9.05 GESPRÄCH

Wer rettet den Kapitalismus vor sich selbst? Ist die Forderung nach einer Abschaffung des Kapitalismus berechtigt oder naiv? Barbara Bleisch trifft die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann und die Politikphilosophin Katja Gentinetta zum Streitgespräch.

Bis 10.05, 3sat

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Andreas Babler Fragen stellen Simone Stribl (ORF) und Christian Nusser (Heute). Bis 12.00, ORF 2

13.05 MAGAZIN

Panorama Nina Horowitz verarbeitet Perlen aus dem ORF-Archiv, heute zum Thema Spitzenköchinnen und -köche von Paul Bocuse, Wolfgang Puck bis Lisl Wagner-Bacher. Bis 13.30, ORF 2

13.55 KLASSIKER

Jenseits von Afrika (Out of Africa, USA 1985, Sydney Pollack) Sie hatte eine Farm in Afrika. Um der Enge ihres mittelständischen Lebens zu entkommen, heiratet die junge Dänin Karen Blixen (Meryl Streep) ihren Cousin Baron Bror (Klaus Maria Brandauer) und wandert mit ihm nach Kenia aus. Als ihre Ehe immer unglücklicher wird, verliebt sie sich in den charismatischen Großwildjäger Denys Finch Hatton (Robert Redford). Ungeduld der Herzen zum 80. Geburtstag von Klaus Maria Brandauer, der damals für einen Oscar nominiert war. Bis 16.30, ORF2

Poesie und schöne Menschen: "Jenseits von Afrika" mit Meryl Streep und Klaus Maria Brandauer: 13.55 Uhr auf ORF 2 ORF

20.15 MAGAZIN

Erlebnis Bühne: Die lustigen Weiber von Windsor Die Neuinszenierung von Otto Nicolais komisch-fantastischer Oper, inszeniert von Regisseurin Nina Spijkers. Bis 22.40, ORF 3

20.15 LAGERFEUER

Tatort: Die Nacht der Kommissare (D 2023, Shirel Peleg) Die Stuttgarter Kommissare Lannert und Bootz (R. Müller, F. Klare) ermitteln in einem Mordfall im Drogenmilieu, der beiden näher geht als gewollt. Bis 21.50, ORF2

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum Gäste bei Tarek Leitner:

Meri Disoski (Die Grünen), Rudi Dolezal (Regisseur und Musikproduzent), Samir Köck (Musikjournalist), Alexandra Stanić (Journalistin), Ulrich Körtner (Ethiker und Theologe). Bis 23.05, ORF2

23.05 DRAMA

Ein bisschen bleiben wir noch (Ö 2020, Arash T. Riahi) Monika Helfers Roman Oskar und Lilli war Inspiration für diese von Arash T. Riahi mit Feingefühl erzählte Geschichte. Als ihr illegaler Aufenthaltsort auffliegt, unternimmt die Mutter der tschetschenischen Flüchtlingskinder Oskar und Lilli einen Suizidversuch. Die Kinder werden getrennt und in unterschiedliche Pflegefamilien geschickt. Die beiden halten jedoch heimlich Kontakt und beschließen, die Mutter zu finden und gemeinsam zu fliehen. Bis 0.45, ORF2

23.05 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte: Europas Asylpakt: Hart an der Grenze der Menschlichkeit?" Gäste: Hasnain Kazim (Spiegel), Gudula Walterskirchen (Autorin), Ralf Schuler (Journalist) und Veronika Bohrn Mena (Publizistin). Bis 0.05, Servus TV