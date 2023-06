Schauspielerin Susi Stach kehrt als Kriminalpolizistin Gerti Bruckner zurück. Denn der ORF belässt es nicht bei der Krimikomödie "Der Fall der Gerti B.", sondern lässt derzeit sechs 45-minütige Folgen mit dem Arbeitstitel "Die Fälle der Gerti B." drehen.

V.l.n.r.: Mariam Hage, Susi Stach und Regisseur Sascha Bigler. ORF-Krimikomödie "Der Fall der Gerti B." geht in Serie. ORF

Dabei wird es der Polizeikommissarin nicht leicht gemacht. Die Ehe mit ihrem Mann war schon mal besser, und die anstehende Beförderung erhält ihre halb so alte Kollegin Heidi (Mariam Hage). Dennoch gilt es in einem Mordfall in der direkten Nachbarschaft zu ermitteln, was auch alte Geschichten wieder ans Tageslicht bringt.

Regie führt erneut Sascha Bigler, der auch gemeinsam mit Marcel Kawentel und Timo Lombeck für die Drehbücher verantwortlich zeichnet. Das Ergebnis der bis Mitte August dauernden Dreharbeiten soll 2024 auf ORF 1 zu sehen sein. (APA, 16.6.2023)