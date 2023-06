Die Blockade der SPÖ im Parlament wird fallen, wie der neue geschäftsführende Klubobmann Philip Kucher am Donnerstagabend in der "ZiB 2" erklärte. Neben Gesetzen für den Klimaschutz und gegen die Teuerung ist davon auch die Reform des Verbotsgesetzes betroffen, die gerade in Begutachtung ist. Als "Verschärfung" des bestehenden Gesetzes haben es Justizministerin Alma Zadić und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler vor einer Woche präsentiert.

Die SPÖ-Abgeordnete Sabine Schatz schaut sich das novellierte Verbotsgesetz genau an, bevor ihre Partei zustimmt. Privat

Im Zuge dieser Präsentation appellierte Zadić an die SPÖ, sie solle sich "einen Ruck geben", denn gerade dieses Gesetz müsse über dem parteipolitischen Taktieren stehen. Die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Sabine Schatz, die für ihre Partei den Großteil der Themengebiete um Rechtsextremismus und Erinnerungskultur abdeckt, hatte schon nach ersten ventilierten Entwürfen Bedenken bei einzelnen Punkten der Novelle – DER STANDARD berichtete.

Problematische Punkte

Da das Gesetz zunächst in Begutachtung liege und vermutlich nicht vor Herbst in einer Nationalratssitzung landet, sieht Schatz genügend Zeit, um noch Verbesserungen vorzunehmen. Sie wolle auch noch abwarten, welche Vorschläge von anderen während der Begutachtungsfrist kommen. Schatz ist bezüglich der Überarbeitungen im Austausch mit Robert Eiter vom Mauthausen-Komitee Österreich (MKÖ) und dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW).

Robert Eiter freut sich im Gespräch mit dem STANDARD über "deutliche Verbesserungen", weist aber vor allem auf zwei problematische Punkte hin. Der erste ist die Möglichkeit einer Diversion statt einer Strafe, wie sie künftig auch für Erwachsene möglich sein soll. Die Justizministerin wollte damit erreichen, dass man mit Ersttätern, deren Ideologie noch nicht gefestigt ist, in einen Dialog kommt, anstatt sie sofort zu bestrafen. Eiter räumt zwar ein, dass es hier bezüglich der noch nicht gefestigten Ideologie in den Erläuterungen des Gesetzes Nachbesserungen im Vergleich zu den im Februar vorgelegenen ersten Entwürfen gab, doch seitens des MKÖ könne er sagen: "Das genügt uns nicht."

Justizministerin Alma Zadić und Europaministerin Karoline Edtstadler beim Pressefoyer nach dem Ministerrat im Parlament am 7. Juni 2023. IMAGO/SEPA.Media

Denn man befürchte, dass Richter und Staatsanwältinnen gegebenenfalls sehr unterschiedlich beurteilen könnten, wie tief jemand bereits in der NS-Ideologie stecke. Eiter und auch MKÖ-Chef Willi Mernyi fordern hier eine Ausnahmeregelung in der Strafprozessordnung wie bei Sexualdelikten, wo eine Diversion nicht möglich ist.

Auch dass etwa von Jugendlichen zwecks Provokation verübte NS-Schmierereien nach dem Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen (EGVG) bisher zu einer Verwaltungsstrafe von bis zu 2.180 Euro führen, aber künftig bis zu 4.000 Euro wie nach dem Abzeichengesetz kosten sollen, sei zwar ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings sei nicht einzusehen, dass daneben das Symbolegesetz eine Höchststrafe von 10.000 Euro vorsieht, sagt Eiter. "Warum sind zum Beispiel Symbole der Muslimbruderschaft, die in Österreich 99 Prozent der Leute nicht einmal erkennen, mit bis zu 10.000 Euro zu bestrafen, Hakenkreuze dagegen mit maximal 4.000 Euro?", fragt der MKÖ-Experte. Sein Vorschlag: Die Höchststrafen für Delikte nach EGVG, Abzeichengesetz und Symbolegesetz sollten künftig alle 10.000 Euro betragen.

Im Thüringer Wald

Größere Sorgen mache Eiter aber die vorgesehene Regelung zu den Auslandsdelikten. Positiv sei hier, dass endlich auch Delikte österreichischer Täter mit NS-Bezug im Internet oder Radio geahndet werden können, wenn etwa der Server im Ausland, wo es kein Verbotsgesetz gibt, liegt. Eiter fehlen aber hier Delikte, die nicht medial verbreitet werden. Er schickte daher einige Beispiele an Zadić. Was passiert etwa, so Eiter, "wenn ein Österreicher in Ungarn Bombenanschläge für den Tag X übt, die er in Österreich durchführen wollte? Oder wenn ein österreichischer Staatsbürger in einem Wald in Thüringen die Tötung von politischen Gegnern erprobt? Wenn die nach Hause kommen, werden sie nicht belangt?"

Auch der Fall des österreichischen Anwalts Herber Schaller, der 2006 bei einer Holocaust-Leugner-Konferenz in Teheran als Redner auftrat, würde nicht unter den Schirm des Paragrafen 3g fallen, so Eiter, der bisher auf diese Fragen noch keine Antwort von der Justizministerin bekommen habe.

DÖW arbeitet an Stellungnahme

Aus dem Kabinett der Justizministerin beruhigt man auf Nachfrage des STANDARD dahingehend, dass sich Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft künftig auch dann strafbar machen, wenn sie die Organisationsdelikte im Verbotsgesetz (z. B. Neugründung der NSDAP oder Unterstützung der Neugründung) begehen. Bei im Ausland stattfindenden Äußerungsdelikten eines Österreichers (etwa öffentlicher Hitlergruß, Verharmlosung des Holocaust, öffentliches Tragen eines T-Shirts mit Hakenkreuz) muss die Tathandlung allerdings tatsächlich in einem Medium stattfinden, das in Österreich abrufbar sei, und geeignet sein muss, den öffentlichen Frieden zu verletzen, damit sie auch in Österreich verfolgbar ist.

Auch das DÖW werde sicher einen Kommentar in der Begutachtungsphase einbringen, heißt es am Freitag von Andreas Peham: "Wir sind auch eingeladen worden, arbeiten aber noch an unserer Stellungnahme."

Ein Detail in den Erläuterungen des Gesetzes werden sich Eiter und DÖW ebenfalls noch eingehend ansehen. "Darstellungen in Form der Satire oder der Karikatur sollen nach wie vor nicht unter den Tatbestand fallen", heißt es da nämlich. "Das sehen wir anders", sagt Eiter für das MKÖ. (Colette M. Schmidt, 16.6.2023)