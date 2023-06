Ein 19-Jähriger soll in eine absichtliche schwere Körperverletzung an einem Teenager verwickelt gewesen sein. Das Motiv für den Angriff erscheint schwer verständlich

Die Verwendung der bei jungen Menschen beliebten chinesischen Kommunikationssoftware Tiktok kann gelegentlich auch vor das Strafgericht führen. AP / Kiichiro Sato

Wien – Mitunter ist ein Angeklagter vor Gericht überraschend ehrlich, auch wenn es verhandlungstaktisch jetzt vielleicht nicht die beste Idee ist. Der 19-jährige Herr R. ist so ein Fall. Martina Frank, die Vorsitzende des Schöffengerichts, will von dem Unbescholtenen wissen, warum er am 27. Oktober 2022 in einem Modegeschäft einen Jogginganzug im Verkaufswert von 270 Euro gestohlen hat. "Ja, ich habe ihn haben wollen und habe kein Geld gehabt", lässt der in Syrien geborene Staatenlose den Saal wissen. "Und? Kann man sich einfach alles nehmen, was man will?", weist Frank auf gesellschaftliche und rechtliche Normen hin. "So habe ich das nicht gemeint. Es ist halt einfach passiert", lässt der arbeitslose Teenager übersetzen.

Das von Staatsanwältin Tatjana Spitzer-Edl angeklagte Diebstahlsfaktum ist aber ohnehin R.s kleineres Problem. Denn ein zweiter Anklagepunkt betrifft einen Vorfall vom 13. Oktober, als der Angeklagte in eine absichtliche schwere Körperverletzung in Wien-Landstraße verwickelt gewesen sein soll. Der Hintergrund der Angelegenheit mutet für Nichtangehörige der Generation Z ziemlich schwer nachvollziehbar an: Es soll um einen Kommentar im sozialen Medium Tiktok gegangen sein.

Weite Anreise für "Gespräch"

"Ich bekenne mich weder schuldig noch unschuldig", sagt der Angeklagte zu diesem Vorwurf. "Ich war mit Freunden unterwegs wegen dieses Problems. Die wollten mit H. sprechen", sagt er. Da einer seiner Freunde extra aus einer Landeshauptstadt nach Wien angereist war, trafen sich die vier Jugendlichen am Bahnhof Wien-Meidling. Mit einem ziemlichen Arsenal: Ein Messer, ein oder zwei Elektroschockgeräte und einen Schlagring hatte das Quartett eingesteckt. R. will die Waffen jedoch nicht bemerkt haben, beteuert er.

Man begab sich zu der Betreuungseinrichtung für Asylwerber, wo der 18 Jahre alte "Kontrahent" wohnte. Der schildert als Zeuge, dass er mit einem Bekannten vor dem Haus rauchte, als die vier ankamen. Der Plan, die Tiktok-Unstimmigkeit mündlich auszuräumen, wurde ad acta gelegt: Das Opfer schildert dem Senat, dass es sofort mit einem Elektroschocker attackiert worden sei. Ob der waffentechnischen und numerischen Unterlegenheit hätten die beiden dann vom Boden längliche Kartons für Leuchtstoffröhren aufgehoben und versucht, sich zu verteidigen. Lang hielten die Kartons nicht, also versuchten der 18-Jährige und sein Begleiter zu flüchten. Nachdem er auch noch einen Schlag mit dem Schlagring gegen die Stirn bekommen hatte, stach ihn einer der Angreifer in den Oberschenkel und verletzte ihn schwer.

Der Angeklagte R. will mit alldem aber nichts zu tun haben. Er habe weder eine Waffe gehabt noch die Hand oder den Fuß gegen die beiden Angegriffenen erhoben, behauptet er. Warum ihn seine drei Freunde in ihren eigenen Prozessen laut Protokoll belasteten und sagten, er habe ihnen bereits in Meidling seinen mitgebrachten Schlagring gezeigt, kann er sich nicht erklären. Überhaupt ist er der Meinung, dass seine Freunde den 18-Jährigen gar nicht schlagen wollten, sondern die andere Seite angefangen habe.

Drohanrufe im Vorfeld

Die Zeugenaussage einer Betreuerin wirft ein anderes Licht auf die Angelegenheit. Sie schildert, dass das Opfer schon gegen 17 Uhr gesagt hätte, es habe Angst, da es drei Anrufe mit unterdrückter Nummer bekommen habe und bedroht worden sei. Der Teenager zeigte ihr auch die Postings auf Tiktok, die überraschenderweise eigentlich nicht beleidigend waren. "Ich habe ihm gesagt, dass er nicht mehr hinausgehen soll und wir am nächsten Tag bei der Polizei Anzeige erstatten werden. Das war wahrscheinlich ein Fehler, wir hätten sofort zur Polizei gehen sollen", gibt die Zeugin zu.

Die noch etwas anderes berichten kann: Nachdem der stark blutende 18-Jährige von der Rettung ins Spital gebracht worden war, riefen die Täter nochmals auf dessen im Heim zurückgelassenem Mobiltelefon an. "Sie haben gelacht und festgestellt, sie machen, was sie sagen. Und dass sie wiederkommen würden und dann das ganze Heim abfackeln würden", schildert die Betreuerin.

Die beiden Opfer wollen R. nicht zu Unrecht belasten und sagen, dass er zwar zugeschlagen und getreten habe, aber möglicherweise keine Waffe gehabt habe. Auch seine Kompagnons revidieren ihre Aussagen aus ihren eigenen Prozessen: Den Schlagring soll plötzlich ein anderer verwendet haben beziehungsweise wurde überhaupt keine Waffe wahrgenommen. Da zur Überraschung der Vorsitzenden der verurteilte Messerstecher gerade im Polizeianhaltezentrum Wiener Neustadt sitzt, muss sie für dessen Aussage auf den 28. Juni vertagen. (Michael Möseneder, 16.6.2023)