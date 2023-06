Sie sind 24 Stunden am Tag geöffnet und poppen in der ganzen Stadt auf: Automatensupermärkte. Sie locken junge Menschen, die sich nicht an starre Öffnungszeiten halten wollen

Es sind schwierige Entscheidungen, die am Freitagabend im Automatensupermarkt an der Meidlinger Hauptstraße getroffen werden müssen. Soll es der "Sparkling Soft Drink" von Chupa Chups in der knallpinken Dose sein – oder doch der "Sucht Tea" des Youtubers Can Broke, ähnlich grell und ähnlich süß?

Die Auswahl an süßen Getränken ist grenzenlos. Carolina Revertera

Gabriela, Leonie, Stefan und Kasandra wohnen in der Nachbarschaft und kommen zweimal pro Woche abends vorbei, wenn sie die Lust auf Süßes packt. Nach Hause gehen sie dann meist mit Softdrinks und klebrigem Gummizeug wie Apfelringen oder Glühwürmchen. Die Teenager beratschlagen noch und beugen sich verschwörerisch über den Touchscreen. Die Automaten brummen. Wenig später zückt Stefan sein ­Handy. Der Einkauf geht auf ihn.

An der Meidlinger Hauptstraße 28 hat vor einem Jahr der Automatensupermarkt Alladean geöffnet – und seither nicht mehr geschlossen. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche bedient die Kette, die es ­mittlerweile an 22 Standorten in Wien gibt, die kleinen Gelüste des Alltags. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht man in dem kleinen Raum mit 33 Quadratmetern vergeblich, stattdessen stehen hier acht prall gefüllte Glasvitrinen. Sobald am Touchscreen bestellt wird, wird das Produkt mittels Zange oder fahrbarer Plattform mit leisem Surren zu einer Klappe in der Vitrine ­befördert, während die Augen der Kunden schon zu glänzen beginnen.

Mehr Getränke

Es sind fast ausschließlich junge Menschen, die abends vorbeikommen und routiniert auf dem Touchscreen swipen. Warum? "Weil der Supermarkt schon zu hat", lautet die Antwort einer Generation, die mit ein paarmal Wischen zu jeder Tages- und Nachtzeit online einkauft – und sich auch im Alltag nicht an starre Öffnungszeiten halten will.

Die meisten Menschen kommen "nur zum Schauen". Der Hund schaut auch. Carolina Revertera

Auf sie ist das Sortiment abgestimmt, das sich laufend ändert. Im Sommer werden mehr Getränke gekauft, im Winter mehr Süßigkeiten. Bei Schönwetter boomt das Geschäft besonders. Man sei immer am Experimentieren, sagt Alladean-Eigen­tümer Mathias Mühlhofer. Die Gelüste sind nämlich schnelllebig: "Ein Rapper bringt einen Eistee heraus, dann werden wir vier Wochen lang überrannt", sagt Mühlhofer. "Und dann ist der Hype wieder vorbei." Und der nächste Hype beginnt: Derzeit sind Takis stets ausverkauft, das sind scharfe Tortilla-Chips in lila Verpackung.

"Die haben Red Bull Peach!", ruft ein Bub, der mit seiner Familie – wie so viele heute – eigentlich "nur zum Schauen" gekommen ist: "Das ist schwer zu finden", erklärt er seiner Mutter fachmännisch. "Wirklich?", fragt sie zweifelnd und schüttelt nach einem Blick auf den Preis – 4,10 Euro für eine Dose – entschieden den Kopf.

Auswahl an Sextoys

Das Geschäft in der Nachbarschaft findet sie aber gut: "Die Alkoholkontrolle funktioniert", sagt sie mit Blick auf den Sohnemann, der immer noch fasziniert auf die orange Dose schaut. Mit künstlicher Intelligenz wird der Ausweis gescannt und dann mit dem Gesicht des potenziellen Käufers verglichen. Allerdings ist Alkohol heute kein großes Thema, obwohl es neben Bier und Radler auch Alkopops – ebenfalls picksüß, das mag die Zielgruppe – gibt und die Nacht noch jung ist.

Eingekauft wird mittels Touchscreen. Carolina Revertera

"Keine Lust auf Tankstelle", sagt ein junger Mann mit umgedrehter Baseballkappe, der her­einschlurft: "Trinken, ein bisschen Alk, Tabakwaren, es gibt alles, was ich brauche", sagt er und wirft einen verstohlenen Blick auf die Vitrine im hintersten Eck, in der man einen "Veined Dildo mit Balls", eine "Kinky Fantasy Gift Bag" und einen "Vibrating Ring" erstehen kann. Wobei, eines fehlt ihm im Sortiment doch: "Hygieneartikel wären cool, Deos und Taschentücher", meint er. "In der Nacht kann viel passieren", sagt er geheimnisvoll und entschwindet hinaus in die Meidlinger Nacht.

Dann kommt ein Paar, das zielstrebig auf den Touchscreen zusteuert. "Ich mag wilde Sachen", sagt der Mann. Die Sextoys? "Was, nein!" Die Rede ist von Softdrinks mit ­Namen wie "DirTea" und "Sugar Mami". Eine Packung Dragee Keksi kommt auch mit. Gar nicht so wild, eigentlich. (Franziska Zoidl, 21.6.2023)