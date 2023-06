Croissant lässt Influencerin 15-Stunden-Flug auf dem Klo verbringen

Eine 25-jährige Influencerin musste auf einem Flug von Emirates auf die harte Tour lernen, dass Kontrolle besser als Vertrauen ist. Die glutenintolerante Frau verließ sich darauf, dass ihre Angaben zum Essen ernst genommen wurden – und verbrachte ihre Reise weinend auf der Toilette. Wie die "New York Post" berichtete, wollte Chloe Chapdelaine aus den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Los Angeles fliegen. Da sie unter einer schweren Glutenintoleranz leidet, bestellte sie bei der Buchung des Fluges ein glutenfreies Essen. Als ihr ein vermeintlich glutenfreies Croissant serviert wurde, freute sie sich – doch nachdem sie die Hälfte des Gebäcks verspeist hatte, setzten bei Chloe heftige Magenbeschwerden ein. Sie teilte das Erlebnis auf Tiktok, nachdem sie den schlimmen Moment gefilmt hatte, bei dem sie unter Tränen versuchte, das Croissant wieder raufzuwürgen. Der Clip ging viral und hat mittlerweile mehr als vier Millionen Aufrufe. Einen explosiven Anfall von Durchfall konnte sie allerdings nicht mehr verhindern. Emirates zeigte sich "enttäuscht" und will das Problem untersuchen.

Knapp ein Viertel der Deutschen hat in den Ferien Streit wegen der Smartphone-Nutzung

Eine repräsentative Studie von YouGov im Auftrag von Holidaycheck zeigt, wie es um die Medienkompetenz der Deutschen im Urlaub steht. Obwohl knapp die Hälfte (48 Prozent) der befragten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Meinung ist, sich nur ohne Smartphone richtig erholen zu können, ist für die Mehrheit ein Urlaub ohne Handy oder Tablet selten Realität. Lediglich ein Prozent der Befragten verzichtet im Urlaub auf digitale Endgeräte. Für alle anderen gehört das Smartphone mittlerweile einfach dazu. Unabhängig davon, ob Urlauberinnen und Urlauber als Paar, Familie oder Freundesgruppe verreisen – sie werden in den Ferien regelmäßig mit den Gewohnheiten der Mitreisenden konfrontiert. Ein unterschiedliches Verständnis für die Häufigkeit der Smartphone-Nutzung kann schnell für eine angespannte Stimmung sorgen. In der Tat gibt fast ein Viertel der Befragten an, dass es im Urlaub zu Streit, Ärger oder angespannter Stimmung unter Mitreisenden wegen der Smartphone- oder Tabletnutzung kommt. Die Gründe dafür sind einleuchtend: 41 Prozent der Befragten gaben an, dass Streit und Ärger häufig dadurch entstehen, dass Mitreisende nicht ansprechbar sind, während sie ihr Smartphone nutzen. 37 Prozent stört es, wenn Mitreisende dadurch nur noch passiv am Urlaub teilnehmen.

Passagier legt sich ins Handgepäckfach

Kaum kommt der Sommer ins Laufen, schon häufen sich die Exzessmeldungen von den Balearen. Von einem Vorfall berichtet das "Mallorca Magazin": Nach der Landung eines aus Manchester kommenden Ryanair-Jets auf Ibiza haben Reisende einen Mann im Rahmen eines Junggesellenabschieds einfach in ein Handgepäckfach gelegt, wie ein Video auf der Social-Media-Plattform Tiktok zeigt. Bei den Männern, die den Junggesellenabschied auf der Insel feiern wollten, handelte es sich um 40 Freunde. Der Mann, der ins Kofferfach gelegt wurde, trug ein T-Shirt des Fußballvereins Arsenal und hatte große Schwierigkeiten, das enge Fach wieder zu verlassen. Es wird angenommen, dass der Passagier betrunken war, liest man.

Prügel-Passagiere zwingen Condor-Crew zur Landung

Dass sich Passagiere immer öfter daneben benehmen, davon wurde jüngst schon berichtet. Dieser schwere Zwischenfall an Bord eines Condor-Fluges in die Karibik scheint den Trend zu untermauern: Zwei Passagiere gerieten über dem Atlantik in einen Streit und prügelten sich so heftig, dass sich der Kapitän zu einer Zwischenlandung auf den Azoren entschied, um die beiden Streithähne von Bord zu schmeißen. Am Flughafen wurden die beiden Passagiere dann der Polizei übergeben. Für die Passagiere und Besatzungsmitglieder war das der Beginn einer wahren Reise-Odyssee, wie bei Bild.de zu lesen ist. Aus einem zehnstündigen Flug wurde ein 24-stündiger.

Diesen Flug an Bord einer Condor-Maschine werden die Passagiere wohl nicht so schnell vergessen. Statt zehn waren sie 24 Stunden in die Dominikanische Republik unterwegs. (Symbolbild) IMAGO/Nikita

Weil der Umweg und die Übergabe an die Polizei sehr viel Zeit gekostet hatte, hätte das Cockpit- und Kabinenpersonal bei einem Weiterflug nach Punta Cana die gesetzlichen Arbeitszeitbeschränkungen überschritten. So war es nicht mehr möglich, am selben Tag nach Punta Cana weiterzufliegen. "Nachdem in Ponta Delgada nicht ausreichend Hotelkapazität zur Verfügung stand, flog das Flugzeug nach Teneriffa, um dort die entsprechende Crew-Ruhezeit einhalten zu können, während alle Gäste in Hotels untergebracht und verpflegt werden konnten", so die Condor-Sprecherin zu Bild.de. Die Weiterreise von den Kanaren in die Dominikanische Republik fand dann am Montagabend (19. Juni) statt.

Wegen eines Joints im BH verurteilt

Eine junge Frau, die für die litauische Fluggesellschaft Avion Express arbeitet, muss sich wegen eines Joints in Saudi-Arabien vor Gericht verantworten. (Symbolfoto) REUTERS/Nadja Wohlleben

Die 23-jährige Italienerin Ilaria De Rosa wurde Anfang Mai in der saudischen Stadt Dschidda nach einer Razzia verhaftet. Bei ihr im BH soll ein Joint gefunden worden sein. Nun musste sich die junge Frau, die für die litauische Fluggesellschaft Avion Express arbeitet, vor Gericht verantworten. Sie beteuerte ihre Unschuld. Vergeblich, wie der "Corriere del Veneto" ausführt: Das Gericht verurteilte die Italienerin zu einer Haftstrafe von sechs Monaten wegen Drogenbesitzes. Ob die Frau Berufung gegen das Urteil einlegt, steht noch nicht fest. Die Strafe müsste De Rosa in Saudi-Arabien absitzen, denn es besteht kein Abkommen mit Italien, das regeln würde, die Haftstrafe im Heimatland anzutreten.

Buckelwal verschluckt zwei Kajakfahrer

This Humpback Whale SWALLOWS 2 Kayakers!

2 kayakers at a popular whale watching location were swallowed by a humpback whale. Final Affliction

Es war ein sonniger Tag auf dem offenen Meer, als zwei Kajakfahrer eine atemberaubende Begegnung erlebten, die ihr Leben für immer verändern sollte. Was als harmloser Ausflug begann, entwickelte sich zu einem Kampf ums Überleben, als plötzlich ein gigantischer Buckelwal auftauchte – und die beiden verschluckte, wie auf Happyhunde.de zu lesen ist: Doch dann, wie durch ein Wunder, spuckt der Buckelwal die beiden Kajakfahrer unversehrt wieder aus. Die beiden Abenteurer haben den Vorfall unbeschadet, aber mit einem gewaltigen Schock überstanden, heißt es. Die dramatischen Szenen wurden auch auf Video festgehalten. (max, 23.6.2023)