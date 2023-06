Kaum vorstellbar, aber es gab eine Zeit, in der Banana-Bread noch fremd und nicht in sämtlichen Kuchenvitrinen zu finden war. Bananen im Kuchen waren mir lange suspekt. Vielleicht lag es an dem Bananenkuchen, den meine beste Freundin alljährlich von ihrer Mutter zum Geburtstag bekam. Ziemlich kompakt, eher trocken und mit dicken Bananenstücken durchsetzt, die beim Backen eine komische Konsistenz bekamen (sie buk nur aus mütterlichem Pflichtgefühl, Kochen war viel eher ihr Ding).

Auf den Geschmack kam ich erst, als ich nach der Schule für ein Jahr nach Australien ging. Dort aß ich, in einem schicken Café in Downtown Sydney, mein erstes Banana-Bread. So saftig und weich! Mit knackigen Nüssen und dieser leichten Karamellnote … Dauernd ins Café zu gehen konnte ich mir nicht leisten, aber glücklicherweise wurde das Banana-Bread auch im Supermarkt verkauft: dick aufgeschnitten in großen Packungen, die bei mir gerade mal ein paar Tage reichten.

Mit Brot hatte das Backwerk bis auf die Kastenform nichts gemein, aber dennoch bildete ich mir ein, dass es irgendwie gesünder als "normaler" Kuchen sei. Sprache ist mächtig, und die Süße kam ja auch hauptsächlich von den Bananen. Als ich dann mit einer australischen Bekanntschaft mein erstes Banana-Bread buk, wurde mir klar, dass von "gesund" keine Rede sein konnte. Meiner Liebe zum Banana-Bread konnte diese Erkenntnis nichts anhaben, ich verschlang es weiterhin, und zurück in der Heimat fing ich an, mich durch etliche Rezepte zu backen.

Bananen fürs Bananenbrot sollten möglichst reif, fast schwarz sein. Getty Images/iStockphoto

Zu jener Zeit, Anfang der 2010er-Jahre, war Banana-Bread in hiesigen Cafés nur selten zu finden, und wenn, schmeckte es anders als jenes, das ich in Australien kennen- und lieben gelernt hatte. Außerdem war ich schon damals eine engagierte Resteverwerterin, und da ich Bananen am liebsten in leicht grünem Stadium esse, bot das Banana-Bread die ideale Möglichkeit, liegen gebliebene Bananen aufzubrauchen.

Denn hier gilt sogar: je reifer, desto besser. Im Idealfall sind sie nicht nur reif (so, wie sie die meisten Menschen gerne essen), sondern überreif. Dunkelbraun, fast schwarz – in einem Stadium also, wo sie fast niemand mehr essen will und die Bananen meist im Abfall landen. Dann sind sie richtig süß und matschig, perfekt also für den Kuchenteig.

Bananen ins Gefrierfach

Wenn man welche übrig hat und gerade nicht backen will, kann man sie einfach ins Gefrierfach legen. Den Tipp habe ich von meinem australischen Freund bekommen, er hatte dort immer ein paar auf Vorrat. Man muss sie nur zeitig rausholen (manchmal lege ich sie auch kurz in die Mikrowelle). Von dem zugegebenermaßen nicht sonderlich appetitlichen Anblick darf man sich nicht abschrecken lassen – das funktioniert wirklich wunderbar.

Noch ein Tipp: gleich in der Schale zermatschen, also ordentlich durchkneten, dann schälen und das stückige Püree in den Teig geben. So groß wie im Geburtstagskuchen meiner Freundin sollten die Stücke nicht sein, aber die Bananenmasse darf auch keinesfalls zu homogen sein, sonst ist die Textur langweilig.

Ein perfektes Rezept

Ich habe lange nach dem perfekten Rezept gesucht, Varianten mit Butter und Öl ausprobiert, mit verschiedensten Nüssen und Zuckerarten, vegan und mit Ei. Am Ende landete ich bei folgendem: 3 große, leicht mit der Gabel verschlagene Eier mit 125 Milliliter Öl (neutrales Pflanzen- oder auch Olivenöl) und 100 Gramm Zucker mischen. Ich nehme am liebsten Muscovadozucker, weil er nach Karamell und leicht malzig schmeckt.

Außerdem hinzu kommen: 1 Prise Salz sowie je 1 Teelöffel Natron, Backpulver, Zimt und Vanilleextrakt (am besten selbstgemacht: einfach ausgekratzte Schoten in Wodka einlegen). Dann 225 Gramm Mehl untermischen, eine Handvoll grob zerhackter Walnüsse und zuletzt 4 matschige, leicht stückige Bananen. Wer von Bananen nicht genug bekommen kann (oder ziemlich viele reife und keinen Platz im Gefrierfach hat), kann noch 1–2 längs halbierte obendrauf legen. Bei 160 Grad für ungefähr 60–70 Minuten backen.

Theoretisch kann man (sofern Bioware) auch die Bananenschale mitverbacken: Fein aufgeschnitten und in der Pfanne karamellisiert, sorgt sie für Überraschung im Teig. Echt jetzt? Bananenschale? Ja, auch die ist essbar. Im Internet finden sich sogar Rezepte für Bananaschalen-Geschnetzeltes oder Pulled-Bananenschalen-Burger.

Doch zurück zum Banana-Bread. Das kann man noch nach Vorliebe verfeinern. Manchmal gebe ich vor dem Backen noch etwas Tahini auf den Teig. Auch gut: die Sesampaste nach dem Backen auf die dick aufgeschnittenen, angerösteten Scheiben streichen. In Australien wurde es oft mit salziger Butter serviert – ebenfalls sehr fein.

Wer besonders viele Bananen übrig hat, kann das Bananenbrot oben noch mit halbierten Bananen belegen. istock/getty images

Bis heute hat mein Unterbewusstsein Banana-Bread als "gesunde" Alternative zum Kuchen abgespeichert, und auch wenn mein Rezept deutlich weniger Zucker als viele andere enthält – vom Brot ist es weit entfernt. Irgendwann dachte ich mir dann: Wenn es schon so heißt, warum nicht mal wirklich ein Brot daraus machen? Es gibt ja auch Brot, das mit getrockneten Feigen oder Marillen versetzt ist, und mit Bananenscheiben belegtes, gebuttertes Vollkornbrot mag ich schon immer sehr gerne.

In der einfachsten Variante lässt man einfach den Zucker und die Gewürze weg. Es schmeckt (wie auch Früchtebrot) gut mit Käse, etwa Ziegenkäse. Banane liebt Basilikum, wer sich traut, gibt also noch etwas Basilikumpesto obendrauf. Dill mag die Banane auch gern, zum Beispiel mit Hüttenkäse und Gurke. Klingt erst mal etwas wild, und natürlich sind die Geschmäcker verschieden, aber ich ermuntere alle, es einfach mal auszuprobieren. Und es wird noch wilder: Man kann das Bananenbrot auch mit Curry-Humus oder Rote-Rüben-Kren-Dip bestreichen. In Madeira isst man Peixe com Banana e Madacujá, Fisch mit Maracuja-Soße und angebratener Banane. Will heißen: Die Banane ist vielseitiger, als man denkt.

Mein nächstes Projekt: ein richtiges Brot mit Banane backen, also mit Sauerteig, Vollkorn-, vielleicht Roggenmehl. Das hat mit dem ursprünglichen Banana-Bread nicht mehr viel zu tun, wäre dann aber eine echt gesunde Alternative zum klassischen Kuchen. (Verena Carola Mayer, 18.6.2023)