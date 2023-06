Grundwasser-Sammelleitung von Rathaus bis Donaukanal Hans Ringhofer / picturedesk.com

Ein riesiges Rohr auf Stelzen in der Innenstadt

Für den Bau der neuen Tunnelführung der U2 muss Grundwasser abgepumpt werden. Dieses wird oberirdisch in einem Metallrohr auf Stelzen vom Sigmund-Freud-Park bis zum Donaukanal geleitet. Ein weiteres sichtbares Nebenprodukt: transparente Zäune, um Einblick in die Bauarbeiten zu bieten. Sie sind eine von mehreren Maßnahmen, mit denen die Wirtschaftskammer über 2700 Geschäftsinhabern helfen will, die befürchten, durch Absperrungen, Lärm und Schmutz Kundschaft zu verlieren.

Die Arbeiten im Untergrund der Erde bringen mancherorts Ratten hervor Getty Images/iStockphoto

Die Ratten drängen an die Oberfläche

Einige Millionen Ratten sollen in Wien leben, die Schätzungen variieren. Die Nager halten sich vor allem in der Kanalisation, in U-Bahn-Schächten und Wasserkanälen auf. Die unterirdischen Großbaustellen haben den in Wien heimischen Wanderratten durch die Öffnung der Kanalisation ein Stück ihres Lebensraums genommen. Müll und Essensreste locken sie zusätzlich an. Vom Schwedenplatz bis hin zur Neubaugasse häufen sich daher derzeit Meldungen über Rattensichtungen in Kellern und auf Straßen.

Bauarbeiten im Bereich Rathaus und Frankhplatz APA/GEORG HOCHMUTH

Neue Besitzer unten, neue Gestaltung oben

Grundbesitz reicht von der Oberfläche bis zum Erdmittelpunkt. Die Wiener Linien sicherten sich daher die Liegenschaftsrechte von rund 2200 Eigentümern, um nach Plan mit den Bauarbeiten starten zu können. Unterirdisch wird gewerkt, aber auch der Stationsbereich darüber wird eingerichtet. Dabei geht es um Interessen der Baustellenabwicklung wie auch um jene der Geschäftsleute und Anwohnerinnen. Auch ÖVP und Grüne haben Ideen für die Oberflächengestaltung eingebracht.

Römische und Mittelalterliche Reste wurden entdeckt APA/GERALD MACKINGER

Brunne, Mammutzähne und Komödienmasken

Zuletzt wurde unter dem Frankhplatz ein Hausbrunnen freigelegt, davor war es ein bis zu 15.000 Jahre alter Mammutzahn. Die Stadtarchäologie Wien hat zwischen Frankhplatz und Rathaus die Bauarbeiten begleitet. Die Ausgrabungen brachten Siedlungsreste der Vorstadt des römischen Legionslagers Vindobona hervor: Öfen, Siebe, eine Komödienmaske. An der U2-Station Schottentor wurde ein 50 Meter langer, bisher unbekannter Kanal freigelegt, der Teil des ursprünglichen Alsbachkanals sein könnte.

Baustelle rund um den Bereich Rathaus Jeff Mangione / KURIER / picture

Zeitverzögerungen und höhere Kosten

Schon der Baustart hatte sich um ein Jahr verzögert. Nun führt der Fund eines Kanals dazu, dass der Betrieb auf der U2-Strecke zwischen Schottentor und Karlsplatz im September 2024 wiederaufgenommen wird – ein Jahr später als geplant. Gestiegen ist auch die Kostenschätzung für das Projekt: Ursprünglich wurde für die erste Bauphase von Kosten in der Höhe von rund 950 Millionen Euro (Preisbasis 2013) ausgegangen. 2,1 Milliarden Euro waren es zuletzt. Die Kalkulation für den gesamten Ausbau liegt aktuell bei rund sechs Milliarden. (Anna Giulia Fink, 18.6.2023)