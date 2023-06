Im Gastbeitrag erklären die Juristinnen Nadine Leiter und Liliana Niederhauser, wie die EU den Anteil des unterrepräsentierten Geschlechts in Führungsetagen erhöhen will.

Seit 2018 hat sich der Anteil der Frauen in Aufsichtsräten aufgrund des Gleichstellungsgesetzes deutlich erhöht. Für neuen Schwung wird nun eine EU-Richtlinie sorgen. APA/dpa/Annette Riedl

Während sich die Anzahl der Frauen in Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen aufgrund des Gleichstellungsgesetzes in den letzten Jahren stark erhöht hat, bleiben Vorstände und Geschäftsführungen weiter eine reine Männerdomäne. Lediglich 19 von insgesamt 212 Vorstandsposten in Österreichs börsennotierten Unternehmen sind von Frauen besetzt.

Ändern soll das nun eine EU-Richtlinie, die Ende 2022 in Kraft getreten ist. Die Regelungen müssen von den Mitgliedsstaaten innerhalb von zwei Jahren umgesetzt werden. Dabei sollen die Staaten zwischen zwei alternativen Quotenmodellen wählen, um bis Juni 2026 eine bessere Genderbalance zu erreichen. Auch wenn die Regelungen primär die Repräsentanz von Frauen stärken sollen, sind diese nicht die direkten Adressaten der Richtlinie. Konkret heißt es, dass die von der Quotenregel betroffenen Positionen an das "unterrepräsentierte Geschlecht" vergeben werden sollen.

Offenlegung und Strafen

Mindestens 40 Prozent der Aufsichtsratspositionen oder 33 Prozent der Vorstands- und Aufsichtsratspositionen sollen bis Ende Juni 2026 vom unterrepräsentierten Geschlecht besetzt sein. Die Positionen sind von den Unternehmen auf der Grundlage eines Vergleichs der Qualifikationen der Kandidatinnen und Kandidaten nach neutral formulierten Kriterien auszuwählen. Bei zwei gleichermaßen qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern muss das unterrepräsentierte Geschlecht bevorzugt werden. Bewerberinnen und Bewerber, die nicht rekrutiert wurden, sollen einen Anspruch auf Offenlegung der Eignungskriterien haben, die ausschlaggebend waren.

Börsennotierte Aktiengesellschaften müssen künftig nicht nur jährlich der zuständigen Behörde berichten, sondern auch auf ihrer Website über den Geschlechteranteil, die implementierten Maßnahmen und gegebenenfalls die Gründe für die Nichterreichung des gewählten Ziels und geeignete Gegenmaßnahmen informieren. Sanktioniert werden jedoch nur Verstöße gegen objektive und transparente Auswahlverfahren sowie Verstöße gegen die Berichtspflichten. Das Nichterreichen der gewählten Quote per se soll sanktionslos bleiben.

Die Richtlinie zeigt klar, dass eine diverse Besetzung des Aufsichtsrats und des Vorstands eine wesentliche Triebkraft für Wachstum und Innovation in Europa sein wird. Ohne feste Quote wird dies nicht zu schaffen sein. Langfristig wird besonders wichtig sein, dass Frauen auch in den oberen Führungsebenen (nicht nur im Vorstand) zahlreich vertreten sind. Ansonsten wird die Quote kaum zu erfüllen sein. (Nadine Leiter, Liliana Niederhauser, 17.6.2023)