21-jähriger Offensivspieler soll kommende Saison in Kärnten Spielpraxis sammeln

Zuletzt kam Bernhard Zimmermann bei Rapid nicht mehr zum Zug. Foto: APA/EXPA/THOMAS HAUMER

Wien/Wolfsberg - Rapid verleiht Jungstürmer Bernhard Zimmermann bis Ende der kommenden Saison an Bundesliga-Konkurrent WAC. Das gaben die beiden Clubs am Freitag bekannt. Der 21-Jährige U21-Teamkicker, der in 47 Pflichtspielen für Grün-Weiß 13 Tore erzielte, kam zuletzt nur selten zum Zug und soll nun Praxis sammeln. "Mit seiner Schnelligkeit, Aggressivität und Torgefahr passt er gut zu unserer Spielidee, und wir werden bestimmt viel Freude mit ihm haben", sagte WAC-Coach Manfred Schmid. (APA, 16.6.2023)