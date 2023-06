Die Heumarkt-Chronologie:

Juni 2012: Die damalige Vizebürgermeisterin und Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) gibt den Startschuss für das Heumarkt-Projekt in Wien. Fachleute, Private und Stadt sollen gemeinsam einen Plan für die Neugestaltung des teils heruntergekommenen Areals, auf dem das Hotel Intercontinental, der Eislaufverein und das Konzerthaus beheimatet sind, erarbeiten. Als privater Partner wird der Investor Michael Tojner mit seinem Unternehmen Wertinvest präsentiert.

Februar 2013: Der Rahmenplan wird vorgestellt. Die Eislauffläche soll erhalten und im Sommer zusätzlich für die Öffentlichkeit nutzbar gemacht werden, Zweckbauten entlang des Heumarkts sollen abgerissen werden, die Zukunft des Interconts bleibt offen. Erwähnt wird nun bereits auch jenes Vorhaben, um das sich in den kommenden Jahren heftige Debatten entzünden werden. Denn das Grundkonzept sieht auch vor, einen 73 Meter hohen, schlanken Turm an der Kreuzung Lothringerstraße/Johannesgasse in die Höhe wachsen zu lassen. Vassilakou räumt bereits ein, dass die Unesco nicht glücklich damit sei, deshalb sei dieser Aspekt noch "Gegenstand von Erörterungen". Tojner beziffert die Gesamtinvestitionen mit 200 bis 300 Mio. Euro.

Mai 2013: Namhafte Architekten fürchten um das Stadtbild und äußern Kritik am Verfahren. Sie fordern einen Stopp der Weiterplanung.

Februar 2014: Der Entwurf des brasilianischen Architekten Isay Weinfeld wird zum Siegerprojekt gekürt. Dieser hält am 73-Meter-Turm fest, in dem Luxuswohnungen entstehen sollen.

April 2014: Erste Debatten um die Höhe des Neubaus entstehen. Investor Tojner reagiert entschlossen. "Einen Kompromiss werde ich nicht bauen", stellt er klar.

Mai 2016: Vassilakou legt die Heumarkt-Pläne auf Eis und verordnet dem Projekt eine "Nachdenkpause".

Juli 2016: Die Unesco verwarnt Österreich trotz Projektstopps offiziell und spricht von einer Gefahr für den Welterbestatus der Innenstadt. Der Vertragsstaat Österreich wird aufgefordert, "das Projekt so zu überarbeiten, dass Höhe, Maßstab und Design an die Umgebung angepasst und die visuellen Auswirkungen reduziert werden".

Dezember 2016: Die Stadt und der Investor präsentieren die überarbeiteten Pläne für das Grundstück. Im Zentrum steht die Reduktion der Höhe des umstrittenen Turms auf 66 Meter. Das Hotel Intercont soll nun doch abgerissen und verkleinert neu errichtet werden. Der Baubeginn wird mit frühestens 2019 festgelegt. Die Unesco stellt noch am selben Tag klar, dass die Anpassungen zu wenig weit gehen, und fordert weiterhin eine maximale Bauhöhe von 43 Metern.

Februar 2017: Denkmalschützer, Künstler und der Unesco-Beirat Icomos mobilisieren medial gegen das Projekt. Auch das Bezirksparlament Innere Stadt spricht sich fraktionsübergreifend gegen das Vorhaben aus. Der damalige Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) bekennt sich indes zu den Plänen und zeigt sich optimistisch, dass noch ein Kompromiss mit der Unesco gefunden werden kann. Gleichzeitig macht er klar, dass es "auch um den Umgang mit Investoren in dieser Stadt" gehe.

März 2017: Es gibt kleinere Demos gegen das Heumarkt-Projekt und mit rund 600 sehr viele Stellungnahmen im laufenden Flächenwidmungsverfahren. Das Projekt wird bei den Grünen ein innerparteiliches Problem: Sie kündigen eine Urabstimmung über das Projekt unter allen Parteimitgliedern an.

April 2017: Das Ergebnis der grünen Urabstimmung fällt überraschend, wenn auch knapp, gegen das Projekt aus. Damit geraten Vassilakou und die Parteispitze arg in Bedrängnis. Denn die Gegner sehen sich in ihrer Forderung bestätigt, das Vorhaben zurück an den Start zu schicken. Ein Jahr später kündigt Vassilakou ihren Rückzug aus der Politik an, 2019 folgt ihr Birgit Hebein als Vizebürgermeisterin und Planungsstadträtin. Nach der Wien-Wahl 2020 sind die Grünen nicht mehr in der Stadtregierung vertreten.

Juli 2017: Das Unesco-Welterbekomitee setzt wegen des geplanten Hochhausprojektes das historische Zentrum Wiens auf die sogenannte Rote Liste der gefährdeten Kulturgüter.

Oktober 2021: Im juristischen Hickhack rund um das Heumarkt-Projekt wendet sich das Verwaltungsgericht Wien in der Frage, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) notwendig ist, an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Neben nationalen Bestimmungen gibt es auch eine UVP-Richtlinie der EU. Das heimische Verwaltungsgericht ist für die Baugenehmigung zuständig.

Februar 2022: Ein neues Gutachten von Architekt Michael Kloos zum reduzierten Projekt (Neubau des Hotels Intercontinental mit einer Höhe von 48 Metern, im rechten Winkel eine "Wohnscheibe" mit einer Höhe von 56,5 Metern anstelle des Turms) weist "keine schwerwiegende visuelle Beeinträchtigung" aus. Die Unterlagen werden an die Unesco geschickt.

Juni 2022: Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine fällt die geplante Sitzung des Unesco-Welterbekomitees in der russischen Stadt Kasan aus.

November 2022: Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs vertritt die Meinung, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung verpflichtend sein kann, wenn ein geplantes Städtebauprojekt an einer Unesco-Welterbestätte liegt. In vier von fünf Fällen folgen die EU-Richter dem Generalanwalt.

Mai 2023: Der EuGH gibt grünes Licht für die Durchführung einer UVP. Damit könnte sich das Projekt weiter erheblich verzögern.

Juni 2023: Die Wertinvest kündigt an, von sich aus ein Feststellungsverfahren bezüglich einer Umweltverträglichkeitsprüfung durch den Magistrat durchführen zu lassen. Dabei handle es sich um eine Vorprüfung, ob eine eigentliche UVP für das Bauprojekt notwendig ist, teilte das Unternehmen mit.