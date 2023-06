Einer der 104 Überlebenden der Schiffskatastrophe vor Griechenland. 700 Menschen sollen sich auf dem Schiff befunden haben, das in der Region der tiefsten Stelle des Mittelmeer gesunken ist. Foto: Reuters / Stelios Misinas

Der Abgrund Europas

"La Stampa" (Rom): "Der Abgrund Europas liegt in den Worten ohne Mitleid und Bedeutung, die nach einer Tragödie wie der von Pylos ausgesprochen werden. Während das griechische Militär das Lager überwacht, in das die Geretteten gebracht wurden, während die Zahl der Toten steigt, trifft sich Giorgia Meloni (Italiens Ministerpräsidentin, Anm.) mit dem maltesischen Premierminister Robert Abela. Es ist von Migrationsströmen die Rede, aber die Tragödie von Pylos verdient nicht einmal eine Randbemerkung. (...) Für Europa ist es so, als wäre es business as usual."

Größere Schiffe, längere Fahrten

"El País" (Madrid): "Die Schlepper, die diese Überfahrten organisieren, setzen seit langem immer größere Schiffe ein, um längere Fahrten zu ermöglichen und ihr Geschäft so rentabel wie möglich zu machen. Die meisten Schiffe kommen aus Libyen, einem Land, das nach dem Sturz Gaddafis zu einem gescheiterten Staat wurde. Aber in letzter Zeit haben auch die Aktivitäten der Mafia in Tunesien zugenommen. Es wird geschätzt, dass dieses Jahr bereits mehr als tausend Menschen auf diesen riskanten Überfahrten ums Leben kamen.

Der Schock über solche Katastrophen darf nicht länger einfach nur zur Resignation führen. Die europäischen Behörden müssen viel entschlossener sein. Sie müssen so schnell wie möglich eine Grundlage für migrationspolitische Vereinbarungen finden, damit Maßnahmen ergriffen und das Risiko einer Wiederholung solcher inakzeptablen Vorfälle minimiert wird. Während Europa mit erschreckender Langsamkeit diskutiert, gibt es immer mehr Unglücke und Klagen der Hilfsorganisationen. Europa darf nicht weiter so tun, als ob der Verlust Hunderter Menschenleben unvermeidlich wäre."

Defensive Haltung

"Dernières Nouvelles d'Alsace" (Straßburg): "Vor zehn Jahren, als vor Lampedusa 366 Menschen starben, startete die Europäische Union die Rettungsaktion 'Mare Nostrum', die in weniger als einem Jahr mehr als 150.000 Menschen rettete. Das war, bevor sie aufgab und ihre Menschlichkeit und Würde verleugnete. In defensiver Haltung kriminalisiert sie NGOs und die Seenotrettung, die doch in allen grundlegenden Texten verankert ist, und finanziert stattdessen libysche Milizen, die mit Schleppern handeln. Seit 2015 ist das Mittelmeer zum Grab zehntausender Männer und Frauen geworden, denen wir jegliche Menschlichkeit absprechen, die weder einen Namen noch ein Gesicht haben." (APA, 16.6.2023)