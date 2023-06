Am Samstag findet die Vienna Pride statt - der Höhepunkt des LGBTIQ-Monat für Diversität. Passend erzählt "Pageboy" vom langen Weg zur Geschlechterangleichung

Er habe das Coming-out als trans nur geschafft, weil schon andere vorgegangen sind: Elliot Page. Catherine Opie

Ein zentraler Satz in Pageboy lautet: "In Hollywood wird mit Queerness umgegangen, wie es den Leuten gerade in den Kram passt. Wenn nötig, wird sie unter den Teppich gekehrt, und wenn es vorteilhaft ist, wieder hervorgeholt und sich gegenseitig dafür auf die Schulter geklopft." Pageboy heißt die soeben zeitgleich auf Englisch und Deutsch erschienene Autobiografie von Elliot Page. Page war 2007 als renitenter, burschikoser, schwangerer Teenager im vielprämierten Film Juno zum Star geworden. Queer war Page schon damals, nur durfte es keiner wissen. 2014 folgte das Coming-out als lesbisch, 2020 als trans, zudem ließ er sich die Brüste entfernen. Davon handelt das Buch.

Inzwischen ist Pages Transition, wie der geschlechterangleichende Prozess heißt, abgeschlossen. Man wird aber auf über 300 Seiten Schritt für Schritt der Probleme einer jungen Person gewahr, die sich mit ihrem biologischen Geschlecht uneins fühlt. Und man erfährt, wie diese Probleme sich durch eine Filmkarriere noch potenzieren – ein sich inzwischen sehr woke und divers gebender Filmbetrieb hin oder her.

Denn man kann nicht sagen, dass Elliot Page, 1987 im kanadischen Halifax geboren, seine Kindheit und Jugend entspannt verlebt hat. Mit vier Jahren will Page lieber im Stehen pinkeln, zu Mädchen empfindet das Kind immer eine ­Distanz, hat stattdessen "Kumpel", spielt mit Batman-Figuren und Playmobil-Piratenschiffen. Kleider sind dem Kind ein Gräuel, Strumpfhosen und Badeanzüge auch. Als es eines Tages eine Badehose anziehen darf, gereicht das zur Glücksexplosion.

Toxische Mischung

So geht es dahin bis zur Pubertät und Page bis zehn Jahren oft als Bub durch. Mit den weicheren Körperformen entwickelt Page dann aber eine Essstörung, um gegen die wachsenden Brüste anzuhungern. Selbstverletzungen folgen. Page verliebt sich in Schulfreundinnen und schläft aber mit Klassenkameraden.

Es ist eine toxische Mischung. Im Rückblick hat Page geprägt, wie die TV-Sitcoms der frühen 2000er Homosexualität als Kuriosum punzierten. Scham ist die Folge. Die Mutter meint, das Kind solle sich doch anpassen, um es leichter zu haben. Aus Einsamkeit chattet das Kind stattdessen mit einem jungen Mann, der zum Stalker wird. Kennengelernt hat Page ihn am Filmset, denn mit neun Jahren war die Schauspielkarriere gestartet. Dass die Eltern Pages Gefühle nicht ernst nehmen, macht alles schlimmer.

Der Sommer sei immer besonders lästig gewesen, schreibt Elliot Page auf Instagram. Mehrere Lagen Kleider um die Brüste zu verbergen sind Vergangenheit.



Der Rummel um Juno ebenso. Zeitungen spekulieren damals, ob Page lesbisch sei, es gibt dazu sogar Titelseiten. "Diejenigen, die mich eigentlich hätten beschützen sollen, haben viel zu oft nichts unternommen oder, wenn überhaupt, bloß mein Schweigen genährt", schaut Page kritisch zurück. Denn aus Karrieregründen solle Page sich nicht outen, entscheiden Regisseure und Agenten, das würde "ihr" Möglichkeiten verbauen. Die damalige Freundin Paula hält Page also geheim. Depressionen und Panikattacken sind die Folge, schließlich traut Page sich kaum noch aus dem Haus.

Als Page 23 ist, sagt eine Therapeutin, Page müsse das lesbische Coming-out jetzt schaffen. Das wird vier Jahre dauern, das daraufhin eintretende Freiheitsgefühl (flirten!) sich aber bald abnutzen. Denn noch ist Page nicht angekommen: "Insgeheim wusste ich, dass ich trans war, (...) hatte nur keine Worte dafür."

Schein und Sein

Fast ungläubig liest man das. Nach Juno hat Page Inception (2010) gedreht, X-Men (2014) oder die Netflix-Serie The Umbrella Academy (ab 2019). Hinter den Kulissen: Leben nah am Nervenzusammenbruch, Angst vor Gerüchten, Verstecken.

Auch wenn Page lange Zeit Opfer ist, durchschreitet Pageboy dieses Jammertal heute kämpferisch. Es klagt weniger, als es anklagt – auch sexuelle Übergriffe an Filmsets, begangen von Männern und Frauen. Page will nicht "schwierig" sein – ein Wort, das Frauen auch im Zuge von MeToo zu hören bekamen. Bei einem Dreh wünscht sich das Studio aber längere Haare, das lasse die ­Figur "weicher" wirken: Page kennt die Phrase als Code für "hübsch". Wenn "Cis-Hetero-Schauspieler*innen" für queere Rollen "mutig" genannt werden, macht es Page fertig.

Page erzählt von miesen Begegnungen und schönen, inspirierenden. So eine will auch das Buch sein. Immer wieder staunt man darüber, wie wenig Page ausspart, wie offen er von "ficken" und Tiefpunkten schreibt. Er tut es wohl gerade, um zu helfen. Warum er sich jetzt mitteilt? Weil "die Versuche, uns zum Schweigen zu bringen, zunehmen". Jahrelang habe es seine ganze Energie gefressen, "sein Unbehagen zu verstecken". Damit ist es vorbei. (Michael Wurmitzer, 17.6.2023)