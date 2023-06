Samuel L. Jackson ist zurück als Nick Fury, der als Superheld die Welt retten soll. Die neue Serie aus dem Marvel-Universum startet am 21. Juni auf Disney+

Zuletzt sahen wir Nick Fury als starken Kämpfer, der mit Augenklappe und langem, schwarzem Mantel auftritt. Nun hat die Figur ihre eigene Serie bekommen, die in der Gegenwart des Marvel Cinematic Universe spielt. In Secret Invasion kommt Fury von seiner Raumstation wieder auf die Erde, um mit seinen Kollegen und Kolleginnen den Planeten vor einer drohenden Skrull-Invasion zu retten. Doch kann er das überhaupt?

Samuel L. Jackson als Nick Fury in der neuen Marvel-Serie "Secret Invasion". Das Setting der Serie ist düster und geheimnisvoll. Marvel

Der von Samuel L. Jackson verkörperte Nick Fury, der in Secret Invasion zu sehen ist, ist nämlich das Gegenteil seiner früheren Version. Ohne Augenklappe werden schnell Wunden ersichtlich, und auch sonst scheint ihm etwas von seiner Souveränität zu fehlen. Die Ereignisse aus der Vergangenheit haben ihn schwer geprägt, er hatte einige Jahre lang kaum Kontakt zu seinen engsten Verbündeten Maria Hill (Cobie Smulders), Skrull Talos (Ben Mendelsohn) und Everett Ross (Martin Freeman). "Ich muss in diesen Krieg ziehen, allein", sagt Fury und hat keine Superkräfte. Das Einzige, was er hat, ist laut Produzent Jonathan Schwartz seine Willenskraft. Die Handlung und der Ton von Secret Invasion sind denn realistischer als die üblichen Marvel-Produktionen.

Unsicherheiten

Furys Unsicherheiten und Schwächen werden in der neuen Serie ersichtlich, es wird eine menschlichere Seite der starken Figur gezeigt. Als Antagonistin ist Olivia Colman in der Rolle der Agentin Sonya Falsworth zu sehen. Bei ihrem Aufeinandertreffen mit Fury erkennt sie schnell, dass ihr alter Bekannter nicht mehr der ist, der er einmal wa

SECRET INVASION Trailer 2 German Deutsch (2023)

KinoCheck

Viele lebensnahe Elemente zeichnen die neue Serie aus. Im Film Captain Marvel, der in den 1990er-Jahren spielt, tauchten die Skrulls noch als die unschuldigen Flüchtlinge, die Opfer eines intergalaktischen Krieges wurden, auf. Nick Fury verbündete sich mit ihrem damaligen Anführer Talos, der auch bis in die Gegenwart ein guter Freund Nicks ist. Die Geschichte einer umplatzierten Flüchtlingsgruppe, die nach jahrelangem Warten und leeren Versprechungen ungeduldig wird und nicht mehr an Diplomatie glaubt, ist keine Seltenheit.

Gravik, gespielt von Kingsley Ben-Adir, ist der Anführer der Skrulls und kämpft mit radikalen Methoden für sein Volk. Die Skrulls sind eine außerirdische Lebensform, die das Aussehen jeder Person annehmen können. Das Gefühl der Verfolgung aufgrund des Aussehens sei für sie der Kern der Serie, erklärte Schauspielerin Emilia Clarke. Die Game of Thrones- Darstellerin spielt die Skrull und Graviks Verbündete G’iah.

Gravik (Kingsley Ben-Adir) ist der Leiter der Skrull-Rebellen. Marvel

Gretchenfrage

Wer ist Mensch, und wer ist Skrull? Die Suche nach der wahren Identität spielt eine zentrale Rolle in den sechs Episoden. Vieles erinnere an die aktuelle Gesellschaft, erklärte Samuel J. Jackson in einem Interview mit Vanity Fair. Es sei nicht ganz klar, wer schuldig, wer unschuldig sei. Wem könne vertraut werden? Das sind zentrale Fragen laut dem Nick-Fury-Darsteller.

G'iah (Olivia Clarke) und ihr Vater Talos (Ben Mendelson). Die beiden Skrulls treffen sich selten. Marvel

Für Produzent Jonathan Schwartz ist es ein tiefgründiger Konflikt, in dem sich die Figuren befinden. Talos wisse nicht, ob er Nick Fury noch vertrauen könne, sein Volk, die Skrulls, zu schützen. Auch die Beziehung zu seiner Tochter G’iah wird erforscht. Es ist der erste große Auftritt von Talos’ Tochter. Das Verhältnis zu ihrem Vater hat sich seit dem Tod ihrer Mutter Sonan verhärtet. Martin Freeman bereichert ebenfalls den Cast der Serie als Everett K. Ross. Er ist ein CIA-Agent, der nicht davor zurückschreckt, das eine oder andere Gesetz zu brechen.

Wem vertraust du? ist die zentrale Frage in Marvels "Secret Invasion".

Zwielichtig erscheint auch der Charakter des Oberst James "Rhodey" Rhodes, verkörpert von Don Cheadle. Als er von der Skrull-Invasion erfährt, muss er Entscheidungen treffen. Schauplatz der ersten Episoden sind Moskau und London. Dort, in zwielichtigen Gassen und versteckten Winkeln, finden fesselnde Verfolgungsjagden einer Serie statt, die doch über bloße Action hinausgehen. (Eleni Ernst, 20.6.2023)