Thema des Tages Wer ist schuld am griechischen Bootsunglück?

Am Mittwochmorgen ist vor der Küste Griechenlands ein Boot mit hunderten flüchtenden Menschen an Bord gesunken. Nur ein Bruchteil von ihnen hat überlebt.

Eric Frey, leitender Redakteur beim STANDARD, spricht heute darüber, was genau bei der geplanten Überfahrt nach Italien passiert ist. Wir fragen nach, was sich an der europäischen Flüchtlingspolitik ändern muss, damit solche Tragödien nicht mehr passieren. Und wir sprechen darüber, wer letztendlich die Verantwortung dafür trägt, dass immer wieder Migrantinnen und Migranten im Mittelmeer ertrinken. (mae, 16.6.2023)

