Die Demo zu "Fibal Fantasy 16" bietet mindestens 4,5 Stunden Spielzeit. Square Enix

Der Release von "Final Fantasy 16" ist - exklusiv für die Playstation 5 - für den 22. Juni geplant. Die Demo ist bereits seit 12. Juni verfügbar und wird von Besitzern der jüngsten Sony-Konsole bereits eifrig ausprobiert. Spielbar ist darin unter anderem der rund 2,5 Stunden lange Prolog. Gespeicherte Spielstände aus diesem Segment können in das finale Spiel portiert werden.

Final Fantasy XVI - Ascension Trailer | PS5 Games

PlayStation

Wurde der Prolog durchgespielt, so können Spieler in eine Demosequenz einsteigen, die den Schwerpunkt auf das Kampfgeschehen legt. In rund zwei Stunden Spielzeit trifft man hier auf diverse Gegnertypen sowie die ersten Bossgegner. Spielstände aus diesem Segment können nicht in das finale Spiel portiert werden, hier soll hingegen ein Einblick in die Kampfmechaniken geboten werden. Insgesamt kann man sich von der Demo also mindestens 4,5 Stunden Spielzeit erwarten.

Leaks zu "final Fantasy 16" sind online

Online ist laut aktuellen Medienberichten aber nicht nur die Demo, sondern auch ein Leak: Demnach sollen Kopien des Spiels bereits auf einschlägigen Plattformen als Raubkopie verfügbar sein. Das bedeutet in Folge, dass auch diverse Spoiler in sozialen Medien auftauchen könnten. Wer also sichergehen und vorab nicht zu viel von der Story erfahren möchte, der sollte in den kommenden Tagen auf der Hut sein. (stm, 17.6.2023)