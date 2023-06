Konrad Laimer muss pausieren. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Windischgarsten - Österreichs Fußball-Nationalmannschaft muss im EM-Qualifikationsspiel am Samstag in Brüssel auf Konrad Laimer und Kevin Danso verzichten. Das vermeldete der ÖFB am Freitagvormittag. Laimer steht wegen einer Sprunggelenkverletzung nicht zur Verfügung, Danso musste wegen einer Adduktorenverletzung passen. Beide flogen allerdings mit in die belgische Hauptstadt und könnten für das Dienstag-Match in Wien gegen Schweden ein Thema sein.

Der nach einer Knie-Operation genesene Marcel Sabitzer wird bereits gegen Belgien im Kader stehen. Fix ist laut ÖFB auch, dass Alexander Schlager in Brüssel Österreichs Einsergoalie ist. (APA; 16.6.2023)

EM-Qualifikation - Gruppe F, 3. Runde:



Belgien - Österreich (Brüssel, König-Baudouin-Stadion, 20.45 Uhr/live ORF eins und DAZN, SR Brisard/FRA)

Belgien: Courtois (Real Madrid/101 Länderspiele) - Castagne (Leicester City/31/2 Tore), Faes (Leicester City/3/0), Vertonghen (Anderlecht/147/9), Theate (Rennes/6/0) - Tielemans (Leicester City/58/5) - Lukebakio (Hertha BSC/7/0), Vanaken (Club Brügge/23/5), Carrasco (Atletico Madrid/64/9) - Lukaku (Inter Mailand/106/72), Openda (Lens/8/2)

Ersatz: Bodart (Standard Lüttich/0), Kaminski (Blackburn Rovers/0), Sels (Straßburg/2) - Al-Dakhil (Burnley/0), Bornauw (Wolfsburg/4/0), Dendoncker (Aston Villa/31/1), Managala (Nottingham Forest/4/0), Tresor (Genk/6/3), Deman (Cercle Brügge/0), Doku (Rennes/12/2), Saelemaekers (AC Milan/11/1), Batshuayi (Fenerbahce/50/27), Bakayoko (PSV Eindhoven), Vranckx (AC Milan)

Es fehlen: De Bruyne, Trossard, Casteels, Onana (alle verletzt)

Österreich: A. Schlager (Red Bull Salzburg/7) - Posch (Bologna/22/1), Lienhart (Freiburg/11/0), Alaba (Real Madrid/99/15), Wöber (Leeds United/14/0) - Ljubicic (1. FC Köln/6/1), Seiwald (RB Leipzig/12/0), Kainz (1. FC Köln/23/1), X. Schlager (RB Leipzig/33/3) - Baumgartner (Hoffenheim/27/8), Arnautovic (Bologna/106/34)

Ersatz: Bachmann (Watford/13), Hedl (Rapid/1), Pentz (Bayer Leverkusen/4) - Daniliuc (Salernitana/1/0), Danso (Lens/13/0), Mwene (PSV Eindhoven/5/0), Schnegg (Sturm Graz/0), Adamu (Red Bull Salzburg/5/0), Grillitsch (Ajax Amsterdam/35/1), Wimmer (Wolfsburg/3/0), Sabitzer (Manchester United/Bayern München/69/13), Sarkaria (Sturm Graz/0), Schmid (Werder Bremen/4/0), Gregoritsch (Freiburg/45/9), Onisiwo (Mainz/21/1)

Es fehlen: Trauner (Knieverletzung), Lindner (Tumor-OP), Danso (Adduktoren), Laimer (Sprunggelenk)

Weiteres Samstag-Spiel: Aserbaidschan - Estland (18.00 Uhr MESZ)

Nächste Runde am Dienstag: Österreich - Schweden (20.45 Uhr/live Servus TV), Estland - Belgien (20.45 Uhr)