Eine ehemalige Gemeinderätin aus Kreuzstetten im Weinviertel will wissen, wo das Geld aus dem Verkauf eines Gemeindegrundstücks gelandet ist. Der Höhepunkt etlicher Anfragen: eine Gerichtsverhandlung im Gemeindezentrum

Christine Kiesenhofer ist die Mutter von Olympia-Siegerin Anna Kiesenhofer – und arbeitet ähnlich ausdauernd bei ihren Anfragen an die Gemeinde. Foto: Christian Fischer

Normalerweise tagt das niederösterreichische Landesverwaltungsgericht im düsteren Regierungsviertel von St. Pölten. Doch am Montag spricht Richter Gerald Kammerhofer im Gemeindezentrum von Kreuzstetten Recht. Er sitzt im Mehrzwecksaal der hübschen Marktgemeinde im Weinviertel vor geblümten Vorhängen, vor ihm ein dicker Stapel Akten. Vereine mieten sich hier gerne ein, dienstags findet ein Malkurs statt, bei Schlechtwetter weicht der italienische Schlagerabend nächste Woche hierher aus.

Geheimes Konto

Doch an diesem Tag geht es nicht um Pinsel oder Amore. Sondern um ein geheimgehaltenes Gemeindekonto – und um 413.406 Euro, deren Verbleib niemand so richtig erklären kann.

Für die Verhandlung muss der gesamte Gemeinderat erscheinen, nach der Reihe werden die Mandatarinnen und Mandatare des Ortsparlaments im Zeugenstand befragt. Und das alles nur wegen Christine Kiesenhofer.

Kiesenhofer saß bis 2020 selbst für die Grünen im Gemeinderat und betreibt heute den Blog Kreuzstetten aktuell. Sie weiß, dass das Einhorn im Gemeindewappen auf dem Rathaus aus irgendeinem Grund in die falsche Richtung schaut – und sie weiß, wie man einen Rechnungsabschluss liest.

"Freude an der Behelligung"

Vor fünf Jahren verkaufte die Gemeinde eines ihrer Grundstücke. 413.406 Euro spülte das in die Kreuzstettner Gemeindekassa. Kiesenhofer hat die Abschlüsse der Gemeinde durchforstet – aber sie kann nicht nachvollziehen, wo die Summe gelandet ist.

Frau Kiesenhofer stellt also im Jahr 2021 eine Anfrage an die Gemeinde: Auf welchem Konto ist das Geld eingegangen? Wofür wurde es ausgegeben? Doch die Gemeinde schweigt, weil "die begehrten Auskünfte offenbar mutwillig verlangt werden".

Man muss dazusagen: Kiesenhofer ist eine lästige Bürgerin. Die Anfrage nach dem Grundstücksverkauf war nicht ihre erste. Frau Kiesenhofer will viel wissen. Ihre Tochter ist die Radrennfahrerin Anna Kiesenhofer, die 2021 eine olympische Goldmedaille im 137-Kilometer-Straßenrennen gewann.

Gemeinderätin mit Mission

Die Gemeinde wirft Christine Kiesenhofer vor, "aus Freude an der Behelligung der Behörde" zu handeln. Kiesenhofer sieht das anders: "Ich habe bei meiner Angelobung als Gemeinderätin ein Gelöbnis gesprochen." Als sie 2015 Gemeinderätin wurde, schwor Kiesenhofer, das Wohl der Gemeinde zu fördern. "Das gilt für mich auch weiterhin", sagt sie dem STANDARD. In Niederösterreich werden Gemeinderätinnen zwar auch auf das Amtsgeheimnis eingeschworen, aber diesen Teil hat Kiesenhofer in der Polit-Pension gegen ihren Kampf für Transparenz eingetauscht.

"Das Verfahren zieht sich ja schon länger dahin", spricht Richter Kammerhofer bei Eröffnung des Verfahrens das Offensichtliche aus. Christine Kiesenhofer sitzt links von ihm, rechts von ihm drei Anwältinnen. Kiesenhofer bekämpft einen Auskunftsbescheid des Gemeinderats, er wird von einer Kanzlei vertreten. Das Gericht hat sämtliche Mitglieder als Zeugen geladen. Damit sie nicht alle nach St. Pölten müssen, hat Richter Kammerhofer die Verhandlung nach Kreuzstetten verlegt.

Aufgetaucht

Warum der gesamte Gemeinderat antanzen muss? Eine von Kiesenhofers offenen Fragen lautet, auf welches Konto das Geld eingezahlt wurde: Sie will die IBAN wissen. Die Gemeinde behauptet, das sei ihr schon mündlich mitgeteilt worden, und zwar im Rahmen einer Gemeinderatssitzung. Deshalb verweigerte sie später weitere, schriftliche Auskünfte. Kiesenhofer sagt, ihr habe nie jemand die IBAN genannt. Die 19 Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker sollen nun aussagen, was sie in der Sitzung gehört haben.

Was am Montagmorgen im Kreuzstettner Gemeindezentrum noch niemand weiß: Die Gemeinderatssitzung wird in der fünfstündigen Verhandlung vollkommen egal sein.

Denn als erste Zeugin ist die Amtsleiterin der Gemeinde geladen – und sie holt gleich zu Beginn einen Zettel aus einem dicken Plastikordner: einen Auszug aus jenem Konto, auf dem das Geld aus dem Grundstücksverkauf vermerkt ist. Die Gemeindebeamtin steht auf, legt den Zettel dem Richter vor. Tatsächlich, sagt dieser, da ist das Geld ja.

Schnell geschwärzter Auszug

Weil auf dem Auszug aber auch andere Summen stehen, kann man ihn Frau Kiesenhofer nicht einfach so zeigen – Datenschutz. Eine der Anwältinnen der Gemeinde hilft mit einem schwarzen Filzstift aus, mit dem der Vorsitzende die anderen Zeilen schwärzt. Dann bekommt Frau Kiesenhofer den Auszug, studiert ihn, nickt. "Damit hat sich die Frage eins aus unserer Sicht beantwortet", sagt ihr Anwalt Florian Prischl.

Christine Kiesenhofer bei der Verhandlung in Kreuzstetten. Christian Fischer

So unspektakulär kann die jahrelange Jagd nach einer Kontonummer enden.

Aber Kiesenhofer ist noch nicht fertig. Denn sie weiß jetzt zwar, wo das Geld landete, aber immer noch nicht, wohin es danach verschwunden ist. Die Buchhaltung der Gemeinde weist vor dem Grundstücksverkauf in etwa gleich viele Rücklagen aus wie danach. Doch keiner der Befragten kann sich an größere Investitionen in dieser Zeit erinnern.

Ungeklärter Verbleib

Auch Johannes Freudhofmaier nicht. Der ÖVP-Gemeinderat sitzt dem Prüfungsausschuss vor – und er hat einen Verdacht, was mit den 413.406 Euro passiert ist: Sie seien im täglichen Betrieb versickert. "Eigentlich sollte aus solchen Verkäufen nicht der laufende Haushalt gedeckt werden", sagt Freudhofmaier vor Gericht – das sehe auch das Gesetz so vor. Die Gemeinde verweist darauf, dass das Land Niederösterreich, auf Kiesenhofers Betreiben, die kommunalen Finanzen geprüft und für in Ordnung befunden hat.

Aber auch der Richter will von Bürgermeister Adolf Viktorik (SPÖ) wissen, wofür das Geld aus dem Grundstücksverkauf ausgegeben wurde. Der Ortschef antwortet: "Wie soll ich das erklären? Das Geld hat kein Mascherl." Das ist die Argumentation der Gemeinde: Sobald die 413.406 Euro auf dem Konto gelandet sind, waren sie ja mit dem übrigen Geld dort "vermischt". Man könne also gar nicht sagen, wofür genau diese Euros ausgegeben wurden.

Richter Kammerhofer entscheidet an diesem Tag nicht, ob die Gemeinde Kiesenhofer erklären muss, wofür das Geld ausgegeben wurde. Sie und die Gemeinde bekommen in den nächsten Wochen Post vom Gericht.

Wenig Antworten

Nach der Verhandlung macht Viktorik seiner Verzweiflung Luft. Die Gemeinde sei überfordert mit dem "Bombardement" aus Anfragen von Kiesenhofer, es sei "eine Katastrophe", klagt Viktorik. Auf STANDARD-Anfrage sagt er: "Die Anschuldigungen von Frau Kiesenhofer entbehren jeglicher Grundlage." Warum sich der Grundstücksverkauf nicht in den Rücklagen bemerkbar gemacht hat und warum man Frau Kiesenhofer die IBAN nicht einfach schriftlich mitgeteilt hat, beantwortet Viktorik allerdings nicht.

Kiesenhofers Anfragen seien mit "den aktuellen personellen Ressourcen nicht mehr bewältigbar", sagt der Bürgermeister, Kreuzstetten habe als kleine Gemeinde keine Rechtsabteilung. Deshalb werden alle Schreiben Kiesenhofers mittlerweile an die Anwaltskanzlei der Gemeinde weitergeleitet. Weil Geld kein Mascherl hat, kann man nicht sagen: Die Hälfte der Einkünfte aus dem Grundstücksverkauf werden mittlerweile für die Anwältinnen ausgegeben. In der Summe stimmt es aber: Die Rechnungen belaufen sich auf mehr als 200.000 Euro.

Christine Kiesenhofer hat die Verhandlung am Montag in ihrem Verdacht bestärkt, dass da irgendetwas nicht stimmt. Sie wartet nur auf das Erkenntnis des Gerichts – um dann ihre weiteren Schritte zu planen. (Sebastian Fellner, 17.6.2023)