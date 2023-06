Beim 24-Stunden-Zeitfahrrennen in Borrego Springs kürte sich Philipp Kaider zum Weltmeister. Martin Müllner

Zwischen dem westlichsten Punkt Österreichs, Feldkirch in Vorarlberg, und dem östlichsten Punkt, Nickelsdorf im Burgenland, liegen knapp 700 Kilometer. Die meisten Menschen würden diese Distanz mit dem Auto oder dem Zug zurücklegen. Auf die Idee, das Fahrrad zu nehmen, würden nur wenige kommen. Philipp Kaider ist einer der wenigen Verrückten. Hinzu kommt, dass er auf dieser Distanz auf einen Rekord losgeht: Innerhalb von 22 Stunden und 13 Minuten will er am Ziel sein. Damit würde er die seit elf Jahren bestehende Bestmarke von Gerald Bauer einstellen.

Die schwierigste Aufgabe vor dem Rennen ist die Streckenplanung. Start und Ziel sind vorgegeben, die Route dazwischen ist dem 37-Jährigen überlassen: "Man sucht sich die kürzeste und flachste Strecke. Vor allem auch der Verkehr spielt bei uns Radfahrern natürlich eine Rolle." Start ist am Samstag um 17 Uhr, K19-TV überträgt live. Den Termin hat er ganz bewusst angesetzt. Mit einer späten Startzeit wolle er dichtbefahrene Straßen umgehen und die Nacht möglichst für sich alleine haben. Seine Route leitet ihn über den Arlberg ins Inntal, über das kleine deutsche Eck nach Salzburg, weiter nach Wien und schließlich ins Burgenland.

Eine Mathematikaufgabe

Doch was wäre eine akribische Streckenplanung ohne die richtige Vorbereitung im Training? "Ich kenne meinen Metabolismus", den Stoffwechsel also, "mittlerweile sehr gut. Es ist bereits durchgerechnet, wann ich wie viel Nahrung zu mir nehmen muss", sagt Kaider. Das sei aber trotzdem rein hypothetisch. Auftretende unerwartete Ermüdung unterwegs könne niemand vorhersehen. Der Profi erzielt auf dem Rad eine durchgehende Leistung von 240 bis 260 Watt. Zum Vergleich: Durchschnittssportler sind bei einer einmaligen Leistung von 200 Watt ausgelastet. Innerhalb der 24 Stunden ernährt er sich von flüssigen Kohlenhydraten. Bei mehrtägigen Wettkämpfen setzt er auf sogenannte Astronautennahrung, die alle wichtigen Nährstoffe enthält. Das Kaloriendefizit spiele vor allem bei längeren Distanzen eine größere Rolle. Beim diesjährigen Race Around Niederösterreich verbrannte Kaider 15.000 Kalorien, ein Kilo davon war Fett.

Auf den 700 Kilometern wird er von seinem Team im Auto begleitet. "Sie dokumentieren meine Leistungen und sagen mir, wann ich trinken muss. Außerdem fahre ich in ihrem Lichtkegel, so ist es sicherer für mich in der Nacht", sagt der Niederösterreicher. Zu den Betreuenden zählen Freunde und Bekannte. Nicht wenige lernte er zufällig oder über Freunde kennen. So wie Martin Müllner, der ihm auf Instagram schrieb und eigentlich nur Fragen zum Radfahren hatte. Mittlerweile bilden sie ein eingespieltes Team.

Immer noch süchtig

Dass Kaider seinen Platz im Extremsport fand, war alles andere als geplant. Eigentlich spielte er Fußball. Mit 15 Jahren tauschte er seine mäßig verlaufende Karriere quasi gegen die erste Zigarette ein. Aus einer wurde bald ein ganzes Packerl. Erst sein Pflegejob auf der Intensivstation öffnete dem damaligen Kettenraucher die Augen. "Als ich die Menschen dort sah, wusste ich, dass ich eine große Chance habe, dort zu landen. Ich hörte sofort mit dem Rauchen auf", sagt Kaider.

So einfach gelang ihm das aber nicht. Ohne den Nikotinrausch wurde er unruhig, suchte stets eine Beschäftigung. Er probierte es mit Kraftsport, fand über seinen Schwiegervater schließlich zum Radfahren. Kaider: "Wir sind öfters gemeinsam gefahren, aber ich hatte keine Chance. Das wollte ich mir nicht gefallen lassen." Seitdem trainiert er beinhart. Kaum ein Tag vergeht, an dem er nicht auf dem Rad sitzt. Seine letzte Zigarette rauchte er vor 13 Jahren, süchtig mache ihn nur noch der Sport.

Beim Trans-Austria-Rennen will Kaider einen neuen Rekord aufstellen. EXPA/ Max Slovencik

Mittlerweile radelte der Sportler einige Erfolge ein. 2022 kürte er sich zum 24-Stunden-Zeitfahrweltmeister, er ist Streckenrekordhalter beim Race Around Austria 1500 (2021) und gewann das Race Around Niederösterreich 2023. Beim WM-Rennen in Borrego Springs (USA) legte er 856 Kilometer auf einem 29-Kilometer-Kurs zurück. Den Titel zählt er zu seinen bisher größten Erfolgen und seinen härtesten Rennen. "Ich war sehr nervös, schlief sieben Tage vor Start nicht und konnte während des Rennens vor Anstrengung meine eigene Flasche nicht mehr halten", sagt der Radprofi vom RC Stadt Haag. Mitte Juli steht das Race Around Poland an, bei dem 3.600 Kilometer zurückzulegen sind. Für Kaider eine neue Herausforderung: "Noch nie bin ich so weit mit dem Rad gefahren, ich hatte somit auch noch nie so lange mit Schlafentzug zu kämpfen."

Beim Trans-Austria-Rennen will Kaider den Rekord von 22 Stunden und 13 Minuten unterbieten. Dabei hofft er auf schlechte Wetterbedingungen: "Perfekt wäre es, wenn vor mir eine Schlechtwetterfront herzieht. Dann habe ich Rückenwind, kann aber immer noch im Trockenen fahren." (Laura Rieger, 23.6.2023)