So soll die neue Halle für die Sektproduktion und -abfüllung von Schlumberger in Müllendorf aussehen. Das bei den Anrainerinnen und Anrainern einst umstrittene Hochlager wird nicht gebaut. Schlumberger

Mit rund drei Jahren Verspätung erfolgte am Freitag der Spatenstich für die neue Sektproduktion von Schlumberger im burgenländischen Müllendorf. Grund für die Verzögerung waren erst die Corona-Krise, dann der Krieg in der Ukraine mit den Lieferproblemen und der Teuerung – wohl aber auch Beschwerden von Anrainerinnen und Anrainern gegen den Bau. Oder zumindest gegen einen Teil des Baus. Das umstrittene Hochlager wurde aus den Plänen entfernt, und damit gab es auch keine Beschwerden mehr, versichert ein Sprecher von Schlumberger.

Investitionen in Millionenhöhe

Für die neue Sektproduktion und -abfüllung hat Schlumberger ein zwölf Hektar großes Grundstück im Industriegebiet von Müllendorf gekauft. Damit gibt es neben der Halle, die bis Mitte 2024 fertiggestellt sein soll, auch noch Platz, um weiter zu expandieren. Für Müllendorf spreche die gute Verkehrsanbindung direkt an der A3 – mit den großen Lkws in Wien-Heiligenstadt, wo derzeit die Produktion steht, gibt es schon länger Probleme –, aber auch die im Vergleich günstigen Grundstückspreise.

Hinzu kommen Förderungen vom Land Burgenland in Höhe von 9,95 Prozent, wie Michael Gerbavsits, Geschäftsführer der Burgenland-Wirtschaftsagentur, erklärt. "Wir mussten dafür keine aktuellen Förderungen lukrieren, das Geld stammt aus nicht abgeholten Förderungen aus Programmen der Jahre 2007 bis 2013." Welcher Betrag genau vom Land kommen wird, ist noch nicht zu eruieren. Schlumberger gibt ein Investitionsvolumen von "einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag" an – nach der Teuerung dürfte dieser Betrag den Bereich der Mitte aber inzwischen merklich überschreiten, hört man auf der Baustelle.

35 Personen sollen nach dem Umzug der Produktion Ende 2025 am Standort in Müllendorf arbeiten. Dafür wolle man Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Standort in Wien ein Shuttle anbieten. Man suche aber auch nach neuem Personal in der Region, erklärte Benedikt Zacherl, Geschäftsführer von Schlumberger. Der erste Sekt, der hier produziert werden soll, ist ein Rosé mit Trauben aus dem Burgenland. (Guido Gluschitsch, 16.6.2023)