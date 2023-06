Alfons Haider zeigt 2024 eine neue "My Fair Lady" auf der Seebühne in Mörbisch. Heribert Corn

Die Seefestspiele Mörbisch bringen 2024 das Musical "My Fair Lady" auf die Seebühne. Das Stück wird komplett überarbeitet und spielt im Jahr 2020 mit Mark Seibert als Professor Higgins, so Generalintendant Alfons Haider am Freitag bei einer Pressekonferenz in Mörbisch - mit Blick auf die diesjährige Kulisse einer griechischen Insel für "Mamma Mia". Regie wird Simon Eichenberger führen, der bereits 2022 in Mörbisch "The King and I" inszeniert hat.

"Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die 'alten Schinken' wieder zurückzuholen", begründete Haider die Auswahl. Lange habe man mit dem Verlag verhandelt und nun wird es eine "Uraufführung": "Wir setzen es nämlich ins Jahr 2020, es wird eine moderne, heutige Lady", so der Generalintendant. In die Jetzt-Zeit holt das Stück der Autor und Kabarettist Johannes Glück. Auch musikalisch soll es modernisiert werden. Wichtig sei auch gewesen, dass es eine "deutliche Mahnung" gibt: "Eine Rolle wird zusammeng'schissen - so kann man Frauen nicht behandeln", betonte Haider.

Völlig neue Version

Die einzige Rolle in "My Fair Lady", die nicht ausgeschrieben wird, ist jene des Professor Higgins. Sie übernimmt Mark Seibert. Er war beim Medientermin am Freitag bereits dabei und zeigte sich erfreut über die Aufgabe. "Ich habe jetzt ein Jahr Zeit, mich auf die Rolle als 50-Jähriger einzustellen", meinte der 44-Jährige.

"My Fair Lady" gab es in Mörbisch zuletzt 2009 zu sehen, es war ein "gigantischer Erfolg", so Betriebsdirektor Dietmar Posteiner. Textlich und musikalisch werden die beiden Versionen nicht mehr vergleichbar sein, erklärte Posteiner. (APA, 16.6.2023)