Kein Grund, böse zu schauen, die Grafik in "Diablo 4" ist weitgehend gut gelungen. Activision Blizzard

"Diablo 4" hat nicht zu viel versprochen, wenn es um den spielerischen Aspekt geht. Wer den ersten Final-Dungeon und somit die Kampagne beendet hat, weiß, dass das Action-Rollenspiel von Entwickler Activision Blizzard im Endgame erst richtig aufdreht – und der Spielspaß somit nicht zu kurz kommt. Ausgezahlt haben sich offenbar aber auch mehrere Beta-Runden vor der Veröffentlichung: Es ist heutzutage nämlich fast schon überraschend, dass ein Spiel gleich zum Launch technisch so problemlos auf Konsole und PC über die Bildschirme flimmert. DER STANDARD hat sich das Spiel für unterschiedliche Konfigurationen angesehen – wirkliche Blößen gibt sich "Diablo 4" nicht, genügend Raum für Optimierungen ist aber vorhanden.

Neue Engine, neue Stimmung

In Sanktuario ist es wieder richtig düster geworden. Nach dem finanziell erfolgreichen, aber umstrittenen Mobile-Game "Diablo Immortal" präsentiert sich die Spielwelt stilistisch wie eine moderne Fassung des zweiten Serienteils und dürfte damit den Geschmack vieler Fans treffen. Zugegeben, auch "Diablo 4" bietet keine Referenzgrafik, aber Atmosphäre und Detailgrad sind wirklich gut gelungen und machen das Spiel zu einem angemessenen Repräsentanten des Genres.

Knapp 120 Dungeons in "Diablo 4" versprühen eine düstere Atmosphäre. Activision Blizzard

"Diablo 4" wurde schließlich mit einer hohen Bandbreite an Windows-PCs und zwei Konsolengenerationen im Hinterkopf entwickelt. Um dies zu realisieren, wurden mehrere Systeme implementiert, die die neue Engine skalierbar machen und somit ein Mindestmaß an Qualität aufrechterhalten können. Das Spiel kann dabei den verfügbaren Speicher sowie die Leistung von CPU und GPU der jeweiligen Geräte berücksichtigen, um die bestmögliche Balance aus Bildqualität und flüssiger Darstellung (Framerates) herauszuholen.

So werden beispielsweise Assets, Shader oder Effekte mit unterschiedlicher Detailstufe geladen, wie auch natürlich die generelle Auflösung des Spiels ausschlaggebend für die Performance des Spiels ist. Die Überraschung dabei ist natürlich nicht die Methode per se, sondern wie gut die Maschinerie in diesem Fall "geölt" ist. Während die Konsolenversionen des Spiels automatisch eine Kombination aus Upsampling (in dem Fall FSR 2 von AMD) und dynamischer Auflösung (je nach Spielgeschehen) verwenden, um das meiste aus der Hardware herauszuholen, können PC-Spieler traditionell stärker an den Einstellungen herumtüfteln.

Optimierbare Optionen

Wobei "herumtüfteln" relativ ist. Grundsätzlich wirkt das Grafikmenü der PC-Version auf den ersten Blick, als würde man von Optionen regelrecht erschlagen – bei genauerer Betrachtung dürften etliche Optionen nur selten geändert werden, andere wiederum können, wenn es schnell gehen soll, gesammelt als Preset abgekürzt werden. Wirklich nutzerfreundlich sind die Einstellungen jedenfalls nicht: Die Erklärungen, welche Regler welchen Effekt bewirken, sind wenig hilfreich, und eine Live-Vorschau oder Beispielbilder gibt es gar nicht, auch einen internen Benchmark sucht man vergeblich. Lediglich einen FPS-Counter kann man sich in einer Ecke einblenden lassen. In diesem Zusammenhang hätte sich "Diablo 4" ruhig das eine oder andere Feature der PC-Version von "Returnal" abschauen können, die in diesem Bereich neue Maßstäbe setzt.

Detaillierte Trostlosigkeit in "Diablo 4". Activision Blizzard

Außerdem lässt sich die individuelle Präferenz der Spielerin oder des Spielers aufgrund konkreter Systemanforderungen logischerweise nur innerhalb gewisser Grenzen umsetzen. Wer "Diablo 4" spielen möchte, braucht jedenfalls mindestens einen Win-10-Rechner mit 90 GB Platz auf einer SSD, 8 GB Arbeitsspeicher, einen Intel i5-2500K oder AMD FX-8350 als CPU sowie eine Grafikkarte mit GeForce GTX 660 von Nvidia oder Radeon R9 280 von AMD. Auch wenn Activision Blizzard in Aussicht stellt, dass "Diablo 4" sogar mit Konfigurationen darunter laufen könnte, sind die Mindestanforderungen ehrlicherweise kein Augenschmaus: Bei einer Renderauflösung von 720p und 30 Bildern pro Sekunde nimmt Sanktuario eine unheimlich breiartige Gestalt an. Eigentlich verfügt "Diablo 4" aber über keine allzu anspruchsvolle Grafik. Um das Spiel in Full HD ungefähr auf ein Niveau von 60 Bildern pro Sekunde zu bringen, sollten GPU-Kandidaten ausreichen, die die jüngsten Hardware-Charts auf Steam dominieren. Wirklich attraktiv wird "Diablo 4" freilich erst ab einer Auflösung von 1440p.

Vier Voreinstellungen, um sie zu knechten

Die vier vorgefertigten Grafikpresets "Niedrig", "Mittel", "Hoch" und "Ultra" bieten grundsätzlich eine ganz gute Orientierung, was die eigene Kiste zu stemmen vermag – und was nicht. Wer wirklich das Letzte aus seiner Hardware herausholen möchte, sollte dies aber nur als Ausgangspunkt nehmen, um weiteres Feintuning zu betreiben.

Qualitätsstufen bei "Diablo 4". STANDARD

Wie sich an der Abbildung gut erkennen lässt, sind die Unterschiede am Beispiel einer RTX 4060Ti zwischen den einzelnen Einstellungen nämlich nicht gering ausgefallen – womit gerade bei kleineren Grafikkarten wichtiger Spielraum für Kompromisse da ist. Leider zeigt die Abbildung aber nicht, dass Karten wie eben der RTX 4060 Ti am oberen Ende der Skala die Luft ausgehen kann, weil 8 GB Grafikspeicher offenbar zu wenig für "Diablo 4" ist. Auf dem Papier sehen die knapp 86 FPS gut aus, in Wahrheit neigt das Spiel in dieser Konfiguration aber zu regelmäßigem Stottern, weil der Grafikspeicher nicht mehr nachkommt. So macht das Spiel keinen Spaß. Selbst mit Upsampling kann man dieses Problem zwar mildern, aber nicht lösen.

Beispiele aus der Praxis

Apropos Upsampling: Die Methoden DLSS 2.x (Nvidia) und FSR 2 (AMD) sind im Fall von "Diablo 4" eine echte Unterstützung. Nicht nur, dass sie die Bilder pro Sekunde in allen Auflösungen beträchtlich nach oben drücken können, das Kunststück gelingt tatsächlich, ohne merkliche Qualitätseinbüßen bei der Bildqualität hinnehmen zu müssen. Darüber hinaus hilft es wie zuvor angedeutet auch, die Probleme von wenig Grafikspeicher bei hohen Presets abzufedern.

Ein wenig anders verhält es sich bei Nvidias DLSS 3. Hier dürfte es noch Verbesserungspotenzial für den Treiber geben, denn das Plus an Performance, das man dank Frame Generation von kompatiblen Spielen gewohnt ist, will sich bei "Diablo IV" nicht einstellen. Im Gegenteil: Bei der RTX 4060 Ti waren die FPS mit DLSS 3 sogar niedriger als mit DLSS 2. Kleinere Schwankungen im Test sind je nach PC-Konfiguration normal und freilich nicht auszuschließen, die Resultate war allerdings nach mehreren Durchgängen ähnlich. Auffallend auch, dass die Unstimmigkeit bei der RTX 4060 Ti auftrat, bei der RTX 4090 aber nicht. Doch auch hier müsste der Abstand zu DLSS 2 in den höheren Auflösungen eigentlich größer sein.

Upsampling-Stufen bei "Diablo 4". STANDARD

Unabhängig davon langweilt sich die derzeitige Flaggschiff-GPU von Nvidia regelrecht mit dem neuen Action-Rollenspiel: Upsampling erscheint hier nicht notwendig, denn auch bei einer nativen 4K-Auflösung kommt die RTX 4090 ganz locker über 150 Bilder pro Sekunde. Wer nur für "Diablo 4" eine neue Grafikkarte brauchen sollte, würde mit diesem Exemplar definitiv übers Ziel hinausschießen.

Will man auf hohem Niveau jammern, könnte man natürlich bemängeln, dass es keinen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel im Spiel gibt. Zudem wäre es manchmal wünschenswert, die Kameradistanz (stufenlos) selbst bestimmen zu können. Das würde das Erscheinungsbild von "Diablo 4" sicherlich nochmal aufwerten, Bestrebungen in diese Richtung dürfte es aber keine geben. Klar sollte auch sein, dass Sanktuario am PC in den meisten Fällen dennoch eine ganz gute Figur macht, auch und gerade weil das technische Grundgerüst zur Veröffentlichung nahezu fehlerfrei steht. Nach den letzten Monaten vieler fehlerhafter Veröffentlichungen ist das leider fast schon zu einer Ausnahme geworden.

Was noch kommt

So ähnlich wie die Reise in Sanktuario nach Beenden der Kampagne noch weitergeht, wird es auch für die Grafik des Spiels quasi noch ein Endgame geben. Activision Blizzard hat bereits bestätigt, dass das Team natürlich bestehende Grafikfunktionen laufend optimieren, aber auch neue einführen wird. Dazu zählt vor allem die Unterstützung von Raytracing, die es zum Launch leider nicht mehr ins Spiel geschafft hat.

Da die Verwendung von Raytracing erfahrungsgemäß eine starke Performance-Bremse ist, kann man davon ausgehen, dass man sich hier lediglich mit starken Upsampling-Funktionen auf der sicheren Seite hoher Framerates befinden wird. Das gilt umso mehr, als dass die qualitativen Einbußen beim Upsampling im Fall von "Diablo 4" denkbar gering sind, man sich also auf diesen "Trick" verlassen kann.

Aber zahlt sich das Aktivieren von Raytracing am PC überhaupt aus? Zwar wurde "Diablo 4" noch nicht mit vollumfänglichen Raytracing-Aufgebot gesichtet, es gibt aber schon seit der Beta einen Mod, der mit aufwendigeren Beleuchtungseffekten einen ersten Vorgeschmack darauf gibt, in welche Richtung es mit einer realistischeren Berechnung von Lichtstrahlen gehen könnte.

Diablo IV Beta (Max Settings | RTX 4090 - Beyondalllimits Reshade)

Dieser Mod gibt einen Ausblick, wie "Diablo IV" am PC optisch noch verbessert werden könnte Digital Dreams

Wie man gerade im Bereich der Schattengebung erkennen kann, gibt es da noch viel Spielraum nach oben. Die oftmals dunkle Natur der Spielumgebung im Kontrast zu den Spielcharakteren und den sie umgebenden Effekten erhöht zusätzlich die Chance, mit Raytracing neue Wow-Effekte provozieren zu können.

Auch für Playstation 5 und Xbox Series X ist ein grafisches Update mit Raytracing nicht ausgeschlossen. Dabei dürfte es sich wohl – wie man es von anderen Titeln auch gewohnt ist – um ein kleineres Update handeln, das die Umgebungsverdeckung oder Schattengebung betrifft. Die aktuelle Performance würde es jedenfalls zulassen, dass man zumindest vereinzelte Effekte auf den Konsolen mit Raytracing umsetzen kann - für den Preis, sich tendenziell Richtung 30 FPS zu bewegen. Wann das nächste Grafikupdate zu "Diablo 4" erscheinen wird und für welche Plattformen, ist offiziell noch nicht bekannt. Bis dahin muss man sich noch mit dem spielerischen Aspekt des Endgames vergnügen. Das dürfte nicht schwerfallen. (Benjamin Brandtner, 18.6.2023)