Der letzte Bauabschnitt des Westrings soll frühestens 2035 für den Verkehr freigegeben werden. APA/TEAM FOTOKERSCHI / BAYER

Linz/Wien – Die Kosten für den Linzer Westring (A26) explodieren: Sie sollen zum wiederholten Mal deutlich steigen, diesmal gleich um rund 60 Prozent – konkret um 440 Millionen auf 1,19 Milliarden Euro. Die Asfinag bestätigte entsprechende Berichte der "Oberösterreichischen Nachrichten" und des ORF Radio Oberösterreich am Freitag.

Als Gründe werden Inflation und Teuerung, Folgen geopolitischer Entwicklungen, aber auch technische Unwägbarkeiten angegeben: Laut Asfinag sind rund 60 Prozent der Kostensteigerung auf "Wertanpassung, Indexanpassung und generelle Kostenentwicklung" zurückzuführen. Weitere 20 Prozent entstanden demnach durch die Risikovorsorge, die unliebsame Überraschungen bei den Bauarbeiten, Lieferengpässe et cetera abdecken soll, die restlichen 20 Prozent seien auf technisch erforderliche Änderungen – etwa Anpassungen an den aktuellen Stand bei der Tunnellüftung – zurückzuführen.

Kosten trägt zu 85 Prozent Asfinag

Auch der Zeitplan verschiebt sich. Jener für den den ersten Bauabschnitt, die derzeit in Bau befindliche Donaubrücke, solle zwar halten und die Verkehrsfreigabe 2024 erfolgen. Etappe zwei werde aber erst ein bis eineinhalb Jahre später als geplant in Angriff genommen, so die Asfinag. Grund seien erschwerte Vorbereitungsarbeiten wie Baugrunderkundungen und Verzögerungen durch Corona. Der letzte Bauabschnitt des 4,7 Kilometer langen, weitgehend unterirdisch geführten Westrings soll frühestens 2035 statt 2032 für den Verkehr freigegeben werden.

Die Kosten des Westrings muss zu 85 Prozent die Asfinag tragen, das Land Oberösterreich zahlt zehn und die Stadt Linz fünf Prozent. Die nunmehrige Kostenexplosion bedeutet demnach Mehrkosten von 22 Millionen Euro für die Stadt und rund 44 Millionen Euro für das Land. Von dem Projekt Abstand zu nehmen ist für die Asfinag ungeachtet der Kostenentwicklung keine Option. "Die A26 funktioniert nur, wenn sie vollständig umgesetzt wird", sagte Asfinag-Geschäftsführer Andreas Fromm den "Oberösterreichischen Nachrichten". (APA, red, 16.6.2023)