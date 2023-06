Malis Außenminister Abdoulaye Diop. REUTERS

Bamako - Mali hat die Vereinten Nationen aufgefordert, den friedenssichernden Einsatz Minusma in dem afrikanischen Land zu beenden und die Uno-Truppen abzuziehen. Eine entsprechende Bitte äußerte Außenminister Abdoulaye Diop am Freitag während einer Sitzung des Uno-Sicherheitsrates. Österreich hat einen Großteil seiner Soldaten 2022 aus Mali abgezogen. Zwei Bundesheer-Angehörige sind noch bei Minusma im Einsatz sowie vier im Rahmen der EU-Ausbildungsmission EUTM.

Der deutsche Bundestag hatte erst Ende Mai das Mandat für den Bundeswehr-Einsatz in Mali letztmalig um ein weiteres Jahr verlängert. Damit ist besiegelt, dass der 2013 begonnene Einsatz der Bundeswehr in dem westafrikanischen Land im Mai 2024 endet. In Mali sind rund 1.000 deutsche Soldatinnen und Soldaten vor allem in Gao im Norden des Landes stationiert.

Wegen der prekären Sicherheitslage können die Soldaten ihren Einsatz im Rahmen des Uno-Einsatzes zur Stabilisierung des Landes aber faktisch nicht mehr ausführen. Die Militärregierung des Landes hat den Bewegungsspielraum der Truppe stark einschränkt und arbeitet mit Russland und den Söldnern der Wagner-Gruppe zusammen. (APA, red, 17.6.2023)