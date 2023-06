(Dieses Bild wurde mit der Bild-KI Midjourney erstellt. Der Prompt lautete: "a rock band consisting of robots, playing on a stage, in the style of a colorful graphic novel --ar 16:9") Midjourney/Der Standard

Der wichtigste Musikpreis der Welt, die Grammy Awards, darf nicht für Musikstücke vergeben werden, die von Künstlicher Intelligenz (KI) komponiert wurden. "Nur menschliche Schöpfer sind für die Grammy Awards qualifiziert", erklärte die Recording Academy am Freitag. Damit will sie den Einsatz von KI in der Branche eindämmen.

Musikstücke, die mit Hilfe von KI erstellt wurden, können sich jedoch in bestimmten Kategorien dem Wettbewerb um die Auszeichnung stellen, heißt es im aktualisierten Regelwerk der Academy. Auch die Gewerkschaft der Drehbuchschreiber in Film und TV, Writers Guild of America (WGA), beschäftigt sich mit KI. Die Gewerkschaft will den Einsatz von KI beim Drehbuchschreiben einschränken. Die WGA-Autoren haben Anfang Mai gestreikt und müssen sich mit den Film-Studios noch über den Einsatz von KI und anderen strittigen Fragen einigen. (APA/Reuters, 17.6.2023)