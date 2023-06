Streamingtipps

SECHSTE STAFFEL

Black Mirror (USA 2023, Ally Pankiw u. a.) Charlie Brookers Anthologieserie, die ganz im Zeichen zeitnaher Dystopien steht, die man besser nicht durchleben möchte, geht in die sechste Runde. In den fünf Folgen unter anderem mit dabei: Aaron Paul, Clara Rugaard, Josh Hartnett, Kate Mara und ­Salma Hayek Pinault. Netflix

WESTERN

Dead for a Dollar (USA 2022, Walter Hill) ­Walter Hill, gleichermaßen ein Altmeister des Autoren- wie Genrekinos, kehrt ins Westernfach zurück, dem er einst Meisterwerke wie Long Riders schenkte. Mit dabei: Christoph Waltz als Kopfgeldjäger!

Amazon Prime Video

WIEN-DREH

Tyler Rake:_Extraction 2 (USA 2023, Sam Hargrave) Chris Hemsworth soll als ehemaliger SARS-Soldat Tyler Rake im zweiten Teil

des Actionthrillers in ein Hochsicherheits­gefängnis eindringen und die Familie eines ­georgischen Gangsters retten. Begleitet

von großer Medienaufmerksamkeit wurde dafür auch samt Hubschraubereinsatz am DC Tower in der Donau City gedreht. Netflix

Sorgte im vergangenen Jahr auch bei Dreharbeiten in Wien für einigen Wirbel: Chris Hemsworth als Elitesoldat. Das Ergebnis "Tyler Rake: Extraction 2" ist jetzt auf Netflix zu sehen. Netflix

POLIT-DOKU

The Dissident (USA 2020, Bryan Fogel) 2018 wurde der saudi-arabische Journalist und Regimekritiker Jamal Khashoggi in Istanbul ermordet. Bryan Fogels Dokumentation leuchtet die politischen Hintergründe der Tag aus. Netflix

20.15 DOKUMENTATION

Das Reich der Inka – Spurensuche in den Anden Die Inka gingen als Herrscher über die Anden und die Pazifikküste in die Geschichte ein – sie waren die erste Großmacht des amerikanischen Doppelkontinents. Technologische Fortschritte und Forschungsprojekte lieferten in den letzten 15 Jahren neue Erkenntnisse über das geheimnisvolle Volk. Bis 21.45, Arte

20.15 REMAKE

Der rosarote Panther (Pink Panther, USA 2005, Shawn Levy) Das Remake von Blake Edwards’ großartigem Pink Panther mit Steve Martin statt Peter Sellers als Inspektor Clouseau hatte aufgrund verunglückter Testvorführungen eine problematische Produktionsgeschichte. Martin machte seine Sache indessen nicht schlecht, es darf gelacht werden. Bis 22.00, Super RTL

20.15 EBERHOFER-KRIMI

Grießnockerlaffäre(D 2017, Ed Herzog) Der vierte Fall der Krimireihe nach Rita Falks Bestsellern. Kommissarin "Thin Lizzy" (Nora Waldstätten) ist dieses Mal eindeutig davon überzeugt, dass Polizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) ein Mörder ist. Bis 21.45, BR

20.35 FUSSBALL

Fußball UEFA European Qualifiers 2024: Belgien – Österreich Das EM-Qualifikationsspiel der Österreicher gegen das belgische Fußball-Nationalteam live aus Brüssel. Bis 22.45, ORF 1

21.55 80. GEBURTSTAG

Ich spiele Leben – Klaus Maria Brandauer ORF-Kulturchef Martin Traxl trifft den Schauspieler Klaus Maria Brandauer, der am 22. Juni seinen 80. Geburtstag feiert, zum Interview. Bis 22.30, ORF 2

23.55 WESTERN

Denen man nicht vergibt(The Unforgiven, USA 1960, John Huston) Audrey Hepburn gerät als Cowboytochter Rachel zwischen die Fronten. Als behauptet wird, sie sei eigentlich ein verlorenes Kind des Kiowa-Stammes, erheben rassistische Vorurteile ihr Haupt. Ambitionierter Edelwestern von Meisterregisseur John Huston (Der schwarze Falke), berühmt-berüchtigt durch von Spannungen und Unfällen begleitete Entstehung. Bis 1.50, RBB