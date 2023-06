Elon Musks Start-up Neuralink hatte im vergangenen Monat in den USA die Zulassung für Tests im menschlichen Gehirn erhalten. REUTERS

Der US-Multimilliardär Elon Musk will mit seinem Start-up Neuralink noch in diesem Jahr einen Computerchip in ein menschliches Gehirn einpflanzen. Dies kündigte er am Freitag bei einer Veranstaltung in Paris an: "Wir hoffen, dass wir später in diesem Jahr unsere erste Implantation vornehmen können." Der Empfänger werde vermutlich jemand sein, der "an einer Form der Tetraplegie" leide – also an Armen und Beinen gelähmt ist.

Musk äußerte sich in einer Frage-Antwort-Runde mit rund 3.600 Menschen in der französischen Hauptstadt. Sein Start-up Neuralink hatte im vergangenen Monat von den US-Behörden die Zulassung für Tests von Computerchips im menschlichen Gehirn erhalten. Durch die etwa münzgroßen Implantate soll es Musk zufolge möglich werden, durch Gedanken direkt mit Computern zu kommunizieren. Bislang wurden die etwa münzgroßen Prototypen nur Tieren eingepflanzt.

Neuralink ist nicht das einzige Unternehmen, das an Hirn-Computer-Schnittstellen arbeitet. Im Juli vergangenen Jahres hatte Konkurrent Synchron mitgeteilt, als erstes Unternehmen einem US-Patienten einen entsprechenden Chip im Gehirn implantiert zu haben. (APA/AFP, 17.6.2023)