei Oracle war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Mehrere US-Unternehmen hatten zuletzt vor dem Hintergrund höherer Zinsen und der gestiegenen Inflation massiv Stellen gestrichen. (APA, 16.6.2023)