Ehrwürdige Tradition: das Leiner-Stammhaus in St. Pölten. imago/CHROMORANGE

Es ist der 6. November des Vorjahres, und für Kika/Leiner-Chef Reinhold Gütebier ist alles in bester Ordnung – nur ein Zeitungsartikel stört ihn. DER STANDARD hat berichtet, dass bei Österreichs drittgrößtem Einrichtungshändler hinter XXXLutz und Ikea etliche Schließungen bevorstehen. Stimmt keineswegs, lässt Gütebier ausrichten: "Alle Möbelhäuser bleiben geöffnet. Es wird keine Schließungen geben."

Vier Jahre zuvor ist der deutsche Manager im Auftrag des Tiroler Immobilienmilliardärs René Benko angetreten, um die strauchelnde Möbelkette auf neue Beine zu stellen. Er werde Kika/Leiner nicht nur in sichere Häfen bringen, tönt er damals, sondern mit dem Konzern "gewaltige Kreuzfahrten" unternehmen. Auf Presseterminen fällt Gütebier mit Selbstbewusstsein auf. Er beklagt fehlenden Pfiff und Charme der österreichischen Möbelgeschäfte und verspricht, der "Servicewüste" ein Ende zu setzen.

"Nächste Raketenstufe"

Operativ sieht Gütebier bei Kika/Leiner bald die schwarze Null erreicht. Und er kündigt forsch an, die "nächste Raketenstufe" zu zünden. Die Rakete geht hoch, am Mittwoch, dem 31. Mai 2023. Aber ganz anders, als sich das Gütebier ausgemalt hat.

Da wird bekannt, dass die Signa Kika/Leiner verkauft. Das Handelsgeschäft und die dazugehörigen 40 Immobilien gehen an jeweils unterschiedliche Käufer. Gütebier ist seither Geschichte bei Kika/Leiner.

Verlorene Steuergelder

Nur wenige Tage später kündigt der neue Eigentümer des operativen Geschäfts, der steirische Handelsmanager Hermann Wieser, an, die Möbelkette in die Insolvenz zu schicken. Es ließe sich aufgrund der schlechten Geschäfte der vergangenen Jahre nicht vermeiden, heißt es. Nach bisherigem Wissensstand verlieren damit 1900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeit. Mehr als die Hälfte der Einrichtungshäuser des Konzerns werden geschlossen.

Als wäre das nicht genug, folgt noch eine Raketenstufe: Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler werden wegen der Kika/Leiner-Insolvenz gehörig zur Kasse gebeten. Die Möbelkette schuldet der Republik viel Geld, dem Vernehmen nach rund hundert Millionen Euro, etwa weil das Finanzamt während der Coronakrise Unternehmen wie Kika/ Leiner zugestand, Steuern später als üblich zu entrichten. Die Summen sind nun wohl großteils verloren.

"Profitables Geschäft"

Benkos Signa hat an dem Verkauf offenbar gut verdient. Diese spricht von einem "profitablen" Geschäft. Das liegt daran, dass die Immobilien getrennt vom Handelsgeschäft verkauft wurden – und hunderte Millionen Euro einbrachten.

Welche Rolle spielte Benkos Signa bei den Geschäften auf Kosten der Steuerzahler? Wie konnte es dazu kommen, dass das traditionsreiche Einrichtungshaus – der Slogan "Der Leiner ist meiner" ist ebenso fast jedem Österreicher geläufig wie die charakteristische grüne Farbe – den Bach runterging? Eine Rekonstruktion all dessen, was man bisher über die Causa weiß.

1910 Ein reisender Vertreter der Pottendorfer Textilfabrik namens Rudolf Leiner erwirbt ein Heimtextiliengeschäft in St. Pölten und erweiterte es um den Handel mit Möbeln. Die Wurzeln des Geschäfts gehen bis ins Jahr 1810 auf eine kleine Geflügelhandlung zurück. Aus Gänsen wurden Daunen, aus Daunen Bettwaren. 1946 stieg Leiners Sohn Rudolf nach sieben Jahren im Krieg in den Handel ein. Er baut 1955 sein erstes großes Möbelhaus am St. Pöltner Rathausplatz mit imposanter Glasfassade. Nur vier Jahre später startet eine rasante Expansion quer durch Österreich.

Der einstige Kika/Leiner-Flagship-Store in der Wiener Mariahilfer Straße, in der Benko ein Nobelkaufhaus errichtet, wurde als einziges Haus nicht verkauft APA/ROBERT JAEGER

1. Juni 2023, morgens. Die Signa bestätigt, was tags zuvor die Runde machte: Sowohl Immobilien als auch Handelsgeschäft von Kika/ Leiner wechseln die Besitzer.

Die Immobilien sichert sich die Supernova-Gruppe von Frank Albert, ein in Österreich lebender Deutscher. Albert ist auf die Entwicklung von Fachmärkten und Einkaufszentren spezialisiert. Bereits einmal hat er sich für Kika/ Leiner interessiert, im Jahr 2018; doch damals kam ein politisch besser vernetzter Akteur zum Zug: René Benko. Heute fließen als Kaufpreis für die Immobilien gut 350 Millionen Euro.

Das operative Geschäft geht an Hermann Wieser. Er war einst im Management von Kika/Leiner und zuvor viele Jahre beim Erzrivalen Lutz tätig. Wieser erwirbt neben der Leiner Kika Möbelhandels GmbH auch zwei dazugehörige Gastrofirmen. Kaufpreis für die drei Gesellschaften, wie sich aus dem Kaufvertrag erschließt: drei Euro.

In Bausch und Bogen

Aus dem Kaufvertrag geht hervor, dass die Signa Kika/Leiner nur in Bausch und Bogen loswerden wollte, also Immobilien und Geschäft zusammen. Beide Deals sind vertraglich miteinander verknüpft; einer durfte ohne den anderen nicht stattfinden. Der wahrscheinlichste Grund dafür: Der alleinige Verkauf der rund 40 Immobilien hätte dazu geführt, dass der Mieter – also der operative Teil von Kika/Leiner – im Pleitefall keine Mieten mehr an seine Immobilienschwester entrichtet hätte.

Laut Kaufvertrag hat sich die Verkäuferin Signa bestens abgesichert: Käufer Wieser musste bestätigen, dass wettbewerbsrechtlich nichts gegen den Deal spricht – andernfalls kann sich Signa bei ihm schadlos halten. Signa haftet auch nicht für die Werthaltigkeit des Unternehmens. Jede Gewährleistung und Haftung ist auf den Kaufpreis beschränkt – die Signa steht also bis zur Summe von drei Euro gerade.

Laut Vertrag hat Käufer Wieser de facto keine Chance, den Kaufvertrag anzufechten. Und: Im Vertrag ist ausdrücklich festgehalten, dass ihm der schlechte Zustand der Geschäfte bekannt ist. Von "erheblichem Finanzierungs- und Restrukturierungsbedarf" ist die Rede.

1967 Die Ära des Herbert Koch beginnt. Der Kärntner heiratet Friederike Leiner, Rudolf Leiners Tochter. Er startet als Lehrling und setzt als neuer Chef den Ausbau des Möbelreiches fort. 1973 schafft er mit dem Diskonter Kika ein zweites Standbein. Als er 1999 den Konkurrenten Michelfeit kauft, hängt sich das Kartellgericht an seine Fersen. Koch muss seinen Marktanteil in Wien auf 30 Prozent reduzieren. Derweil wächst intern ein Rivale heran: Hans-Jörg Schelling, späterer Finanzminister (ÖVP) und von Rudolf Leiner lange Zeit hoch geschätzt, arbeitet sich neben Koch zum Geschäftsführer hoch. 1990 kommt es zum Bruch. Schelling startet 1992 als Chef bei Lutz und kündigt an, Kika/Leiner als Marktführer zu verdrängen. Ein beispielloses Wettrüsten der beiden familiengeführten Konzerne beginnt. Das Motto: Groß, größer, am größten. Kleinere Möbelhändler bleiben auf der Strecke.

Kika/Leiner-Häuser werden bis Mitte August geschlossen. 17 Standorte sollen bleiben. IMAGO/SKATA

2. Juni 2023. Nur Tage nach dem Verkauf kündigt der neue Eigentümer Hermann Wieser durch die Signa eine "tiefgreifende Restrukturierung" an: 1900 von 2000 Beschäftigten werden gekündigt, 23 von 40 Geschäften geschlossen. Insider gehen zu diesem Zeitpunkt bereits davon aus, dass an einer Insolvenz kein Weg vorbeiführt. "Wir wollen retten, was zu retten ist", sagt Wieser.

12. Juni 2023, 17 Uhr. Beim Landesgericht St. Pölten langt per elektronischer Post der Insolvenzantrag ein. Angestrebt ist die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung. "Die Antragstellerin erklärt, zahlungsunfähig (…) zu sein." Die Insolvenz wird die größte seit zehn Jahren. Die Gläubiger – allen voran der Staat – sollen am Ende des Verfahrens nur 20 Prozent ihrer Forderungen erhalten. Man habe die "Zahlungen eingestellt", weil man "überschuldet" sei, begründen die Anwaltskanzleien von Kika/Leiner den drastischen Schritt.

2008 Herbert Kochs Sohn Paul soll das Ruder übernehmen. Doch er tritt das Erbe nur halbherzig an. Die goldenen Zeiten der ungebremsten Expansion sind vorbei. Der Markt ist gesättigt, wird von branchenfremden Anbietern wie Bau- und Supermärkten kannibalisiert. Im Einrichtungshandel ist Österreich entweder Lutz oder Kika/Leiner. Es ist eine Festung aus gigantischen Möbelburgen, in die nur Ikea als internationaler Anbieter vordringt. Lutz und Kika/Leiner messen ihre Kräfte längst europaweit. Lutz richtet sich in Deutschland ein, wird dort durch gezielte Übernahmen und aggressive Geschäftspolitik zum Platzhirsch. Kika konzentriert alle Kräfte auf Osteuropa, investiert hunderte Millionen Euro und wagt sich über Franchisepartner bis Riad vor. Das Abenteuer Saudi-Arabien scheitert. Kika/Leiner tauscht, ehe sich Paul Koch in den Chefsessel setzt, mehrfach die Konzernspitze aus, empört Lieferanten mit rückwirkenden Rabattforderungen, dementiert wachsende Zweifel an der Ertragskraft und Verkaufsgerüchte. In Österreich verliert Leiner zusehends Boden an Lutz. Dieser wird sich 2019 auch das Osteuropa-Geschäft von Kika/Leiner einverleiben.

Aus dem Insolvenzantrag von voriger Woche geht hervor, dass sich das Vermögen des Kika/Leiner-Handelsgeschäfts in engen Grenzen, hält. Neben Warenvorräten – die zum Teil noch den Lieferanten gehören – besitzt der Konzern lediglich die Geschäftsausstattung und "zahlreiche Markenrechte".

Und die Immobilien? Sie wurden bereits lange vor dem Einsteig Benkos – im Jahr 2014 bei Leiner, nochmals ein Jahrzehnt zuvor bei Kika – ausgegliedert und in eigenen Gesellschaften organisiert. An sie zahlen die Handelsunternehmen Miete. Abseits davon haben sie mit dem Handelsgeschäft nichts zu tun.

In der Signa-Ära ab 2018 hat es ausschließlich Verluste gehagelt, gut 100 Millionen waren es in den vergangenen vier Jahren. Benkos Signa will seit der Übernahme zwar rund 140 Millionen Euro ins operative Geschäft eingeschossen haben, um es über Wasser zu halten. Genutzt hat all dies offensichtlich aber nichts.

2013 Nach dem Tod von Rudolf Leiner 2008, zu dem sein Schwiegersohn Herbert Koch stets ein angespanntes Verhältnis pflegte, war der Weg frei für die Suche nach Investoren. 2013 tritt der südafrikanische Möbelriese Steinhoff auf den Plan, um Kika/Leiner aus der Verlustzone zu holen. Um- und Neubauten der riesigen Möbelhäuser verschlangen zuvor Millionen. Die Krise in Osteuropa ließ Geldquellen versiegen. Swap-Vereinbarungen belasteten die Bilanz zusätzlich. Steinhoff soll für Kika/Leiner bis zu 800 Millionen Euro auf den Tisch gelegt haben. Paul Koch nennt den Deal "eine Wahnsinnsgeschichte, zu dem uns die Banken gratuliert haben".

Politisch gut vernetzt: Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit dem Immobilieninvestor René Benko und dessen Ehefrau Nathalie bei einer Hoteleröffnung in Wien im Jahr 2014. imago/SKATA

15. Juni 2023, vormittags. Längst beschäftigen die Vorgänge die Politik: "Auffälligkeiten gibt es mehrere", kommentiert Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Rand einer Pressekonferenz die Causa Kika/ Leiner. Der Möbelhauskonzern und Benko hätten offensichtlich eine "ganz schöne Rallye hingelegt, mit Pirouetten, die für andere nicht immer nachvollziehbar waren". Im Parlament poltert SPÖ-Abgeordnete Julia Herr über die "unfassbare" Causa. In einem dringlichen Antrag fordert die SPÖ, dass Schadenersatzansprüche gegen Benkos Signa geltend gemacht werden sollen, weil Steuergeld verloren ist.

Der Präsident der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, kündigt eine Prüfung der Vorgänge an. Er will unter anderem die "auffällige" Verschmelzung von Leiner und Kika zur Leiner & Kika Möbelhandels GmbH eingehend unter die Lupe nehmen.

Im Jahr 2022, unter Benkos Signa, wurden Kika und Leiner in einem gemeinsamen Unternehmen zusammengeführt. Dieser Schritt könnte erfolgt sein, um überhaupt noch eine Bilanz legen zu können – da es um die Möbelhäuser schon damals äußerst schlecht stand.

2018 Die Sanierung durch Steinhoff zeigt wenig Wirkung. Kurz vor Weihnachten 2017 steht Kika/Leiner vor dem Abgrund. Konzernmutter Steinhoff ist in einen Bilanzskandal verwickelt – die Aktie stürzt ab. Die Kreditversicherer kappen auch bei Kika/Leiner Deckungen. Die Lage ist so prekär, dass die Auszahlung der Gehälter für Jänner wackelt. Das wäre nicht nur für die Angestellten katastrophal, sondern ein politischer GAU für die neu angelobte türkis-blaue Regierung.



Benko taucht als großer Retter auf. Er hat seine Augen auf den Leiner-Flagship-Store in der Mariahilfer Straße geworfen und bietet zwar womöglich nicht den höchsten Kaufpreis, dafür aber eine rasche Überweisung. Kika/Leiner stimmt zu und verkauft um rund 60 Millionen Euro. Das reicht nicht. In der ersten Jahreshälfte hält sich Steinhoff mit Notkrediten über Wasser, Kika/Leiner soll restrukturiert werden und kappt selbst die Zahlungen an die Konzernmutter. Im Juni 2018 ist die Spiel vorbei. Kreditversicherer fallen abrupt aus, Lieferanten springen ab. Es folgt ein Herzschlagfinale. "Wird noch spannend", schreibt am 12. Juni 2018 Gabi Spiegelfeld, eine gut informierte Netzwerkerin aus dem Umfeld des damaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP), an Thomas Schmid, den mit ihr befreundeten Generalsekretär im Finanzministerium.



Die Clique rund um den türkisen Kanzler schiebt kräftig an bei der sogenannten Rettung durch Benko. Als diese im Juni 2019 schließlich gelingt, jubeln Kurz und Vizekanzler Strache (FPÖ) über eine "österreichische Lösung" und "ein großes Vertrauensvotum für den Standort Österreich" : "Es freut uns auch, dass wir in den Verhandlungen einen Beitrag zum Weiterbestand von Kika/Leiner leisten konnten".

Und jetzt? Genau fünf Jahre nach der Übernahme durch die Signa liegt Kika/Leiner in Trümmern – und zahlreiche Fragen sind offen.

Da wäre zunächst der politische Aspekt: Wie involviert ist die türkisblaue Regierung im Jahr 2018 bei jener Lösung, die sich heute als äußerst teuer für Österreichs Steuerzahler erweist? Wie eng verbandelt war Benkos Signa mit dem Umfeld von Sebastian Kurz? Derlei Fragen könnten ab Jahresende gar Thema eines Untersuchungsausschusses im Parlament werden, dessen Einsetzung die SPÖ überlegt.

Das Handy des einstigen Kurz-Vertrauten Thomas Schmid glühte heiß, als im Jahr 2018 die "Rettung" von Kika/Leiner durch Signa anstand. APA/HANS PUNZ

Enge Verbindungen

Viele Chats, die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ausgewertet hat, dokumentieren jedenfalls eine enge Verbindung. Als im Jahr 2018 die Rettungsaktien läuft, trudeln teils im Minutentakt Informationen darüber beim Kurz-Vertrauten Schmid im Finanzministerium ein. Beispielsweise fragt ein Signa-Manager nach, welche Garantien das Ministerium bezüglich der angehäuften Steuerschulden brauche. Im Hintergrund telefoniert Kurz in der Sache, ebenso Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP). Genau fünf Minuten, bevor 2018 Insolvenz eingereicht werden muss, ist die Sache durch. "Deal fliegt!", meldet da der spätere Cofag-Chef Bernhard Perner an Schmid.

Weiters wäre da die Sache mit dem Finanzbeamten, der mit der Causa Kika/Leiner betraut war. Er behauptet, seine Vorgesetzten hätten darauf gedrängt, Benko entgegenzukommen. Auf seine Frage, warum sie "dem Benko so helfen", sei auf dessen Dienste für Österreich verwiesen worden – etwa die Rettung der Kika/Leiner-Arbeitsplätze.

All diese Vorkommnisse werden politisch noch weite Kreise ziehen.

Offen ist jedoch auch die Zukunft des Unternehmens Kika/Leiner selbst – und die Folgen für den gesamten Einrichtungsmarkt. Hinter den Kulissen werden die Karten im Möbelhandel gerade neu gemischt. Vieles deutet auf ein Duell zwischen Marktführer XXXLutz und seinem deutschen Rivalen Höffner hin, der auch den Diskonter Sconto betreibt.

Branchenriese Höffner bietet XXXLutz in Deutschland hart die Stirn – dem ewigen Konkurrenten auf seinem Heimmarkt Österreich auf die Zehen zu steigen könnte für den nach wie vor familiengeführten Konzern durchaus Reiz haben.

Neue Duelle im Handel

Dem Vernehmen nach prüft die Eigentümerfamilie Krieger bereits seit längerem eine Expansion über die Grenze. Die Standorte von Kika/ Leiner könnten dabei eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Lutz gewinnt durch die Krise von Kika und Leiner weitere Marktanteile. Interesse an dem mittlerweile weit kleineren Konkurrenten hat die akquisitionserfahrene Gruppe in der Vergangenheit immer wieder durchklingen lassen. Lieferanten beobachten die neuen Entwicklungen mit Argusaugen. Höffner ist für rigide Einkaufspolitik bekannt, österreichische Produzenten hat das Unternehmen wenige im Sortiment.

Seit Bekanntwerden der Pleite stürmen Kunden Kika- und Leinerfilialen, um Rabatte zu ergattern – zugleich herrscht Empörung über das Gebaren der Eigentümer. APA/ZOOM.TIROL

Sich XXXLutz mit Haut und Haaren auszuliefern, ist riskant. Vielfalt in der Branche könnte passé sein.

Bei Kika/Leiner selbst sollen bis 15. August alle aufgelassenen Kika- und Leiner-Häuser besenrein sein. Für 31. August ist die Gläubigerversammlung angesetzt. Am 25. September wird über den Sanierungsplan abgestimmt. Ende Oktober könnte das Insolvenzverfahren abgeschlossen sein. Dann wird sich entscheiden, ob die verbliebenen Möbelhäuser erhalten bleiben. Den betroffenen Mitarbeitern bietet der Handel Jobs quer durch alle Branchen an. XXXLutz übernimmt alle Lehrlinge von Kika/Leiner.

Die bevorstehende Schließung von 23 Filialen löst jedenfalls einen Ansturm der Kunden aus. Autos stauen sich vor Parkplätzen, vor vielen Eingängen herrscht Blockabfertigung. Vor den Kassen beträgt die Wartezeit teils bis zu zwei Stunden. Restaurants in den Möbelhäusern sehen sich nicht mehr imstande, Essensgutscheine einzulösen, was für ebenso heftige Wortgefechte unter Kunden sorgt wie der Wettlauf um Rabatte und Restposten. Einzelne Standorte mussten schon vorübergehend schließen. Vorerst aber nur wegen Überfüllung. (Joseph Gepp, Renate Graber, Verena Kainrath, Fabian Schmid, 17.6.2023)