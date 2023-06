Ein ausgetauschter Heizkörper machts möglich. Aber warum, bitte, sind Heizkörper so schwer?

Das Aus für 23 Kika- und Leiner-Restaurants mit angeschlossenem Möbelhandel ist wohl auch eine Chance für die lokale Gastronomie. Ja, ganz im Ernst. Denn wo sollen zigtausende Pensionistinnen und Pensionisten jetzt frühstücken und mittagessen?

Eventuell wäre das auch gleich eine Geschäftsidee für die Bespielung der bald leerstehenden Möbelhäuser, die auch René Benko nicht retten konnte (oder wollte): Kulinarikerlebniswelten vom Frühstück bis zum "Fine Dining", günstig, barrierefrei und mit Seniorinnenrabatt. Let that sink in!

Die neue Küche ist fertig geplant (Symbolbild). Getty Images/iStockphoto

Apropos: Meine private Küchenplanung (weder bei Leiner noch bei Kika) ist abgeschlossen. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir so weit, sie zu bestellen. Als Vorarbeit habe ich, wie berichtet, einen Heizkörper verkleinern lassen, damit für einen Apothekerschrank in der Küche noch Platz ist. War sauteuer, aber es hat gewirkt. Und ich weiß jetzt auch, dass Heizkörper, wenn sie so filigran und fast schwebend an der Wand hängen, den Eindruck von unbeschwerter Leichtgewichtigkeit vermitteln.

In Wahrheit sind sie aber brutal schwer. "Wie kann das Ding auch nur eine Sekunde lang an der Trockenbauwand halten? Noch dazu gefüllt mit einigen Litern Wasser?", das waren meine Gedanken. Doch die beiden netten Herren vom Installationsfachbetrieb haben mich beruhigt: Die Wand hält das (offensichtlich!) aus, und der Heizkörper ruht ja auch auf den Rohren, die aus dem Boden kommen.

Den etwas schmäleren, aber dickeren 33er haben sie zu zweit in unsere Wohnung geschleppt, den 22er, der durch den 33er ersetzt wurde, habe ich dann selbst mühsam mit einem Rollwagerl in den Keller gebracht. Und ich habe mir dabei René Benko vorgestellt, wie er als kleiner Wohnungssanierer in Innsbruck begonnen hat und dabei sicher auch etliche Heizkörper schleppen musste. Oder? (Martin Putschögl, 16.6.2023)