Wer Windows 11 in Kombination mit der Sicherheitssoftware Malwarebytes verwendet, stößt derzeit auf Probleme in Google Chrome – zumindest dann, wenn man das neueste Software-Update KB5027231 für das Betriebssystem installiert hat. Dieses verursacht einen Konflikt mit dem Exploit-Schutz der Software, der in einem Absturz des Google-Browsers enden kann.

Malwarebytes arbeitet bereits an einer dauerhaften Lösung für das Problem, einen temporären Fix hat das Unternehmen schon veröffentlicht. Mit dem Update-Paket 1.0.70914, das für Userinnen und User mit Windows-11-Maschinen automatisch installiert wird, deaktiviert Malwarebytes den Exploit-Schutz. Alternativ ist es außerdem möglich, diesen manuell abzuschalten. Sollte dieser Schritt bereits vorgenommen worden sein, ist keine weitere Maßnahme notwendig. "Sobald eine dauerhafte Lösung veröffentlicht wird, müssen Sie den Exploit-Schutz für Chrome wieder aktivieren", heißt es in einem Support-Eintrag.

Beta verfügbar

Wie "Golem" berichtet, gibt es bereits eine Beta-Version des angekündigten Fixes. Das hat der Malwarebytes-Mitarbeiter Michael Sherwood im Supportforum des Unternehmens bekanntgegeben. Dort kann man auch Schritt-für-Schritt-Anweisungen für die Installation von ebendieser finden.

Ein weiteres Update soll laut ihm dann kommende Woche erscheinen. Mit diesem will Malwarebytes den Exploit-Schutz in Chrome reaktivieren und die bestehenden Konflikte vollständig beheben. Alternativ, so "Golem", kann man auch das Windows-Update deinstallieren. Dadurch soll sich das Problem ebenso beheben lassen. Zumindest temporär. (red, 16.6.2023)