Der ÖGB-Chef Wolfgang Katzian regt eine unabhängige Kommission an. Im Ö1-Gespräch stellt er klar, dass die Gewerkschaften bei den Lohnverhandlungen nicht zurückhaltend sein werden

Wolfgang Katzian, Präsident Österreichischer Gewerkschaftsbund, stellt "Aktivititäten" in den Raum - sollten die Energiepreise nicht runtergehen. www.corn.at Heribert CORN

ÖGB-Chef Wolfgang Katzian hat am Samstag in der Ö1-Radioreihe "Im Journal zu Gast" die Prüfung des Verkaufs der angeschlagenen Möbelkette Kika/Leiner durch eine unabhängige Kommission angeregt. Diese könnte dann auch eine "mögliche Rückabwicklung" zum Beispiel von Immobiliendeals ausloten. Zunächst will Katzian aber die Aufarbeitung sämtlicher Abläufe durch die Finanzprokuratur abwarten.

Sollte dabei herauskommen, dass "nicht alles astrein" abgelaufen ist, sei er dafür, "dass sich das jemand Externer anschaut". Denn schließlich sei den Mitarbeitern stets signalisiert worden, dass "alles in Ordnung" und man "auf einem guten Weg" sei. Mittlerweile wisse man, dass die Firma im Hintergrund filetiert worden sei. Letztlich wurde Insolvenz angemeldet, so Katzian: "Das ist eine Vorgangsweise, die stinkt." Daher müsse man sich das genau anschauen.

Runder Tisch am Freitag

Insgesamt 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihren Job verloren. Diesen wolle man nun neue Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten, schrieb indes Daniel Kosak, Sprecher von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) auf Twitter. Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) habe dazu AMS-Chef Johannes Kopf und die Sozialpartner nächsten Freitag zu einem Runden Tisch einladen. Laut Kosak hätten bereits mehrere Unternehmen Übernahmeangebote signalisiert, heißt es.

Einen parlamentarischen U-Ausschuss zum Kika/Leiner-Komplex wünscht sich wiederum die FPÖ. Generalsekretär Christian Hafenecker erneuerte am Samstag sein Angebot an die SPÖ, das parlamentarische Gremium gemeinsam einzusetzen. Aus freiheitlicher Sicht könnte der potenzielle Untersuchungsgegenstand "selbstverständlich" auf einen "Malversationskomplex COFAG" ausgedehnt werden, dürfte doch Kika/Leiner nur die "jüngste Spitze des Eisbergs" sein, was Corona-Hilfen anbelangt.

Keine Zurückhaltung bei Lohnverhandlungen

Von der Forderung, die Gewerkschaften sollten heuer bei den Lohnverhandlungen zurückhaltend sein, um die Inflation einzubremsen, hält ÖGB-Chef Katzian im Ö1-Interview gar nichts. Denn die Regierung habe nichts auf den Weg gebracht außer ein paar Einmalzahlungen. In dieser Situation von den Gewerkschaftsmitgliedern Lohnzurückhaltung zu verlangen, gehe sich nicht aus, so Katzian: "Das kann man ja von keiner einzigen Gewerkschaft der Welt verlangen."

Stattdessen stellt Katzian diverse "Aktivitäten" in den Raum, sollte Anfang September nicht klar sei, dass die Energie- und Strompreise runtergehen. Man verfüge über "viele Möglichkeiten des großen Blumenstraußes von Aktivitäten", diese reichten von Aktionstagen bis zu Demonstrationen.

Angesprochen auf den neuen SPÖ-Chef Andreas Babler habe dieser seine "volle Unterstützung", sagt Katzian. Bei Bablers Forderung nach einer gesetzliche 32-Stunden-Woche geht Katzian aber noch nicht ganz mit. "Ich bin natürlich für eine gesetzliche Arbeitszeitverkürzung", zuerst sieht er aber die Branchen am Zug, bei denen manche dringender eine Arbeitszeitverkürzung bräuchten als andere. Gehe auf Kollektivvertragsebene nichts vorwärts, "dann wird man eine gesetzliche Initiative machen müssen." (APA, etom, 17.6.2023)