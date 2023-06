Im Juni wird die Regenbogenflagge als Zeichen für Toleranz gehisst. Was es dabei zu beachten gilt

Die Regenbogen-Flagge, die im Pride Month Juni vielerorts das Stadtbild bunter macht, ist ein Zeichen für Toleranz und die Vielfalt der Gesellschaft. Manchem Hausbesitzer geht das aber zu weit: Ein Wiener Mieter darf seine Pride-Flag heuer nicht mehr aufhängen. Das Argument: Das äußere Erscheinungsbild des Wohnhauses dürfe nicht verändert werden.

Streng genommen ist die Fassade eines Hauses kein Teil des Mietgegenstandes. Veränderungen sind daher schwierig. Getty Images/iStockphoto

Im Juni des Vorjahres hatte der Mieter an der Außenfassade zwischen zwei Fenstern seiner Wohnung eine 170 mal 70 Zentimeter große Regenbogenfahne eingespannt und nach einigen Wochen auch wieder abgenommen. Die E-Mail seines Vermieters, mit der ihm untersagt wurde, ohne seine Zustimmung künftig Flagge zu zeigen, kam dann mit etwas Verspätung im grauen Winter.

Keine bauliche Veränderung

Es habe ihn erst einmal ziemlich aufgeregt, erzählt der Mieter dem STANDARD. Letztendlich habe er sich aber dazu entschlossen, gar nicht darauf zu reagieren – auch weil er keine Probleme mit seiner Hausverwaltung wollte. "Wir hatten natürlich nicht um Erlaubnis gefragt", erzählt er. "Aber wir haben ja auch nichts angebohrt." Die Flagge war mit einer Schnur befestigt.

Darf einem der Vermieter die Regenbogenfahne verbieten? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Der auf Immobilienrecht spezialisierte Rechtsanwalt Christoph Rechberger betont, dass Außenfenster und Fassade, wenn nicht anders geregelt, zu den allgemeinen Teilen des Hauses gehören – und daher auch nicht ohne Zustimmung des Vermieters verändert werden können. Die Frage, ob ein Unterlassungs- bzw. Beseitigungsanspruch tatsächlich durchgeht, hänge davon ab, wie lange die Fahne hängt. Wenn es sich nur um ein Wochenende handelt, müsse das vom Vermieter wohl geduldet werden. Anders verhält es sich aber, wenn die Fahne über längere Zeit an der Fassade prangt. Ähnlich sieht das auch Walter Rosifka von der Arbeiterkammer Wien: "Länger würde ich es nicht riskieren", betont er.

Streng genommen handle es sich um einen Graubereich, sagt Wolfgang Kirnbauer vom Mieterschutzverband: "Gesetzlich geregelt sind nur bauliche Veränderungen am Mietgegenstand", sagt der Jurist – eine solche bauliche Veränderung wurde aber in diesem Fall eben nicht durchgeführt. Insgesamt werde die äußere Erscheinung des Hauses als wichtiges Interesse des Vermieters eingestuft. Ob dieses Interesse verletzt werde, hänge wohl auch von der Größe der Flagge ab. Im schlimmsten Fall könnte der Vermieter jedenfalls auf Unterlassung klagen, sagt auch Kirnbauer: "Für eine Kündigung ist der Sachverhalt aber wohl zu dürftig."

Das Okay einholen

Ähnliche Diskussionen gab es auch bereits in Deutschland. In München hat ein Vermieter seinem Mieter vor einigen Jahren das Anbringen der Fahne verboten – mit dem Argument, dass es sich dabei um eine politische Botschaft handelt. Dass ein Eintreten für Toleranz ein politisches Statement ist, sehen aber nicht alle so.

Wer auf Nummer sicher gehen will, holt sich das Okay der Hausverwaltung – oder hängt die Fahne von innen ans Fenster der Wohnung, auch wenn sie dann nicht mehr so gut sichtbar ist. Der erwähnte Wiener Mieter hat seine Fahne heuer gar nicht aufgehängt. Nächstes Jahr vielleicht wieder. (Franziska Zoidl, 17.6.2023)