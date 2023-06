Russland hat das Restvermögen der früheren Sberbank in Wien an Stephan Zöchling verkauft. APA/Roland Schlager

Über sein Interesse an den Resten der Sberbank Europe, der österreichischen Tochter der russischen Sberbank, war nichts an die Öffentlichkeit gedrungen: Er hat allerdings das Rennen gemacht. Wie DER STANDARD erfahren hat, wurde der Deal am Freitag um 9 Uhr in einer Wiener Anwaltskanzlei unter Dach und Fach gebracht. Stephan Zöchling ist Miteigentümer des steirischen Auspuffspezialisten Remus und der Vorarlberger Ernte-Group, in die er gemeinsam mit Hans Peter Haselsteiner eingestiegen war.

Zöchling hat gute Verbindungen nach Moskau, wo er vorübergehend auch gelebt hat und in der Autoindustrie aktiv war. Er war am Deal zwischen Frank Stronachs Magna, Opel und Sberbank beteiligt, seither wird ihm auch ein gutes Verhältnis zu Sberbank-Russland-Chef Herman Gref nachgesagt. Auch mit dem russischen Oligarchen Oleg Deripaska soll er gut (gewesen) sein – der ist ja an Haselsteiners Baukonzern Strabag beteiligt. Die will den sanktionierten Russen aber wie berichtet loswerden, das ist auch in der heutigen Hauptversammlung des Konzerns Thema.

Stephan Zöchling hat die Sberbank-Reste gekauft. Andy Urban

240 Millionen für Sber

Zöchling bestätigt die Übernahme der Sber-Anteile auf Anfrage – sie kam völlig überraschend. Genehmigt wurde die Transaktion von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), die für Sanktionsangelegenheiten zuständig ist. Dem Vernehmen nach hat Zöchling rund 240 Millionen Euro gezahlt. Das ist aber derzeit noch nicht bestätigt. Das Vermögen gehört der Sber Vermögensverwaltungs AG und ist nach der Abwicklung der Sberbank Europe übriggeblieben. Es besteht aus Bargeld in der Höhe von rund 350 Millionen Euro, das auf einem Konto der Raiffeisen Bank International (RBI) liegt.

Gerüchte, wonach im Rahmen der Transaktion auch die Raiffeisen Bank International (RBI) durch Dividendenzahlungen zum Zug komme, dementierte die RBI auf Anfrage des STANDARD.* Die RBI hat ja das Problem, dass sie die Dividendenzahlungen ihrer hochprofitablen Russland-Tochter wegen der Sanktionen nicht nach Österreich holen kann. Eine RBI-Sprecherin verwies erneut darauf, dass die Bank an zwei Optionen arbeite, einem Verkauf der russischen Tochter und einem Spin-off, also einer Abspaltung. Zu Kundenrelationen dürfe man nichts sagen, die RBI halte sich selbstverständlich an alle regulatorischen Vorgaben und Sanktionen. Die Frage, ob die RBI in einer anderen Form von der Transaktion profitiert, wollte die Sprecherin nicht beantworten.

Die nötigen Überweisungen nach Russland am Freitagfrüh wurden von der DSN genehmigt. Damit sind die anderen Interessenten am russischen Vermögen aus dem Spiel. Da geht es um die Ithuba von Wilhelm Hemetsberger, einen Privaten und ein Konsortium von Gerhard Randa (Ex-Sberbank-Europe-Chef) mit angeblich Siegfried Wolf (Ex-Aufsichtsratschef der Sberbank Europe) an Bord. Wolf hatte sein Interesse stets dementiert. (Renate Graber, 16.6.2023)