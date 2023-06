Die Saxofonistin Lakecia Benjamin kleidet sich futuristisch. Musikalisch steht sie als hochkarätige Virtuosin in der Tradition von John Coltrane, die sie um individuelle Facetten bereichert- im Frühling 2024 im Konzerthaus Wien. Elizabeth Leitzell

Jazz im Wiener Konzerthaus – das hat eine lange Tradition und ein ganz besonderes Flair. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die Großzügigkeit des Großen Saales jene Offenheit ausstrahlt, die seit jeher zum Selbstverständnis des Hauses gehört: künstlerisch, politisch, sozial. Vielleicht klingt hier tatsächlich Jazz besonders gut, wenn an die Stelle des kleinen Clubs ein derartiger Raum tritt.

Gegenüber dem kleinsten Rahmen ist übrigens auch der Mozart-Saal des Hauses groß – und wie geschaffen nicht nur für klassische Kammermusik, sondern auch für unverstärkte Jazzmusik. Wie dem auch sei: Insgesamt zehn Konzerte bieten in der kommenden Saison die Zyklen "Jazz" und "Jazz unplugged" im Großen und im (mittleren) Mozart-Saal.

Kongeniale Individualisten

Letzterer Zyklus beginnt mit einem Heimspiel des Gitarristen Wolfgang Muthspiel, der in der New Yorker und internationalen Szene einen riesigen Fußabdruck hinterlassen hat, auch wenn er seit mittlerweile 20 Jahren wieder in Österreich lebt. Die Zeitschrift New Yorker beschrieb ihn einmal als "ein leuchtendes Licht" in der heutigen Generation von Jazzgitarristen und -gitarristinnen bezeichnet. Muthspiel ist ein Meister des Feinen und liebt besonders die kleinste klassische Jazz-Besetzung, das Trio. In den Mozart-Saal kommt er gemeinsam mit seinem langjährigen Partner Brian Blade (Schlagzeug) sowie mit Scott Colley (Kontrabass). Über diese Kombination urteilte Peter Füssl in der Kulturzeitschrift: "Drei kongeniale Individualisten, deren musikalische Einfälle und Energien sich in gebündelter Form auf eindrucksvolle Weise potenzieren."

Weiters im Zyklus zu Gast sind Aymée Nuviola (Stimme) und Gonzalo Rubalcaba (Klavier) mit dem Programm Viento y tiempo, Bill Laurance (Klavier, Stimme) und Michael League (Kontrabass, Bassgitarre, Ud, Gesang) unter dem Motto "Where you wish you were" sowie das Julian Lage Trio mit dem Namensgeber an der Gitarre, Jorge Roeder (Kontrabass) und Dave King (Schlagzeug).

Vorbilder und neue Töne

Berühmte Namen geben sich beim Zyklus im Großen Saal die Klinke in die Hand: Das Clayton-Hamilton Jazz Orchestra kommt gemeinsam mit der Hammondorgelspielerin Akiko Tsuruga. Saxofonist Joshua Redman hantelt sich gemeinsam mit Sängerin Gabrielle Cavassa durch amerikanische Musik von Bruce Springsteens Streets of Philadelphia bis Count Basies Going to Chicago.

Lakecia Benjamin, ebenfalls am Saxofon, erinnert an das große Vorbild John Coltrane und bringt dennoch ganz neue, frische eigene Töne mit ein. Eine grandiose Virtuosin. Sängerin Samara Joy präsentiert mit ihrer Band wiederum eine Reihe bekannter Jazz-Standards, und die Avishai Cohen Banda bringt lateinamerikanische Beats. Schließlich debütiert ein neues großes Talent, Saxofonist Immanuel Wilkins, mit seinem Quartett und mit einem zauberhaften Versprechen: "The 7th Hand."

Blumenwiese der Klänge

Das Duo Bululú, also Dalina Ugate an der Violine und Joseph Avila am Klavier, wird dafür bestaunt, wie es für das junge Publikum aufspielt. Georg Cizek-Graf

Abwarten und Blumen zählen, Mission Tümpelton, Gut gejodelt, Hase und Ohrenschmaus mit Blumenstrauß – so heißen die vier Programme des Konzerthaus-Zyklus für jüngere, nein: jüngste Semester. Kinder zwischen drei bis fünf Jahren und ihre Begleitpersonen sollen durch die Fantasiegestalt "Allez hop" – gleichzeitig Namensgeberin des Zyklus – in den Berio-Saal gelockt werden und dort über ein Wechselspiel von Klängen und Farben staunen dürfen.

Wie in Mira Lobes berühmtem Kinderbuch Das kleine Ich-bin-ich spielt sich das Geschehen auf einer Blumenwiese ab. Die Kurzbeschreibung fasst den Grundgedanken der Programme so zusammen: „Bei ,Allez hop‘ werden Klänge zu Farben. Drei- bis Fünfjährige erleben mit der Mohnblume Poppy und dem Löwenzahn Dandelion musikalische Abenteuer in einer klangfarbenfrohen Blumenwiese. Melodien von Matthias Werner animieren zum Mitsingen und -tanzen. Spielfreudige Musiker:innen wie der Klarinettist Frédéric Alvarado-Dupuy und der Trompeter Philip Haas von Federspiel, das Duo Rabonde und Bululú bereichern die Geschichten mit Kostproben ihres Repertoires.

Und dank der digitalen Livezeichnungen von OMAi wird die Titelfigur ,Allez hop‘ in einer atemberaubenden Kulisse zum Leben erweckt. Kurzum: Hier werden bei jeder Menge guter Musik alle Register der Fantasie gezogen!“

Alle auf einer Ebene

Zwei Maler des Kollektivs OMAi entwerfen dabei nicht nur die Titelfigur jedes Mal aufs Neue, sondern zugleich auch die Kulissen auf der Bühne, lassen Blumen wachsen, Regen fallen oder aus Klängen Farben entstehen. Die Blumenwiese ist übrigens eine Bühne, die sich in Form eines kunterbunten Teppichs über den ganzen Saal erstreckt: Bei freier Platzwahl kann sich das Publikum frei darauf platzieren und findet sich auf einer Ebene mit Musikern und Schauspielern wieder.

So können alle tatsächlich niederschwellig in das Geschehen eintauchen und den Blumen bei ihren Abenteuern beistehen: Jedes Mal befinden sich die Mohnblume Poppy (Sarah Jeanne Babits) und der Löwenzahn Dandelion (Simon Schober) auf der Suche nach "Allez hop". Doch die ist meistens gut versteckt und muss – mit der musikalischen Unterstützung des jungen Publikums – von den Schauspielern und den Musikern gefunden bzw. doch aus ihrem Versteck gelockt werden.

Lockere Begegnungen

In jedem Konzert sind andere Musikerinnen und Musiker zu Gast: In der kommenden Saison sind es im ersten Programm das Duo Rabonde, im zweiten Programm Frédéric Alvarado-Dupuy (Klarinette) Bernhard Höchtel (Tasteninstrumente) und Joachim Murnig, Schlagwerk; im dritten Konzert Philip Haas (Trompete, Flügelhorn, Gesang) und Johannes Eder (Kontrabass, Harmonika, Gesang) sowie schließlich das Duo Bululú (Dalina Ugate, Violine, und Joseph Avila, Klavier).

"Allez hop" im Konzerthaus Andrea Humer

Vom Komponisten Matthias Werner stammt die Musik, darunter das "Allez-hop-Thema", das einen roten Faden im vierteiligen Zyklus bildet. Außerdem begleiten das Pu­blikum zwei Lieder durch die ganze Reihe, die während der Konzerte gemeinsam mit den Schauspielern und Musikern auf spielerische Art und Weise einstudiert und auch nach den Konzerten – in den Gängen, im Foyer sowie vor dem Konzerthaus – weitergesungen und gesummt werden.

Und auch nach den Konzerten sind die Schauspielerinnen und Schauspieler und die Musiker und Musikerinnen mit ihren Instrumenten auf dem Blumenwiesenteppich unterwegs. Somit können noch in lockerer ­Atmosphäre die Instrumente aus der Nähe betrachtet werden und Begegnungen zwischen den Künstlerinnen und Künstlern und dem jungen Publikum entstehen. (Daniel Ender, 17.6.2023)