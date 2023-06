Der ehemalige Neos-Chef präsentiert das Video zum Song "Life Is a Comma" mit Fußwaschung und brennendem Sarg, das in einem Steinbruch in Niederösterreich gedreht wurde

"Heads up" für alle, die den Schaffensweg des Matthias Strolz nach seinem Ausstieg aus der Politik weiter verfolgen: Am Freitagvormittag wurde ein weiteres Musikvideo von Strolz und seinem – stets mit Maske auftretenden – musikalischen Partner Kurt Razelli auf Youtube veröffentlicht.

Strolz sitzt dabei am Feuer und starrt in die Flammen. Auf Englisch erzählt er von einer Begegnung in einem Retreat im indischen Bundesstaat Gujarat. Er sah bei einem Ausflug, wie Tote verbrannt werden, und fragte seinen indischen Begleiter, wohin deren Seelen gehen. Der Mann habe einen Kreis mit einem Strich in den Sand gezeichnet und gesagt: "Life is a comma, not a full stop."

Aus dieser Erkenntnis entstanden der Song und das Video, in dem ein Mann mit lächelnder Maske (Razelli) einen Schamanen gibt, der Strolz im Schein der Flammen die Füße wäscht und ein geheimnisvolles Amulett umhängt, bevor sich der Vorarlberger Neo-Musiker selbst in einen Sarg legt, um angezündet zu werden und später über einem Gewässer schwebend aufzuerstehen – das Ganze begleitet von Sprechgesang und elektronischen Beats. Oder war doch alles nur eine Vision? Das lässt er am Ende offen.

Die filmische Nacherzählung des Seelentrips – basierend auf einer tatsächlichen Erfahrungen in Indien, wie der Ex-Politiker in einem Newsletter ausführte – wurde in einem alten Steinbruch nahe Amstetten gedreht. Nach dem doch eher blutigen letzten Video zum Song "Ich muss siegen" mit Philipp Hochmair wirkt "Life Is a Comma" doch geradezu friedlich. Im Oktober soll das gesamte Album von Strolz und Razelli herauskommen, im November starten der Ex-Parteichef und der Maskenträger ihre Tour mit dem verheißungsvollen Titel "Back to Earth". (cms, 16.6.2023)