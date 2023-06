Die Ereignisse Ende dieser Woche rund um Bob Pickard erinnern an einen Thriller. Der Kommunikationschef der Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) twitterte am Mittwoch seinen Rücktritt mit der Erklärung: "Als patriotischer Kanadier war dies meine einzige Option. Die Bank wird von Mitgliedern der Kommunistischen Partei dominiert und verfügt außerdem über eine der toxischsten Kulturen, die man sich vorstellen kann. Ich glaube nicht, dass die AIIB-Mitgliedschaft den Interessen meines Landes dient."

Kurz davor war Pickard wohl in Peking in ein Flugzeug nach Tokio gestiegen und hatte das Land Hals über Kopf verlassen. Von dort aus reiste er später ins kanadische Vancouver. Pickard verkündete seinen Rücktritt also erst, nachdem er das Land verlassen hatte, da er eine Festnahme oder ein Ausreiseverbot fürchtete.

Die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) in Peking ist in Verruf geraten. APA/AFP/JADE GAO

Pickard schrieb weiter, dass die Mitglieder der Kommunistischen Partei (KP) in der Bank von allen anderen gefürchtet seien. "Sie sind wie eine versteckte Macht", schrieb er wörtlich. Der Kanadier war seit März 2022 für die Bank tätig gewesen.

KP schießt zurück

Die chinesische Botschaft sprach am Donnerstag von einer "totalen Lüge". China dagegen leiste große Beiträge, "den Weltfrieden zu erhalten, die gegenseitige Entwicklung zu fördern und globale Herausforderungen zu meisten".

Die Parteizeitung "Global Times" schäumte verächtlich: Pickard sei "keine einflussreiche Person", betonte ein Kommentator – gleichwohl widmete die Zeitung dem Thema einen Leitartikel. Der Kanadier habe sich sowohl die Unterwanderung der Bank durch KP-Mitglieder als auch seine eigenen Sicherheitsrisiken eingebildet.

Die AIIB selbst gab sich etwas diplomatischer und betonte, man sein eine multilaterale Organisation. Man habe ein internationales Team, das 65 Nationalitäten repräsentiere.

Die kanadische Regierung ließ daraufhin verlautbaren, die Mitgliedschaft des Landes bei AIIB nochmals zu prüfen. Die Asian Infrastructure Investment Bank wurde 2016 gegründet. Idee war ein Pendant zur aus chinesischer Perspektive von den USA dominierten Weltbank zu schaffen und vor allem Infrastrukturprojekte in Asien zu finanzieren.

Staatsbanken am Drücker

Drei Jahre zuvor hatte Xi Jinping die "Neue Seidenstraße" ins Leben gerufen. Unter dem auch als Belt-&-Road-Initiative bekannten Projekt hat China in den vergangenen Jahren Milliardenkredite für Infrastrukturprojekte vergeben. Diese wurden aber meist nicht von der AIIB, sondern von chinesischen Staatsbanken finanziert. Trotzdem aber ist die Asian Infrastructure Investment Bank Teil einer geopolitischen Strategie Pekings, Einfluss, Macht und Soft Power in Asien auszuweiten. (Philipp Mattheis, 16.6.2023)