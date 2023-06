Sonnen- oder Wasserbad, Sie entscheiden. APA/HELMUT FOHRINGER

Sich Pommesfett und Ketchup im Freibadresti auf den Bauch tropfen lassen, unten ohne durchs Schilf waten, mit Aperol Spritz in der Hand über die Promenade spazieren oder den definierten Body beim Beachsport vorführen – Baden gehen ist viel mehr als nur schwimmen. Haben Sie Kinder mit, oder steht Ihnen der Sinn doch eher nach Ruhe in der Stadttherme? Wo Sie und Ihre Vorlieben in Wien am besten aufgehoben sind, erfahren Sie in unserem interaktiven Quiz!

(Konzept und Texte: Oona Kroisleitner, Anna Giulia Fink; Umsetzung: Michael Matzenberger, 17.6.2023)