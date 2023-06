Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Überfall auf die Ukraine zu verantworten. Der Angriff steht in langer Tradition Russlands, Ansprüche auf ukrainische Gebiete zu erheben. IMAGO/ITAR-TASS

Selbst ausgewiesene Russland-Kenner hielten den russischen Überfall auf die Ukraine nicht für möglich. Aber abgesehen davon, dass man in der Geschichte immer alles für möglich halten sollte: Wladimir Putin handelte nicht wie ein unberechenbarer Irrer. Sein Vorgehen steht in einer langen Tradition russischer imperialer Politik.

Putins Zeitenwende

Was mit Peter I., dem "Großen", begann, setzte sich unter seinen Nachfolgern fort. Was auch auf Putin lastet und sein Vorgehen mitbestimmt, ist der "Fluch des Imperiums". So übertitelt der deutsche Ost- und Südosteuropa-Historiker Martin Schulze Wessel sein Buch, in dem er den Angriffs- und Terrorkrieg gegen die Ukraine in einen weit ausladenden geschichtlichen Kontext stellt. Untertitel: "Die Ukraine, Polen und der Irrweg der russischen Geschichte".

In einem Auftritt vor jungen Unternehmerinnen, Ingenieuren und Wissenschaftern in Moskau, rund 100 Tage nach dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine, sagte Putin Anfang Juni 2022, es gehe heute wieder um das "Erobern und Befestigen" von Territorien. "Der Anspruch, die Ukraine zu beherrschen, verbunden mit einer Hegemonialpolitik gegenüber Ostmitteleuropa, dem Baltikum und dem Balkan, spezielle russisch-deutsche Beziehungen, die auch eine Rohstoffkomponente haben, der Ost-West-Gegensatz, das alles sind Kennzeichen der russischen Politik, die unter Peter I. erstmals hervortraten", schreibt Schulze Wessel. Doch was mit Peter begonnen habe, werde voraussichtlich mit der von Putin verursachten Zeitenwende enden. Denn die bisherige Geschichte der imperialen Expansion Russlands sei eine Geschichte von "misslungenen Verdauungsprozessen".

Stille Komplizenschaft

Vier Schlüsselfaktoren sind es, die Russlands imperiale Politik seit Peter I. bestimmen: die von den Eliten empfundene Rückständigkeit gegenüber dem Westen; damit im Zusammenhang die Vorstellung von der Einzigartigkeit Russlands und einer daraus resultierenden quasi heiligen Mission; mächtepolitisch das Verhältnis zu Deutschland mit besonderem Bezug auf Polen; und die Ukraine als unverzichtbares Element, um Weltgeltung auszuüben. Mit Ausnahme von Boris Jelzin hat kein russischer Herrscher einen Zweifel daran gelassen, dass die Ukraine ein integraler Bestandteil des russischen Imperiums sei.

Russlands Verhältnis zu Deutschland war immer von dem Bestreben bestimmt, ein starkes, unabhängiges Polen zu verhindern. Umgekehrt folgte die preußische Politik bis zur deutschen Reichsgründung von 1870/71 laut Schulze Wessel fast durchwegs einem Primat der Russlandbindung, ebenfalls mit dem Zweck der Kontrolle Polens. Was mit den drei polnischen Teilungen 1772, 1793 und 1795 begann, setzte sich fort bis zum Hitler-Stalin-Pakt 1939.

Stille Komplizenschaft

Und selbst noch nach dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion gab es in Bezug auf Polen stille Komplizenschaft: Auf Befehl Stalins blieb die Rote Armee 1944 vor Warschau stehen, bis die deutsche Wehrmacht den Aufstand der polnischen Heimatarmee niedergeschlagen und die Stadt zerstört hatte. Die Heimatarmee hätte sich mit Sicherheit auch gegen die sowjetische Besatzung gewehrt.

Mit der Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze durch die Bundesrepublik 1970 war Polen kein bestimmender Faktor im deutsch-russischen Verhältnis mehr. Und mit der Einbindung in die westliche Vertrags- und Wertegemeinschaft schüttelte Deutschland endgültig seine imperiale Last ab. Dies steht Russland noch bevor. Aber selbst nach dem Überfall auf die Ukraine hoffte Putin noch auf eine Sonderrolle Deutschlands innerhalb des westlichen Bündnisses, auch mit Blick auf die deutsche Abhängigkeit von russischem Gas. Er täuschte sich. Mit seiner Hinwendung zu China deutet sich bereits eine neue Achse an. Ein durch den Ukrainekrieg geschwächtes Russland aber wird für Xi Jinping ein pflegeleichter Partner sein, ein Bär ohne Krallen. Keine besonders verlockende Perspektive für Putin oder seine Nachfolger.

Martin Schulze Wessel, "Der Fluch des Imperiums – Die Ukraine, Polen und der Irrweg der russischen Geschichte". € 28,80 / 352 Seiten. C. H. Beck, München 2023. Verlag

Motiv der Reformen

Schulze Wessels Werk liefert großen Erkenntnisgewinn. Geschichtsbewertung der besten Art, die auch klarmacht, dass Russlands Emanzipation vom Fluch des Imperiums, wenn sie denn kommt, schmerzhaft und langwierig sein wird. Der Autor verweist auf die Folgen des Krimkriegs (1853–1856), den Russland gegen eine osmanisch-britisch-französisch-italienische Allianz verlor. In den beiden Jahrzehnten nach dem Krieg reformierte Zar Alexander II. praktisch das gesamte öffentliche Leben, von der Befreiung der Leibeigenen bis zu einer Justizreform. Das gemeinsame Motiv der Reformen war es, Russlands Rückständigkeit gegenüber Westeuropa zu überwinden. Alexander II. wurde 1881 bei einem Attentat getötet, und der Fluch des Imperiums tat wieder seine Wirkung. Russlands Herrscher fielen in die alten geopolitischen Verhaltensmuster zurück.

Putin sieht im Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 "die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts". Der letzte Sowjetherrscher Michail Gorbatschow, dessen Beisetzung im September 2022 Putin fernblieb, wollte, trotz all seiner inneren Widersprüche, den Fluch des Imperiums überwinden. Er hatte erkannt, dass "die Kosten imperialer Herrschaft (...) mit einer inneren Reform von Wirtschaft und Politik unvereinbar waren". Nutzt ein Post-Putin-Russland die Chance, die aus der sich abzeichnenden Niederlage im Ukrainekrieg erwächst, dann könnte am Ende, so meint der Autor, ein "eurasisches Kanada" stehen: ein großer Flächenstaat, reich an menschlichen und materiellen Ressourcen, mit guten Autonomielösungen für ethnische Minderheiten, demokratisch und kooperationswillig. Man möchte es gerne glauben. (Josef Kirchengast, 17.6.2023)