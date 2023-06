"Waldstück – Okinawa", ein Werk von Gerhard Richter aus dem Jahr 1969, das im Oktober versteigert wird. Zuletzt war es in Wien im Bank-Austria-Kunstforum (2020/21) zu sehen. Christie’s images limited 2023

Auf den Tag genau in vier Monaten wird – nach einer VIP-Preview am Vortag – am 19. Oktober in Paris die zweite Auflage der "Paris+ par Art Basel" offiziell eröffnet. Ein perfekter Zeitpunkt für Auktionshäuser, den aus aller Welt eintrudelnden Kunstinteressenten und Käuferinnen (bis 22. Oktober) ein ergänzendes Angebot moderner und zeitgenössische Kunst schmackhaft zu machen.

Wie Christie's aktuell informierte, eröffnet das Haus seinen Verkaufsreigen mit 39 Werken aus der weit umfangreicheren Sammlung des österreichisch-französischen Sammlerduos Anne und Wolfgang Titze. Den Gesamtschätzwert beziffert das Auktionshaus mit einer Größenordnung von 20 Millionen Euro.

Aus Wien bekannte "Love Story"

Vermarktet wird die Auktion als "Love Story – Sammlung Anne und Wolfgang" – also mit exakt jenem Titel, der schon 2014 die von Juni bis Oktober anberaumte Ausstellung im Belvedere begleitet hatte, als 120 Werke aus der Sammlung im (damaligen) 21er Haus und im Winterpalais präsentiert wurden. Nicht zu vergessen die im Garten des Belvedere verteilten Außenraumskulpturen.

Anne und Wolfgang Titze bei einer Besprechung mit dem damaligen Belvedere-Kurator Mario Codognato (links). Belvedere, Johannes Stoll

Unter den 39 Werken, deren einzelne Schätzwerte noch nicht bekanntgegeben wurden, befinden sich auch einige, die in Wien zu sehen waren. Etwa Gerhard Richters "Waldstück – Okinawa" (1969), eine auf einer Fotografie basierende Malerei einer Urwaldszene, die der späteren Wende zur Abstraktion vorausgeht, für die der Künstler weltberühmt wurde.

Das vielfach als Leihgabe in Ausstellungen gezeigte Werk kam bislang zweimal zur Auktion: 1995 bei Sotheby's, wo es für 343.500 US-Dollar den Besitzer wechselte, sowie 2001 bei Christie's, wo es am Schätzwert von 600.000 bis 800.000 US-Dollar gescheitert war. Zuletzt gastierte dieser Titze-Schützling etwa im Zuge der Landschaftsretrospektive (2020/21) im Bank-Austria-Kunstforum in Wien.

Einblick in die Präsentation der Sammlung von Anna und Wolfgang Titze im Winterpalais: Die schwarz patinierte Bronzeskulptur von Tony Schmith (Edition 4/6) wird ebenso versteigert wie Adrian Ghenies "Flight into Egypt I" (rechts). Belvedere, Johannes Stoll

"Titzes" auf Tour

Ebenso unter den Hammer kommt das im Belvedere gezeigte "Infinity-Nets (AOTWX)" von Yayoi Kusama. Ähnliche Großformate aus dem Jahr 2008 wechselten zuletzt bei Auktionen schon für 2,5 Millionen Euro (inkl. Aufgeld) den Besitzer.

Das Cover des Katalogs zur Ausstellung im Belvedere 2014 gestaltete Heimo Zobernig. Belvedere

Die erste öffentliche Präsentation der zur Auktion kommenden Werke findet jetzt in London statt (21.–27.6.), danach schickt Christie's eine Auswahl auf Tour nach Los Angeles, Hongkong und New York, bevor es schließlich zur Preview nach Paris geht, wo die Auktion am Abend der öffentlich zugänglichen Vernissage der Kunstmesse stattfindet.

Mit dem Erlös aus der Versteigerung will das Ehepaar – Anne de Boismilon-Titze ist Historikerin, Journalistin und Produzentin von Dokumentarfilmen; Wolfgang Titze ist ein erfolgreicher Wirtschaftswissenschafter und Unternehmensberater – eine Stiftung für seine Sammlung gründen. (Olga Kronsteiner, 19.6.2023)