1997 trat der Autor Kurt Leutgeb seinen Gedenkdienst in der ukrainischen Hauptstadt an und erzählt über Antisemitismus, Polizeibesuch und Fahrten im S-Klasse-Mercedes

Der Sophienplatz in Kiew im Sommer 2018 noch vor dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Hier haben sich die Kiewer 1943 anlässlich der Befreiung der Stadt von den Nazis versammelt. IMAGO/Pond5

1. Als er kleiner war, bewunderte der Sohn meiner Freundin mich für meine Allwissenheit. Jetzt wird er dreizehn, und die Bewunderung ist einer wohlwollenden Resignation angesichts der offenkundigen Unzulänglichkeiten meiner Person gewichen. Nur für eine Sache bewundert er mich noch: für mein am 6. September 1998 in Kiew begonnenes und mittlerweile 36 Bände umfassendes Tagebuch, in dem ich mir über mein Tun und Lassen an jedem einzelnen seither verstrichenen Tag Rechenschaft ablege. Ich selbst lese nie in meinem Tagebuch, aber die wenigen Frauen, die ich in dem Vierteljahrhundert kannte, haben ihm, glaube ich, mehr Aufmerksamkeit geschenkt als meinem publizierten Werk.

2. Ende 1996 oder Anfang 1997 – genau kann ich das nicht mehr wissen, denn es geschah ja in der Zeit vor dem Tagebuch – stieß ich zum Verein Gedenkdienst. Ehe ich, gemeinsam mit meinem Kollegen Gerhard, den vierzehnmonatigen Dienst als Holocaustforscher in Kiew antrat, wählten wir einen neuen Obmann und schlossen den alten – dem unlängst Ähnliches ein zweites Mal widerfuhr – aus. Der alte Obmann focht Wahl und Ausschluss an. Das Ministerium zahlte bis zur juristischen Klärung des Streites kein Geld an den Verein und somit an die Gedenkdienstleistenden aus. Als ich Anfang September 1997 nach Kiew fuhr, war unklar, ob ich je bezahlt und ob mein Dienst je anerkannt werden würde.

3. Wenn Leute aus der ehemaligen Sowjetunion in den Westen kamen, waren sie erstaunt, dass die Einheimischen ohne Bedenken auf die Kanaldeckel stiegen. Und wenn jemand in der Ukraine auf einen Kanaldeckel trat, war dies der Gipfel der westlichen Ahnungslosigkeit. 1997 in Kiew mied man aber automatisch die Kanaldeckel, denn die meisten steckten entweder schief in der Öffnung oder fehlten gänzlich.



Seit meinem ersten Besuch 1993 hatte sich die Kanaldeckelsituation nicht wesentlich verändert. Aber die Korruption war weniger sichtbar, die Straßen voller aus dem Westen importierter Gebrauchtwagen, auf den Gehsteigen parkten schwarze S-Klasse-Mercedes, im Zentrum standen nagelneue Hochhäuser, überall wurde gebaut, und neben den vielen Armen und wenigen Reichen gab es jetzt auch eine Mittelschicht. Meine stärkste Erinnerung von 1993 waren die vielen offenbar psychisch Kranken, die man auf der Straße sah; da die Psychiatrie ja in der Sowjetunion ganz massiv an der Unterdrückung von Regimegegnern beteiligt war, hatte man alle Insassen freigelassen, auch jene, die tatsächlich krank waren. 1997 waren die Verhaltensauffälligen von den Straßen verschwunden.

Wer damals in Kiew gut leben wollte, musste immer wieder gegen Gesetze verstoßen und war angreifbar.

4. Unsere Hauptaufgabe beim Jüdischen Rat der Ukraine war es, in einem Archiv Wehrmachtsberichte und diverse andere Dokumente in deutscher Sprache aus der Okkupationszeit ausheben zu lassen und sodann ins Russische zu übersetzen. Eine misstrauische Archivarin händigte uns aus, wonach wir verlangten; ob sie uns anderes, das sie uns hätte geben können oder sollen, vorenthielt, erschloss sich mir nicht. Die Übersetzungsarbeit erledigte ich mit großer Hingabe und Freude, die freilich dadurch getrübt wurde, dass die Texte formelhaft mit dem Satz "So und so viele Juden wurden der Sonderbehandlung zugeführt" zu endigen pflegten. Wir machten die Übersetzungen für einen Charkiwer Professor, den der Leiter meiner Einsatzstelle als bedeutend bezeichnete; mehr als dieses Adjektiv erfuhr ich nie über ihn, und irgendwann, dass die Übersetzungen und seine Analysen veröffentlicht worden seien. Ich traf ihn nie.

5. Wenn man in Österreich etwas Geistiges, Künstlerisches, Kulturelles machen wollte, war der Staat oft der einzig mögliche Partner und Financier. In der Ukraine galt es, sich den Staat vom Hals zu halten. Das gelang nicht immer. Wo immer man sich in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion aufhielt, musste man sich im OVIR, einer Art Meldeamt, registrieren. Für Touristen übernahmen das die Hotels, doch wenn man unabhängig reiste und informell bei Privatleuten wohnte, war es kaum möglich, eine Registrierung zu bekommen. 1993 in Jalta hatten mich Polizisten wegen fehlender Registrierung festgenommen; ich verbrachte einen Nachmittag auf der Polizeistation und übte mein Russisch, doch es war klar, dass bei schlechtem Auftreten und schlechtem Reisepass die Sache auch übel hätte ausgehen können.



Mein Kollege und ich gingen also aufs OVIR, ein schönes, großes, heruntergekommenes historisches Gebäude. Nach ein paar Stunden wurden wir vorgelassen. Irgendein Dokument fehlte, wir sollten wiederkommen. Wir kamen wieder, warteten, wurden vorgelassen. Es fehlte diesmal ein anderes Dokument. Wir warteten wieder. Nach ein paar Stunden gab mein Kollege auf, und ich kümmerte mich allein um die Angelegenheit.

Der Marlboro-Mann

Irgendwann wurde ich in einen sehr großen Raum vorgelassen, in dem nur ein einziger Schreibtisch stand, der offenbar einem Chef gehörte. Alle Leute im OVIR (ukrainisch UVIR) sprachen ausschließlich Russisch, doch der Chef entschuldigte sich bei mir, dass er aufgrund der neuen Direktive Ukrainisch mit mir reden müsse. Ich zählte ihm in meinem Surzhyk die Sprachen auf, die ich gut konnte, und bedauerte, dass ich Ukrainisch zwar einigermaßen verstand, mich aber nur unzureichend ausdrücken könne. Der Chef wies mich an einen Untergebenen weiter.

Ich wartete. Von Zeit zu Zeit kam der Untergebene aus seinem Kabinett, um in der dunklen Nische eines Ganges eine rote Marlboro zu rauchen. Ich rauchte auch rote Marlboro und stellte mich dazu. Es war klar, dass es um eine Zahlung ging, aber umso klarer, dass man eine solche nur leisten sollte, wenn man ausdrücklich dazu aufgefordert wurde.

Die Situation war, als Mischung aus Kafkas Schloss, Becketts Godot und Hašeks Švejk, auch reizvoll für mich. Das OVIR leerte sich, draußen war es längst dunkel, ich war der einzig verbliebene Kunde im Laden. Der Marlboro-Mann kam, im Mantel und mit seiner Aktentasche, aus seinem Kabinett und schupfte mir im Vorbeigehen die beiden Reisepässe mit den Registrierungen zu, ohne dass die Dollars, die ich dabeihatte, mein Portemonnaie verlassen hätten. Zeit war Geld. Bald darauf wurde die Registrationspflicht in der Ukraine abgeschafft und das OVIR aufgelöst.

Kurt Leutgeb schreibt Romane und Essays. Sein Roman "Berlin & Paris" ist in diesem Frühjahr ­im Sisyphus-Verlag erschienen. Privat

Unangekündigter Besuch

Ein paar Polizisten stürmten in die Wohnung. Ich sprang von meinen Übersetzungen auf, ein Uniformierter schubste mich mit seinem riesigen Bauch zur Seite. Sie schauten aber nur verdutzt auf die Wörterbücher und den dampfenden Tee auf meinem Schreibtisch und zogen wieder ab.

Später war ich auch mit Polizisten bekannt und erfuhr, dass sie das Benzin für ihre Polizeiautos aus eigener Tasche bezahlten. Wenn der Chef einen neuen Fernseher brauchte, konfiszierten sie irgendwo einen. Von ihrem offiziellen Monatsgehalt hätten sie keine zwei Tage leben können.

Die Obmannwahl beim Verein Gedenkdienst war ein Triumph des Rechtsstaats gewesen, aber Geld bekam ich immer noch keines. Die fehlende oder defektive Rechtsstaatlichkeit war eines der großen Probleme in der Ukraine. Es herrschte keineswegs Anarchie, denn der Staat setzte selektiv die Gesetze durchaus um. Aber wer einigermaßen gut leben wollte – und wenn man nicht gerade alt oder krank war, ging das zumeist –, musste immer wieder gegen Gesetze verstoßen und war angreifbar. Man konnte bei einer Geldübergabe gefilmt werden und zwei Jahre unbedingt bekommen. Oder die Mafia fackelte einem den Laden ab. Oder man fällte als Richter das falsche Urteil und wurde erschossen.

6. Der Kiewer Winter 1997/98 war lang und beschwerlich, doch der Frühling kam, und zwar in Prag. Der Gedenkdienst hatte den Ehrgeiz, zwischen den Einsatzstellen ein Netzwerk aufzubauen, und man war angehalten, ein gemeinschaftliches Projekt zu realisieren und einander ein Mal zu besuchen. Theoretisch hätte ich auch nach Los Angeles fliegen können, doch der Überziehungsrahmen meines Studentenkontos war ausgeschöpft. Wenn man von Grenze zu Grenze fuhr und über die Grenzen mit dem Lokalzug, kostete eine Bahnfahrt von Kiew nach Prag keine dreißig Dollar.



Für die Theresienstädter Initiative übersetzte ich einen Text der ehemaligen Moskauerin Elena Makarowa über das Geistes- und Kulturleben im Konzentrationslager aus dem Russischen ins Deutsche und machte mich bei der Redaktion der deutschsprachigen Ausgabe der aktuellen Theresienstädter Studien und Dokumente nützlich. Ich fuhr in eine riesige Siedlung von Wohnblöcken am Rande von Prag, um Miroslav Kárný, den Gründer und Chef der Initiative und Herausgeber der Studien und Dokumente, zu besuchen. Seine Wohnung in einem oberen Stockwerk eines der Wohnblöcke war ein einziges, überfülltes Archiv seines Lebens und Forschens. Im Nebenzimmer lag seine krebskranke Frau, Margita Kárná, die er in Theresienstadt kennengelernt und geheiratet hatte, ehe beide nach Auschwitz deportiert wurden, im Sterben. Das stundenlange Gespräch, das ich mit ihm über Theresienstadt, das Ende der Sowjetunion und vor allem über die Situation der Juden in der Ukraine führte, markiert in meiner, freilich nicht tagebuchgestützten, Erinnerung einen Wendepunkt in meinem Leben.

7. Zurück aus Prag, kam ich erst so richtig in Kiew an. Ich hörte auf zu rauchen. Irgendwann kam das Geld vom Ministerium. Mein Konto war auf null und ich gefühlt reich. Als Übersetzer der Makarowa wurde ich zahlreichen beeindruckenden Intellektuellen vorgestellt. Mit Mark Belorusets, dem großen Übersetzer deutscher Lyrik ins Russische, sprach ich ein paar Minuten darüber, wie man "Rassegenosse" und "Sonderbehandlung" auf Russisch wiedergeben könne, über "Krudes" und "furzt" bei Paul Celan jedoch viele Stunden. Leonid Finberg, Chef eines jüdischen Instituts, und Yevhen Bystrytsky, Philosoph und Direktor der Soros-Stiftung in Kiew, wurden meine Schüler. Statt mit dem Bus und der Metro fuhr ich nun oft gemeinsam mit Bystrytsky im schwarzen S-Klasse-Mercedes in die Stadt und konversierte auf Englisch über Poppers Platon-Kritik, die Eigenstaatlichkeit der Ukraine, die Past Simple und Present Perfect.

Kein ernsthaftes Gedenken

Als es meine didaktische Pflicht gewesen wäre, ihn in die Mysterien der Wörtchen "the" und "a"/"an" einzuweihen, sprach ich mit Finberg über Themen, die ein C2-Niveau voraussetzten. Einmal bezeichnete ich Russia als "country", und ich lernte eine wichtige Lektion: Russland ist kein Land, sondern ein Imperium. Und wir redeten über den feinen Unterschied zwischen Reagans "evil empire" ("böses Imperium") und der russischen Übersetzung, die wie das deutsche "Reich des Bösen" ein "durch und durch böses Imperium" meint.

Warum es in der Sowjetunion kein ernsthaftes Holocaustgedenken gegeben habe? Weil die Sowjetunion bis zuletzt ein Lagersystem betrieb, das jenem der Nazis nicht unähnlich war; weil in den Holodomory auch Millionen vernichtet wurden; und weil der sowjetische Antisemitismus stark war, erfuhr ich von Finberg. Einmal las Finberg mir aus dem Brief eines Moskauer Freundes vor. Wenn die Juden, so der Moskauer, jetzt Ukrainisch lernten, so sei die Ukrainisierung der Ukraine offenbar eine ernsthafte Tatsache. Denn Finberg, ungefähr fünfzig, lernte wie halb Kiew neben Englisch auch Ukrainisch.

Ich hörte in der Ukraine – wenn ich erzählte, womit ich hier beschäftigt war – in einem Monat mehr Antisemitisches als in Österreich in einem Jahrzehnt. Die Chefs der diversen Kiewer jüdischen Einrichtungen waren sich aber einig, dass es in der Ukraine keinerlei staatlichen Antisemitismus gab. Die Statistiken zeigten, dass der gesamtgesellschaftliche Antisemitismus in der Ukraine im internationalen Vergleich sehr gering war.

Hauptsache, biblisch

Josef Zissels, der als Mitglied des Helsinki-Komitees in den Siebziger- und Achtzigerjahren zweimal im Gefängnis war, sagte mir, er habe deshalb beide Male nur drei Jahre bekommen, weil er Jude war. Die Ukrainer bekamen alle sieben Jahre. Drei Jahre bedeuteten, dass man in seinem Bezirk inhaftiert und vor dem Schlimmsten gefeit war. Mit sieben Jahren wurde man nach Russland deportiert; als Junger konnte man überleben, aber keiner über vierzig kam je zurück. Die Sowjetmacht, so Zissels, habe Angst vor dem ukrainischen Nationalismus gehabt, nicht aber vor den Juden.

8. Drei oder sieben, Hauptsache, biblisch. Zur Überwindung der Religion hatte der Kommunismus, der selbst ja überall eine nationale Kirche war, nichts beigetragen. Viele meinten, mit dem Englischen auch die Religion lernen zu müssen, und sahen nicht, dass diese – anders als der Nationalismus, den man auch auf gute Art betreiben kann, zumal wenn eine andere Nation die eigene ideell und physisch vernichten will – immer falsch und verderblich ist.

Linke taten sich ähnlich schwer, ohne Assoziation mit dem sowjetischen Kommunismus links zu sein, wie Rechte bei uns sich nur mit Mühe von der nationalsozialistischen Tradition abgrenzen können. Normale, gute Leute waren in der Regel keine Linken, so wie bei uns normale, gute Leute in der Regel keine Rechten sind.

9. "Geschlechtsverkehr war normal", sagte kürzlich ein Kumpel von mir, der seit 1992 in Kiew war und den ich 1998 kennenlernte. Leider hätte die Ukraine von den Amerikanern neben allem anderen jetzt auch die Prüderie übernommen. Ich gab zu bedenken, dass wir damals jünger waren und als westliche Ausländer für die Frauen Trophäen.

Ich hing auch mit Geschäftsmännern ab, Deutschen, Schweden und jüdischen Amerikanern. Einer hatte auf seinem Anwesen ein paar Restaurants bauen lassen, die nur dazu dienten, sich mit Politikern und hohen Beamten zu treffen, denn in der Stadt wäre dies inopportun gewesen. Neben dem Anwesen hatte man eine Siedlung mit Einfamilienhäusern errichtet, wo auch der Gefängnisdirektor wohnte. Auf dem Anwesen stand, neben Maschinengewehren und sonstigem Kriegsgerät, auch ein Panzer. Vierundzwanzig Jahre später schenkte man ihn den ukrainischen Streitkräften.

Man fuhr besoffen mit hundertfünfzig Sachen durch die Stadt. Manchmal hielten einen Polizisten auf. Sie salutierten sie gehorsamst, sobald sie ihren Irrtum bemerkten. Denn man hatte Nummerntafeln des Innenministeriums.

Mein Kumpel spricht mit seiner ukrainischen Frau Englisch und mit den Kindern Deutsch. Die Frau sprach bis zum 24. Februar 2022 mit den Kindern Russisch, seither Ukrainisch. Die großen Kinder reden Russisch zurück, der Kleine kann nur Ukrainisch.

10. Im Jahr 2001 legte ich in Wien eine Diplomprüfung ab, um mein Lehramtsstudium für Englisch und Russisch abzuschließen. Thema des russischen Teils war die Diglossie in der Ukraine. Auf die Suggestivfrage nach dem größten Versäumnis der Ukraine seit der Unabhängigkeit antwortete ich, dass man die Grenzen zu Russland militärisch nicht gesichert habe. Denn Russland hatte ja auf der Krim, wo ich oft gewesen war und es mit eigenen Augen gesehen hatte, nicht nur in Sewastopol einen Hafen, sondern überall an der Küste Stützpunkte, und zwischen diesen und Transnistrien würde Moskau früher oder später eine Verbindung herstellen wollen. Das tat der Professor als Verrücktheit meinerseits ab. Den Holodomor ließ er als Genozid nicht gelten, denn da sei es "um etwas anderes gegangen". Er sah auch nicht ein, dass zwischen dem Russischen Imperium und der Sowjetunion eine weitgehende Kontinuität bestand und die Russische Föderation sich anschickte, diese fortzuführen. Gegen die ukrainische Sprachpolitik wandte er ein, es koste viel zu viel, die russischen Schilder durch ukrainische zu ersetzen. Wo denn die Ukrainer seit der Kiewer Rus gewesen seien, sprach er der Ukraine die historische Existenz ab. Ich konstatierte, dass er den Geschichtsmythos des Moskauer Chauvinismus vertrete. Die beiden Anglistinnen wirkten ob der verbalen Eskalation zunehmend beunruhigt. Später sagten sie mir, sie hätten vorgeschlagen, mich mit einer Auszeichnung abzuschließen, doch die Slawistik habe dies abgelehnt.

Aber hier vermischt sich das Private auf die falsche Art mit dem Politischen. Außerdem sind wir schon tief in der Zeit des Tagebuchs. (Kurt Leutgeb, 18.6.2023)